Subiectele zilei: Locuinţele din Bucureşti se scumpesc mai tare decât cele din Paris, Viena sau Bruxelles; Un medic rezident a rezolvat o problemă pentru care statul nu găsise soluţii zeci de ani la rând; Rasism fără ”rasă”?

În chestiunea divorţului britanicilor din UE şi a încercărilor şefei guvernului londonez, May, de a se fofila cu un Brexit moale, de natură să împace şi varza europeană şi capra durilor de dincolo de Canalul Mânecii, partizani ai unei separaţii nete, Donald Trump şi-a rămas sieşi loial. Şi a afişat, ca de obicei, brutala candoare. Theresa May, a spus el, cu o lipsă de diplomaţie parcă fără precedent şi, sigur, greu de egalat, ar fi ”făcut-o de oaie”. Într-un interviu acordat miercuri ziarului britanic ”The Sun”, şeful Casei Albe a reliefat că şefa guvernului de la Londra i-a ignorat sfaturile. Şi, dacă i se va face voia, iar raporturile Regatului Unit cu UE rămân atât de strânse pe cât le doreşte ea, May va fi compromis şansele unui tratat comercial bilateral americano-britanic. Căci ”SUA s-ar vedea silite să negocieze iar cu UE şi nu doar cu britanicii, deşi au oricum mari greutăţi” cu europenii, notează Deutsche Welle Bucureştiul a înregistrat în primul trimestru al acestui an scumpiri importante ale locuinţelor, care le-au depăşit până şi pe cele din capitale europene foarte mari, precum Paris, Viena sau Bruxelles arată un studiu realizat de compania de consultanţă Knight Frank. Cu o majorare a preţurilor locuinţelor de 7,1%, studiul plasează Bucureştiul pe locul 13 în topul celor circa 30 de capitale europene pentru care au fost publicate date. Astfel, capitala României a înregistrat scumpiri mai puternice decât capitale mari precum Paris sau Viena. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în Berlin, unde în primul trimestru preţurile locuinţelor au crescut cu aproape 15%, urmat de Budapesta, cu 14,4% şi Amsterdam, cu 11,9%. În schimb, ieftiniri majore au avut loc în Moscova (-6,1%), Oslo (-4,9%) şi Kiev (-3,9%), mai arată raportul, potrivit Adevărul. Sunt imagini care au intrat în mitologie, cu Ion Iliescu vorbind în studioul TVR. E înconjurat de oameni. Uneori, lângă Iliescu stă Petre Roman. Altădată, generalul ”Cico” Dumitrescu. În preajma noului șef al statului se perindă nomenclaturiști, revoluționari, gură-cască sau colegi bine înfipți în planul acelor zile confuze și sângeroase. Dar, aproape fără excepție, telespectatorii văd, în spatele lui Ion Iliescu, un tânăr creț, cu alură sportivă. Numele său este Mihai Ispas. Șofer de taxi până la Revoluție și nedezlipit ca un bodyguard de Ion Iliescu, Mihai Ispas a devenit una dintre cele mai cunoscute-figuri-necunoscute ale acelor ani. Azi, Mihai Ispas reapare în afacerea corturilor care stau să se instaleze în baza sportivă ”Tineretului”, lângă stadionul ”Iolanda Balaș”, scrie tolo.ro La minutul 4.06 al clipului (partea a doua) în care primarul Bucureștiului își prezintă realizările încă nerealizate apărea o fotografie cu o mamă care își ține bebelușul la piept și zâmbește duios. În timp ce imaginea îți mergea drept la inimă, o auzeai pe Gabriela Firea cum povestește despre un program de fertilizare in vitro destinat părinților care suferă de cancer. Problema este că mama care apărea în imagine, Adina Rusu, 31 de ani, artist origami, nu și-a dat acordul ca fotografia cu ea și fiul ei, pe atunci de doar o lună și jumătate, să fie folosită în acest mod. Așa că am stat de vorbă cu Adina ca să înțeleg unde a fost făcută fotografia și cum ar fi putut ea să ajungă în clipul Gabrielei Firea, arată Vice Un medic rezident de la Spitalul de copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti a izbutit acolo unde statul bate pasul pe loc de zeci de ani. A creat primul sistem informatic de date despre pacienţii unui spital public. Toată lumea este mulţumită: bolnavii aşteaptă mai puţin, pentru că medicii folosesc pentru ei timpul pe care îl pierdeau cu hârţogăria. Graţie invenţiei făcute de rezident, timpul de aşteptare a scăzut aproape la jumătate pentru pacienţii de la camera de gardă. Pacienţi: „Maxim jumătate de oră. Este mai organizat şi se reduce şi din îmbulzeala de pe hol.” „E bun de folosit. Ştim la ce cabinet să ajungem şi vedem şi pe ecran când urmăm”. Dr. Alexandru Herdea - medic rezident la Ortopedie Pediatrică: „Noi ne alocam efectiv 75% pentru partea scriptică şi 25% pentru partea de consult. Cu sistemul de faţă am ajuns la performanţa de a dedica 80% consultaţiei şi doar 20% partea de scriptică”, relatează Digi24 În cursul dezbaterilor inițiate de USL privind modificarea Constituției, în anul 2013, fusese adoptat un amendament la Art. 4 care elimina cuvântul ”rasă”. Problema nu suscitase nicio dezbatere, poate pentru că aspectul cel mai controversat din același articol fusese altul. Reformulând principiul egalității și non-discriminării, amendamentul propus de un militant PNL (Tudor Chiuariu) elimina ”rasa” dintre criteriile de posibilă discriminare și adăuga în schimb ”orientarea sexuală”. Or, problema homosexualității era de natură să pună restul în umbră. Amendamentul a fost votat încă o dată și inovațiile au fost eliminate, dar proiectul, așa cum știm, a fost abandonat. Nu am aflat nici până astăzi dacă eliminarea”rasei” a fost un act cu temeiuri bine gândite sau nu. Dar putem totuși presupune că autorul amendamentului se inspirase din ambianța ideologică a stângii occidentale care contestă ”rasei” orice temei biologic, considerând-o un pur construct cultural, conform Deutsche Welle