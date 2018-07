Subiectele zilei: „Indiferent ce-ar fi, nu se face nicio pușcărie”. Inculpaţii din dosarul CNAS așteptau modificările PSD la Codul penal; Transplantul și donarea de organe – situație dezastruoasă în România; Întâlnirea Trump-Putin, din perspectivă românească

Modificarea Codurilor penale este aşteptată cu sufletul la gură de inculpaţi. O demonstrează stenograme din ultimul caz trimis în judecată de procurorii anticorupţie, care vizează 90 de funcţionari ai Casei de Asigurări de Sănătate, oameni de afaceri şi firme din domeniul îngrijirii la domiciliu. Într-o discuţie depusă la dosar, doi dintre inculpaţi discută despre modificarea definiţiei grupului infracţional organizat, pe care PSD ar promova-o pentru a-l salva pe fostul director al CNAS. Marian Burcea este considerat un favorit al partidului, potrivit Digi24. 2018 este un an de răscruce pentru activitatea de transplant din ţară, urmare a numărului mic de donatori, dar şi a măsurilor organizatorice luate la nivelul activităţii de transplant. Anul trecut, din 193 de solicitări de acord pentru donare, au fost 57 de refuzuri. În plus, bâlbele administrative de la nivelul sistemului sanitar pot ucide. Recent, un tânăr din Braşov a decedat aşteptând de doi ani să fie luat în seamă de autorităţi pentru a i se permite să facă un transplant de plămâni, potrivit Romania Libera. Are România ceva particular de așteptat de la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin? Ținând seama de alertele interne privitoare la iminenta amenințare rusească, am spune că da. Și totuși. Un lucru cu care adversarii (și uneori nici prietenii) președintelui american nu se împacă este că pare a fi un om al păcii, în ciuda unei retorici pe alocuri înșelătoare. Modul spectaculos și paradoxal în care a administrat relația cu Coreea de Nord, dar și aparentele schimbări de umori de la recentul summit NATO de la Bruxelles au arătat că, în realitate, președintele Trump are o tehnică prin care încearcă să disloce în prealabil toate presupozițiile și așteptările comune, tocmai pentru a-și spori spațiul de manevră, potrivit Deutsche Welle. Cu peste 14.700 de cazuri de rujeolă confirmate la nivelul întregii ţări, din care 105 depistate doar în ultima săptămână, România ocupă în continuare primul loc la nivel european din perspectiva îmbolnăvirilor cu temuta boală, care a produs şi 59 de decese. Şi, pentru că legea vaccinării a rămas în continuare în sertarele parlamentarilor de la Camera Deputaţilor, Ministerul Sănătăţii a început să vaccineze, punctual, copiii din zonele cu comunităţi de romi, unde rata vaccinării nu depăşeşte 4%. Înarmaţi cu seringi, medicii, mulţi dintre ei voluntari, descind în comunităţile izolate cu sprijinul autorităţilor locale, care asigură transportul. Prima localitate în care s-a făcut vaccinare în masă, Coţofăneni, din judeţul Bacău, poate fi dată drept exemplu pozitiv, potrivit Adevarul. . În urmă cu câteva zile, o absolventă a unei facultăţi din Cluj a dezvoltat o aplicație mobilă care se înscrie în „tendință”: este destinată bolnavilor de Alzheimer. Din pasiune pentru medicină și pentru informatică, studenta a dezvoltat o aplicație pentru pacienții cu Alzheimer, care suferă de pierderi de memorie. „ForgetMeNot îi dă pacientului libertatea de a duce o viață aproape normală, pentru că în momentele în care își pierde memoria, aplicația îl ajută, de exemplu, să sune un membru al familiei sau îi arată cum să ajungă acasă”, se explică în descrierea proiectului, potrivit Actual de Cluj. Conform datelor transmise luni, de biroul de presă al Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, în perioada 20 iunie 2018 - 13 iulie 2018 au fost făcute verificări la 18 cămine pentru persoane vârstnice, din care 11 sunt în administrarea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, patru sunt în administrarea primăriilor şi consiliilor locale din Rădăuţi, Solca, Siret, Vatra Dornei, iar trei unităţi sunt în administrarea unor ONG-uri. Comisiile de control, formate din reprezentanţi ai Prefecturii şi ai mai multor instituţii publice din judeţ, au descoperit că cele mai grave probleme sunt la căminele de bătrâni ale Arhiepiscopiei, majoritatea funcţionând fără autorizaţii sanitare şi de securitate la incendiu, potrivit Gandul. Insula Şerpilor, din Marea Neagră, a fost interzisă vreme îndelungată exploratorilor, iar stâncile sale au rămas astfel înconjurate de numeroase mistere. Aflată în Marea Neagră, la circa 45 de kilometri de ţărmurile României şi Ucrainei, Insula Şerpilor a rămas un loc legendar, plin de mistere. În timpurile antice, se spune că insula a fost locuită numai de păsări şi şerpi de mare, de la aceştia din urmă provenindu-i numele ulterior. Insula a fost numită şi Leuke (albă în greacă), deoarece are o asemănare cu calcarul alb al Dobrogei. Grecii au numit insula Fidonisi, sau Insula Şarpelui, în timpul când aceasta s-a aflat sub ocupaţia Imperiului Otoman, potrivit Adevarul.