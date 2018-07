Subiectele zilei: Câţi bani primesc minorităţile ai căror deputați au votat Codul penal; Emilia Șercan blochează titlul de doctor al fostului ministru Liviu Pop; De ce nu operează Forţele Aeriene Române avioanele F-16 Fighting Falcon

”Dată fiind existența unor posibile suspiciuni de similitudine sau plagiat în teza de doctorat a doctorandului Pop Liviu Marian, suspendăm ședința de astăzi până în momentul în care domnul doctorand împreună cu domnul conducător de doctorat vor decide reparcurgerea pașilor obligatorii pentru susținerea tezei de doctorat și o rugăm, de asemenea, pe doamna Emilia Șercan, dacă are amabilitatea să ne pună la dispoziție elementele care astăzi au concurat la luarea deciziei. Domnule doctorand, ne pare rău, dar cred că cel mai bine, atât pentru instituția pe care o reprezint, dar și pentru dumneavoastră, este ca nicio suspiciune să nu existe, să nu planeze asupra activității dumneavoastră și asupra activității conducătorului de doctorat. Declar ședința publică închisă. Vă mulțumesc!", anunță profesorul universitar Adrian Iacob, rectorul Academiei de Poliție, potrivit pressone.ro

O explicație pentru votul minorităților la Codul Penal, când au contribuit decisiv la adoptarea modificărilor votate de PSD și ALDE, este dependența totală a acestora de bunăvoința puterii din punct de vedere financiar. Nu mai puțin de 100 de milioane de euro au primit asociaţiile etnice aparţinând minorităţilor naţionale în ultimii 4 ani de la bugetul de stat, potrivit datelor publice de la Departamentul pentru Relaţii Interetnice. În total sunt 17 asociații, reprezentate în Parlament de deputați, plus UDMR. G4Media.ro vă prezintă defalcat câţi bani au primit nouă dintre aceste asociaţii.

Aflate de ceva timp în dotarea Forţelor Aeriene Române, mai exact în cadrul Escadrilei 53, cele 12 avioane de luptă F-16 Fighting Falcon nu sunt încă operaţionale din mai multe motive. În primul rând, numărul piloţilor care au terminat formarea pentru a putea opera un astfel de avion este insuficient. Concret, pentru a fi gata de luptă, piloţii români de F-16, care zboară sub numele “WARHAWKS” (Şoimii războiului –n.red.) şi sub deviza “We prey, they pray” (Noi vânăm, ei se roagă-n.red.), trebuie să aibă la activ în jur de 200 de ore de zbor pe aceste aparate, în funcţie de tipul de misiune, scrie Adevarul.