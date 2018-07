Subiectele zilei: Acord comercial gigant, semnat de Uniunea Europeană și Japonia; Discuţii din spatele uşilor închise: Costul Spitalului Regional a urcat ameţitor; România va ajunge din urmă Finlanda în doi ani. Vorbiți serios?

​Europa între sentimentalism și ambiție imperială. Criza europeană se vede și în premiile decernate. E mereu ceva consolator într-un premiu care răsplătește un lucru eșuat în viața practică. Acesta pare a fi și cazul Marelui premiu al Presei Franco-Germane, decernat anul acesta filosofului Jürgen Habermas ca omagiu adus întregii sale opere și angajamentul său în favoarea unei Europei unite. Într-o Europă a politicilor de austeritate nu omul de finanțe Wolfgang Schäuble este celebrat, ci intelectualul care luase partea Greciei, considerând că guvernul german ”a irosit într-o noapte întregul capital politic acumulat timp de o jumătate de secol” (The Guardian). Jürgen Habermas s-a implicat cu insistență în dezbaterea europeană, cerând mai cu seamă germanilor să consimtă la o împărțire a prosperității lor. Premiul vine așadar să răsplătească componenta ideală a viziunii sale, chit că ea nu prea are șanse să se realizeze, conform Criza europeană se vede și în premiile decernate. E mereu ceva consolator într-un premiu care răsplătește un lucru eșuat în viața practică. Acesta pare a fi și cazul Marelui premiu al Presei Franco-Germane, decernat anul acesta filosofului Jürgen Habermas ca omagiu adus întregii sale opere și angajamentul său în favoarea unei Europei unite. Într-o Europă a politicilor de austeritate nu omul de finanțe Wolfgang Schäuble este celebrat, ci intelectualul care luase partea Greciei, considerând că guvernul german ”a irosit într-o noapte întregul capital politic acumulat timp de o jumătate de secol” (The Guardian). Jürgen Habermas s-a implicat cu insistență în dezbaterea europeană, cerând mai cu seamă germanilor să consimtă la o împărțire a prosperității lor. Premiul vine așadar să răsplătească componenta ideală a viziunii sale, chit că ea nu prea are șanse să se realizeze, conform deutschewelle.com.





Atenționare de călătorie pentru cei care merg cu mașina personală în Grecia. S-a schimbat codul rutier. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află sau doresc să călătorească în Grecia cu privire la modificările aduse de Noul Cod Rutier elen, privind sancțiunile și aplicarea acestora în cazul nerespectării prevederilor legale. Câteva dintre modificările aduse codului rutier elen: 1. Neutilizarea centurii de siguranță sau a căștii de protecție pentru motociclişti se sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului pentru o perioadă de 60 de zile.2. Utilizarea telefonului mobil de către conducătorul auto în mers, fără dispozitiv Bluetooth sau fără ca telefonul să fie plasat în loc special pentru activarea difuzorului se sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului pentru o perioadă de 60 de zile, conform Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află sau doresc să călătorească în Grecia cu privire la modificările aduse de Noul Cod Rutier elen, privind sancțiunile și aplicarea acestora în cazul nerespectării prevederilor legale. Câteva dintre modificările aduse codului rutier elen: 1. Neutilizarea centurii de siguranță sau a căștii de protecție pentru motociclişti se sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului pentru o perioadă de 60 de zile.2. Utilizarea telefonului mobil de către conducătorul auto în mers, fără dispozitiv Bluetooth sau fără ca telefonul să fie plasat în loc special pentru activarea difuzorului se sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului pentru o perioadă de 60 de zile, conform digi24.ro.

