Subiectele zilei: Containere ca să învețe copiii în ele! Ideea unei directoare de școală din sectorul 3; Merkel, Trump şi resetarea ordinii mondiale; Cine sunt românii care vor să se întoarcă în țară și să-și deschidă afaceri

La 77 de ani de la pogromul din Iaşi, civilizaţia europeană, pogorâtă atunci în hăul asasinatului în masă, antisemit, e pe punctul să se prăbuşească iar. De această dată riscă să-i vină de hac o combinaţie de factori. Europa e în acut pericol. Summitul european de la Bruxelles n-o poate mântui decât vremelnic. În cauză e aglutinarea dezbinării, extremismelor şi a inadecvării liderilor ei politici la pariurile timpului. Sub presiunea ascensiunii populismelor, în vest, ca şi a tensiunilor iscate de acest proces în propria ei coaliţie de centru, cancelara Germaniei pare să se fi salvat, pe moment, la Consiliul European de vară, cu preţul unui compromis virulent atacat din multe părţi, notează Deutsche Welle Eu sunt lăsat să-mi fac drum spre sala plenului, acreditările gazetărești încă mai înseamnă ceva. Rămâne de văzut pentru cât timp. Ajuns însă sus, la P1, observ că și jurnaliștii sunt supuși astăzi unui regim special. Pe holul principal din fața plenului, cameramanii sunt puși să stea într-un țarc galben, ca să nu-l mai microagreseze pe Tăriceanu cu aparatura lor indiscretă. Holurile care fac legătura dintre Camera Deputaților și Senat au fost blocate la rândul lor cu niște benzi roșii, iar liftul de lângă biroul președintelui Camerei Deputaților poate fi folosit, de azi înainte, doar de parlamentari, relatează Vice . Decât angajaţi afară, mai bine patroni în ţară. Peste 5.000 de români vor să se întoarcă acasă şi să deschidă firme cu bani de la stat. Hoteluri, pensiuni şi afaceri IT sunt în topul preferinţelor, dar guvernanţii mai au mult de lucru ca să subţieze diaspora. Aproape 3,5 milioane de conaţionali trăiesc în acest moment peste graniţă. Cei mai mulţi dintre românii tentaţi să se întoarcă acasă stau acum în Marea Britanie, Germania şi Italia. Ispita ajunge însă şi peste Ocean, în Canada, de pildă, unde Alexandru Şerban a locuit 15 ani. Când s-a hotărât să devină antrerpenor, a considerat România un loc mai potrivit pentru ideea lui. „Acum lucrăm la un simulator de biciclete, la o lume virtuală pentru bicicliști”, spune el, citat de Digi24 Analiştii financiar-bancari au prezentat, într-o amplă lucrare de specialitate, cinci mituri despre Pilonul I şi Pilonul II de pensii, demontând, cu argumente, pe fiecare dintre acestea. Potrivit analiştilor AAFBR, primul mit, cel potrivit căruia Pilonul I şi Pilonul II ar avea acelaşi regim de proprietate este fals. La fel de fals este şi mitul potrivit căruia valoarea pensiei publice ar fi sigură, având în vedere că statul poate modifica prin lege, în funcţie de situaţia economică, atât valoarea pensiei, cât şi a vârstei de pensionare. Un alt mit demontat de analiştii financiar-bancari este cel potrivit căruia sistemul public de stat ar avea randament, lucru total neadevărat, având în vedere că sistemul public de pensii este în deficit, acest deficit fiind finanţat prin împrumuturi, conform Adevărul. Din ciclul mărunțișuri care ne scormonesc, ne amețesc și ne afectează viața. De 8 luni de zile, 9 containere au crescut în curtea Școlii Generale nr. 89 ”Nicolae Labiș” din București. ”Aici vor învăța clasele a treia și a patra, din cauza lipsei de săli!”, le comunică părinților, în noiembrie 2017, Maria Preotescu, directorul școlii. Preotescu e director de un an și jumătate. Înainte a condus o grădiniță. Părinții sunt uluiți și, din fericire pentru copii, se revoltă. ”Un singur exemplu: scările metalice de acces de la containerele suprapuse sunt un mare pericol!”, arată mamele cu degetul. Ceilalți profesori refuză și ei ideea directoarei. Nu vor să predea în containere. Așa că școala se trezește cu 9 module care zac, dintre care 6 sunt suprapuse, pe două niveluri, informează tolo.ro