Subiectele zilei: Baronizarea Fiscului. ”Pâinea și cuțitul” controalelor fiscale se întorc la județe după doar cinci ani de reformă cu Banca Mondială: Metoda propusă de Elon Musk pentru salvarea copiilor din Thailanda; Oraşul în care trăiesc mai mulţi şomeri decât salariaţi, dar oamenii nu acceptă orice job

Cum arată dezastrul pieţei muncii din fostele centre industriale.Un oraş din Valea Jiului numără mai mulţi şomeri decât salariaţi. În alte oraşe foste monoindustriale rata şomajului este aproape zero, însă numărul angajaţilor a scăzut de până la 12 ori în ultimele trei decenii. La începutul anilor 1990, Hunedoara se afla în topul judeţelor României în ce priveşte dezvoltarea industrială. Peste 150.000 de oameni munceau în industria grea, reprezentată de exploatările aurifere din nordul judeţului, uzinele siderurgice din Hunedoara şi Călan şi minele din bazinul carbonifer al Văii Jiului. Ultimele trei decenii au transformat definitiv situaţia economică a fostelor oraşe monoindustriale, scrie Adevărul

Miliardarul Elon Musk se implică în salvarea copiilor blocați într-o peșteră din Thailanda alături de antrenorul lor de fotbal. „Poate merită încercat: să introduceți un tub de nilon cu un diametru de 1 metru (sau seturi de tuburi mai scurte pentru cele mai dificile secțiuni) prin rețeaua din peșteră și să îl umflați cu aer, la fel ca pe un castel gonflabil. Ar trebui să creeze un tunel cu aer sub apă, care să se sprijine de tavanul peșterii și care să se muleze pe forme ciudate precum pasajul de 70 de centimetri”, a propus Musk, potrivit Digi24.ro.

Grapini a subliniat, vineri, în cadrul conferinţei "Economie durabilă, economie de viitor în România" desfăşurată la Universitatea "Aurel Vlaicu" (UAV) din Arad, importanţa pe care o are educaţia în societate, rolul şcolii fiind vital pentru progresul economiei. "Ne aflăm într-o universitate şi nu pot să nu insist pe importanţa pe care o are educaţia într-o societate. Cred că rolul şcolii este vital pentru progresul economiei şi mă bucur că aici, la UAV, am găsit sprijin şi suport atât în organizarea acestei conferinţe cât şi, pe viitor, în proiectele în care sper că vom colabora", a spus Maria Grapini, potrivit România Liberă.