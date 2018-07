Subiectele zilei: ​Marea Moschee de la Bucureşti nu se mai construieşte; Guvernul a găsit soluţia împotriva inundaţiilor: organizează tabere gratuite pentru copii; România îmbătrâneşte. În 2040, o treime dintre români vor avea peste 65 de ani

Muftiatul Cultului Musulman din România renunţă la construirea Marii Moschei din Bucureşti, din cauza fondurilor insuficiente. Statul român a primit înapoi terenul de 1,1 ha din Bulevardul Expoziţiei, pe care ar fi urmat sa fie ridicată cea mai mare moschee dintr-o ţară creştină. „Nu am mai putut continua proiectul cu moscheea, nu cu mega-moscheea, dar acest lucru nu s-a datorat unor voci care au apărut în ţară şi s-au împotrivit acestui proiect“, a declarat muftiul Iusuf Murat, potrivit Gandul. "Ne preocupă situaţia copiilor din familiile afectate de inundaţii. La propunerea Ministerului Tineretului, vom aproba astăzi proiectul 'Solidaritatea', prin care vom organiza tabere gratuite pentru copiii şi pentru tinerii proveniţi din familii ale căror case au fost afectate de inundaţiile din această perioadă", a declarat Dăncilă la începutul şedinţei de Guvern. Ea a precizat că Ministerul Tineretului şi Sportului oferă 1.500 de locuri în centrele de agrement pentru organizarea acestor tabere, potrivit Capital. . Şi slăbiciunea României reprezentate la summitul NATO de Klaus Iohannis, şi atacurile lui Trump la adresa Germaniei ascund neajunsuri dureroase. Remedierea şi înlăturarea lor necesită voinţă politică. Europa n-o are. Numai preşedinte să nu fii. Empatie la scară globală au recoltat, zile şi săptămâni în şir, copiii tailandezi salvaţi dintr-o peşteră inundată. Milă planetară a iscat, în 2015, un copil de refugiaţi sirieni înecat în Mediterană. Compasiune mondială obţin, cu regularitate, şi adolescenţii trimişi de agitpropul grupării teroriste palestiniene Hamas, când nu sunt folosiţi şi ei şi fraţii, ori surorile lor mai mici, în chip de scuturi vii, să se confrunte, pentru niscai poze de efect, cu armata israeliană, potrivit Deutsche Welle. . În ultimii ani, în Piaţa Victoriei din Timişoara nu a mai existat nicio toaletă publică. Multă lume s-a obişnuit să folosească WC-urile de la McDonalds, Loyd, KFC sau ale teraselor din jur. Toaleta publică amenajată la intrarea în fostul pasaj a fost închis după demontarea „Acvariului” de sticlă. Muncipalitatea a realizat un parteneriat cu cei de la societatea de termoficare Colterm, care au preluat şi au amenajat toaleta. Lucările de renovare şi dotare la standarde moderne au fost încheiate, iar WC-ul a fost deschis publicului, potrivit Adevarul. Populaţia României cu vârsta de peste 65 de ani va ajunge în 2030 la 4,2 milioane de persoane, de la 3,9 milioane în 2017. În schimb, numărul celor cu vârsta de sub 19 ani va fi în cădere liberă, de la 4,1 milioane în prezent, la 3,57 de milioane – o pierdere de 14%. Potrivit unei simulări făcute de Eurostat, oficul europen de statistică, în 2017 trăiau în România 3,9 milioane de persoane cu vârsta de peste 65 de ani, reprezentând 18,5% din populaţie. În 2030 numărul celor cu vârsta de peste 65 de ani va ajunge la 4,18 milioane de persoane, reprezentând 21,8% din numărul populaţiei. Prin urmare, numărul celor de peste 65 de ani va creşte cu 247.000 de persoane, dar asta se petrece pe fondul scăderii populaţiei, de la 20 de milioane de persoane în 2017, la 19,2 milioane de persone în 2030, potrivit Gandul. O asociaţie umanitară din Botoşani implicată în numeroase acţiuni sociale cu ajutorul voluntarilor a fost protaganista unei întâmplări tragico-comice. După ce au curăţat de gunoaie şi buruieni într-un spaţiu de joacă pentru copii, reprezentanţii asociaţiei s-au trezit reclamaţi la Poliţie de locatarii blocurilor şi puşi să ducă gunoiul înapoi. Acţiunea se baza pe ajutorul voluntarilor, iar organizatorii se aşteptau inclusiv la mobilizarea civică a oamenilor din cartiere. Au avut însă o surpriză uriaşă. După ce au strâns gunoaiele de la un spaţiu de joacă, din municipiul Botoşani, s-au trezit reclamaţi la Poliţie, culmea chiar de cei care locuiau în respectivul cartier şi pentru care făceau curăţenie. Mai mult decât atât, au fost puşi să ducă gunoiul la loc, potrivit Adevarul. Dintre imobilele intrate pe lista din acest an, 84 au făcut parte şi din programul de acţiuni pe anul 2017; şase clădiri au fost nominalizate şi în 2017, iar proiectarea este la final, anul acesta urmând să se execute lucrările de intervenţie, iar trei blocuri au fost nominalizate de Primăria Municipiului Bucureşti. La 40 dintre blocurile de pe listă vor se vor executa lucrări de intervenţie (30 în Bucureşti, 5 în Bacău, 2 în Tulcea şi câte una în Câmpina, Suceava şi Sfântu Gheorghe), iar pentru 53 se vor proiecta lucrările de intervenţie (31 în Bucureşti, 7 în Ploieşti, 6 în Iaşi, 5 în Bacău, 3 în Câmpina şi una în Suceava), potrivit Capital.