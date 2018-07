Subiectele zilei: Borcea a vândut pentru Protecția Copilului mai mult gaz decât consumă un spital; Orașul care face primul pas spre eliminarea maşinilor din zona centrală; Motivul ruşinos pentru care Olimpiada Internaţională de Matematică nu s-a putut organiza la Bucureşti

Fostul acționar de la Dinamo negociază o mare lovitură, vânzarea celei mai importante afaceri pe care o are în portofoliu! A vândut olandezilor de la Primagas firma cu 35 de milioane de euro și a răscumpărat-o cu 1 milion! “Negocierile pentru vânzarea Gaspeco L&D sunt în plină desfășurare. Este secretul lui Polichinelle în piață. În pole-position se află cea mai mare firmă din Turcia, Aygaz. Până la finele lui iulie se ia o decizie”, susține o sursă din piața de GPL, potrivit Libertatea. Inspirate de modelul autorităţilor din Londra şi Viena şi cele din Cluj-Napoca elimină locurile de parcare din centrul oraşului. Potrivit noul regulament de urbanism votat de consilierii locali hotelurile, blocurile şi magazinele din zona istorică nu mai sunt obligate să amenajeze şi locuri de parcare. În acest fel, autorităţile locale vor să îi determine pe şoferi să nu mai intre cu maşinile în zona ultracentrală. Este primul pas spre eliminarea maşinilor, potrivit Digi24. România ocupa un loc fruntaş, dar nedorit, şi în privinţa numărului de pacienţi afectaţi de un accident vascular cerebral. Dureros este că 54 de mii de oameni pier anual din cauza acestei afecţiuni. Medici specialişti ar putea salva o parte, însă le lipsesc tratamentele şi aparatură. În toată ţara sunt doar 11 centre de îngrijire şi recuperare a bolnavilor care au suferit un AVC, iar autorităţile vorbesc abia acum despre dotarea unităţilor de primiri urgenţă, potrivit Stirile ProTv Clujul găzduieşte cel mai important eveniment legat de educaţie care se desfăşoară în România cu ocazia Centenarului – Olimpiada Internaţională de Matematică. Pentru a afla ce înseamnă organizarea celei mai dificile olimpiade din lume la care participă 615 tineri matematicieni de top din 110 ţări, printre care şi fiul preşedintelui Siriei. Pentru cele 12 zile în care la Cluj are loc Olimpiada Internaţională de Matematică se vor cheltui circa 1 milion de euro. Pentru cazarea celor circa 1.200 de invitaţi oficiali din 110 ţări – 615 concurenţi plus însoţitorii – au fost închiriate cele mai mari 8 hoteluri din Cluj. 400 de voluntari se vor ocupa ca în cele aproape 2 săptămâni de Olimpiadă concurenţilor să nu le lipsească nimic. Organizarea evenimentului a început în urmă cu 12 luni, potrivit Adevarul. Costul continuării procesului cu gigantul Uber îi costă pe taximetriștii din Cluj, care și-au făcut o asociație pentru a putea deschide acțiunea în instanță, ajunge la 15.000 de lei. Taximetriștii au pus mână de la mână și deocamdată au strâns aproximativ 6.000 de lei din total. Taximetriștii spun pentru Actual de cluj că au fost ajutați financiar și de colegi din București, care au virat bani în contul asociației, „mai sunt băieți care adună de pe dispecerate”. Cutiile de donații, patru de toate, sunt ca cea din fotografie – pe ea au lipit comunicatul de presă care anunța, în urmă cu două săptămâni, victoria asociației taximetriștilor împotriva companiei de car sharing Uber. În general taximetriștii donează cam 20-30 de lei.Se pare că ROMBAC 1-11 a fost una dintre ambiţiile lui Nicolae Ceauşescu care încerca în acest fel să-şi manifeste independenţa faţă de URSS. El ar fi cerut conducerii Tarom să pună cât mai multe astfel de aparate pe rutele externe, considerând apariţia acestor avioane pe aeroporturile europene o mândrie naţională. A fost singurul avion comercial cu reacţie fabricat în Europa comunistă, cu excepţia modelelor produse de URSS. O singură ţară comunistă ar mai fi încercat să producă avioane de pasageri cu motoare reactive. Este vorba de Polonia, care a obţinut de la ruşi licenţă de fabricaţie pentru aparate Iliuşin, potrivit Adevarul. Case somptuoase, în zone bune si cu puțini bani, luate de la stat pe mai nimic sau din afaceri controversate. Majoritatea politicienilor de după 1989, de la președintele Klaus Iohannis, la Liviu Dragnea, Traian Băsescu, Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta sau Crin Antonescu au trecut prin scandaluri mai mari sau mai mici legate de modul de achiziție al proprietăților. G4media.ro a făcut un inventar al caselor cu probleme aparținând politicienilor din cele mai înalte funcții. Președintele Klaus Iohannis este acuzat că ar fi cumpărat și închiriat o locuință care, anterior, fusese dobândită cu acte false. Povestea casei de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu începe înainte de 1989.Georgia, țară ajunsă independentă prin dezmembrarea URSS, în anul 1991, cere să fie primită în NATO și în Uniunea Europeană, dar vinde produse cu imaginea lui Stalin – cel mai crunt dictator din toată istoria comunismului european. Un călător străin ajuns pe străzile orașului Tbilisi, capitala Georgiei, observă imediat că principalul produs autohton oferit în magazine este vinul. Localnicii spun, cu mândrie, că în Georgia sunt recunoscute câteva sute de soiuri de vin, potrivit Romania Libera.