Subiectele zilei: Reportaj în comuna Catane din Dolj, acolo unde oamenii trăiesc din ajutor social; PSD după Dragnea; Tăriceanu şi Dragnea, premiaţi de Societatea Timişoara pentru "excelenţă în abjecţie şi impostură"

Judeţul Dolj are cel mai mare număr de asistaţi sociali din ţară, iar statul plăteşte anul 68 de milioane de lei pentru aproximativ 14.000 de persoane care nu au niciun venit. Parlamenul României a votat miercuri o lege prin care nu le mai dă dreptul asistenţilor sociali să refuze un loc de muncă sau un curs de calificare. Asistaţii sociali care refuză chiar şi odată un loc de muncă sau un curs de calificare pot pierde ajutorul de la stat. Parlamentul României a votat miercuri o astfel de lege, însă aceasta nu este deloc pe placul celor care primesc bani pentru că nu au niciun venit. „Noi chiar acum avem o listă cu 30 de persoane pe care trebuie să o înaintăm la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj pentru persoane care vor trebui să participe la nişte cursuri , dar vedeţi multi nu sunt scoliţi şi nu au nicio clasă, iar aici este o problema şi nu văd cine îi poate angaja şi le poate oferi un loc de muncă. Vă daţi seama că sunt leneşi peste tot, dar dacă reuşim să stârpim lenea ar fi bine, dar nu ştiu cum să o facem“, a spus Marius Dinulescu, primarul comunei Catane, citat de Adevărul Marea dificultate a liderilor PSD nu este să-i ceară lui Liviu Dragnea să demisioneze, ci să explice propriilor militanți de ce s-au dezis de Liviu Dragnea. Mai ales după manifestația din 9 iunie. Condamnarea lui Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive este o veritabilă traumă pentru PSD. Este a doua oară când un președinte al partidului suferă o condamnare și am putea spune că social-democrații au trecut razant pe lângă a treia în cazul lui Victor Ponta. Dar de data aceasta e mai rău ca niciodată, căci partidul pare să-și fi epuizat resursele. PSD este un partid mare, neîndoielnic, dar nu mai are, după toate aparențele, oameni capabili să preia rolul conducător. Fostul președinte Traian Băsescu spunea recent la congresul PMP, vorbind despre situația generală a politicii, că astăzi nu mai sunt lideri și că partidele trebuie să se adapteze la această realitate. El se referea pesemne la un zeitgeist, la o situație identificabilă peste tot în lume, atâta doar că aici criza personalului politic este mult mai acută, scrie Deutsche Welle Societatea Timişoara, care premiază în fiecare an personalităţi şi instituţii pentru promovarea democraţiei şi a valorilor europene, oferă în fiecare an şi un premiu special, „Secera şi Ciocanul”. Conferit în mod tradiţional lui Ion Iliescu, Premiul „Secera şi Ciocanul” le-a fost oferit în acest an lui Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu. Al doilea şi al treilea om în stat au primit, în cadrul Galei Premiilor Societăţii Timişoara din acest an, Premiul „Secera şi Ciocanul pentru „excelenţă în abjecţie şi impostură”. „Laudatio” la adresa celor doi lideri ai coaliţiei de guvernare a fost citit de profesorul şi sociologul Alin Gavriliuc. „Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu reprezintă simbolul destructurării statului de drept şi al sistemului democratic”, a spus Alin Gavriliuc, care i-a catalogat pe liderii PSD şi ALDE drept „un tandem toxic”, informează Adevărul Banca Mondială nu a primit nicio comunicare oficială de la Guvern despre anularea proiectului de pregătire pentru autostrada Ploieşti-Braşov, a declarat vineri Tatiana Proskuryakova, manager de ţară pentru România şi Ungaria al Băncii Mondiale. "Dacă citiţi documentul nostru de strategie o să vedeţi că investiţia în autostrada Ploieşti - Braşov face parte din strategia noastră, pentru că am primit o solicitare de la Guvern în octombrie sau noiembrie anul trecut să pregătim această operaţiune. Am înţeles acum din mass media, încă nu am primit nicio comunicare oficială de la Guvern despre anularea acestei operaţiuni. Am înţeles din presă că Guvernul nu mai vrea să continue proiectul cu Banca Mondială, ci că ar dori să îl pregătească singur. Vreau să spun că, în primul rând, sunt dezamăgită pentru că am investit foarte mult în pregătirea acestei operaţiuni şi credem că avem un plan foarte bun. Însă ce vreau să subliniez aici este faptul că proiectul Băncii Mondiale intenţiona să pregătească investiţia nu neapărat să o finanţeze. Nu am avut o discuţie în ultimele zile. Am văzut ştirile în presă când eram la Washington. Doar ce m-am întors ieri. Încă nu am avut o discuţie cu Guvernul, însă normal, e decizia Guvernului dacă merge mai departe cu proiectul sau nu", a spus Tatiana Proskuryakova, potrivit EurActiv E joi, 21 iunie, iar în Piața Victoriei s-au strâns zeci de oameni pentru a protesta a doua zi la rând împotriva modificărilor la codurile penale făcute de PSD. Concomitent, într-o sală de judecată a Înaltei Curți de Casație și Justiție se citește sentința în dosarul „DGASPC Teleorman”, în care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual. Sentința președintelui PSD încă n-a fost citită. De pe camioneta din mijlocul pieței, lăsată acolo de la protestul de pe 20 iunie, cineva are grijă să-i țină pe protestatari la curent. În dreapta Palatului Victoria, pe marginea bulevardului Iancu de Hunedoara, sunt parcate peste zece dube ale Jandarmeriei și câteva camioane încărcate cu garduri. În fața guvernului, dar și de-a lungul său, pe flancuri, sunt poziționate câteva cete de jandarmi soft, fără echipament de intervenție, relatează Vice. Mare atenție când găsiți oferte de nerefuzat pe rețelele sociale, fiindcă riscați să rămâneți fără banii din cont. Ofițerii interpol vorbesc despre un nou tip de fraudă online: odată ce plătiți pe site-uri obscure, datele de pe card vă sunt furate și folosite apoi pentru alte cumpărături. Ca să-și păcălească ușor victimele, escrocii postează oferte fabuloase. Oferte cu reduceri uriaşe! Cu această reţetă, escroci din întreaga Europă, inclusiv în România, au păcălit mii de oameni. Schema începea pe reţele sociale, de unde clienţii erau direcţionaţi pe site-uri, unde se realizau plăţile online. Produsele cumpărate, de obicei haine sau ochelari de soare, vândute la jumătate de preţ, erau livrate clienţilor, iar în primă instanţă oamenii nu bănuiau nimic. Datele lor de pe card erau însă furate, conform Știrile ProTV