Pedeapsă drastică pentru doi părinţi din Statele Unite ale Americii care şi-au lăsat bebeluşul să moară preferând să se roage decât să-l ducă la spital. Cei doi, membri ai unei biserici din Oregon, care înlocuieşte medicina cu rugăciunile, s-au ales cu câte şapte ani de închisoare, fiind acuzaţi de ucidere din culpă. Cazul nu i-a luat prin surprindere pe specialiştii de la noi, care susţin că astfel de situaţii există şi în România, în special în comunităţile izolate, de vină fiind modelul cultural împământenit de zeci de ani, conform adevarul.ro Uniunea Europeană și Japonia au semnat JEFTA, creând astfel o zonă de liber schimb ce acoperă aproximativ o treime din PIB-ul global, cu 600 de milioane de oameni. Marți, la Tokyo, Uniunea Europeană și Japonia au semnat un uriaș acord de liber schimb care prevede eliminarea, în timp, a 99% din taxele vamale dintre piețele nipone și europene. Valoarea acestor taxe pentru companiile din Japonia și UE este estimată la 1 miliard de euro pe an, informează AFP. Negocierile pentru acest acord au început in 2013, au fost finalizate anul trecut și va intra în vigoare în 2019, după ce va fi ratificat de Parlamentul European și cel japonez, conform romanialibera.ro. În urmă cu câteva zile, o absolventă a unei facultăţi din Cluj a dezvoltat o aplicație mobilă care se înscrie în „tendință”: este destinată bolnavilor de Alzheimer. Proiectul său de licenţă a fost considerat cel mai bun de la programul de studii Informatică în limba germană din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca şi a fost premiat în cadrul unei competiţii susţinute de o companie privată care a contribuit la înfiinţarea programului. Cele mai bune șase lucrări de licență ale promoției 2018 au fost prezentate public în fața managementului companiei MHP România, iar autorii lor au fost premiați, anunţă organizatorii competiţiei.. Diana Gîndilă-Comănel este din Sibiu şi este autoarea proiectului de licență care a primit marele premiu. Din pasiune pentru medicină și pentru informatică, studenta a dezvoltat o aplicație pentru pacienții cu Alzheimer, care suferă de pierderi de memorie, conform actualdecluj.ro. De zece ani, un castel emblematic din Ţara Haţegului, a fost lăsat în paragină. Autorităţile nu au bani pentru a-l renova, iar proiectul de restaurare pe fonduri europene a fost respins. Castelul Nopcea, vechi din secolul al XIX-lea, a aparţinut uneia dintre cele mai bogate familii nobiliare din Transilvania.Castelul Nopcea a rămas în paragină de zece ani, după ce şcoala şi internatul pentru copii cu nevoi speciale care funcţionau aici s-au desfiinţat. Clădirea, aflată în prezent în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, a fost devastată de hoţi şi de căutători de comori, iar timpul şi-a pus amprenta pe soarta ei. Castelul vechi din secolul al XIX-lea, care impresionează prin arhitectura sa de inspiraţie medievală, îi întâmpină pe călători într-o stare dezastruoasă, iar în ultimii patru ani autorităţile nu au mai alocat fonduri necesare salvării acestuia de la ruinare totală, conform adevarul.ro. Cu o creștere economică de 24% în doar un an și jumătate, de când a venit PSD la putere, România are șanse să ajungă din urmă Finlanda în următorii doi ani. Cel puțin aceasta promite Darius Vâlcov. Cifrele cu care el jonglează denotă greșeli de începător în ale economiei, spune profesorul universitar de economie Cristian Păun. Dacă este adevărat, atunci este trist căci Darius Vâlcov este unul dintre strategii de bază a PSD.Cifrele prezentate la un post de televiziune, zilele trecute, de către strategul economic al PSD, Darius Vâlcov fac ca oricărui român să îi tresalte inima de bucurie, speranță și patriotism economic. În nu mai puțin de doi ani, adică în 2020, românii nu vor mai fi nevoiți să citească știri și statistici europene în care sunt prezentați, alături de vecinii bulgari, la coada Europei. Aceasta căci în doi ani România va ajunge ca Finlanda, promite Vâlcov, fost ministru de Finanțe, conform digi24.ro. Costurile pentru realizarea Spitalului Regional de Urgenţă (SRU) sunt semnificativ mai mari decât cele prezentate public de către autorităţi .Experţii BEI au arătat că există şi o serie de posibile ameninţări la adresa proiectului. Printre acestea se numără indecizia autorităţilor cu privire la viitorul Spitalului „Sf. Spiridon“ după ce noua unitate medicală din Moara de Vânt va fi deschisă. De asemenea, capacitatea autorităţilor centrale de a planifica şi construi simultan trei spitale în ţară (Iaşi, Cluj şi Craiova) ridică destule semne de întrebare. Câteva statistici despre SRU: amprenta la sol a clădirii structurată pe şaşe niveluri supraterane şi două în subsol va fi de 36.500 mp (285x128m), dotarea cu echipamente medicale va costa 66,5 milioane euro, cheltuielile operaţionale sunt estimate la 73,2 milioane euro/an, numărul de angajaţi este estimat la 2.923 de persoane, spitalul va avea 850 de paturi, iar lucrările de construire ajung la 287,7 milioane euro (inclusiv dotări), conform ziaruldeiasi.ro.