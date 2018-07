G4Media: Cum a colaborat Liviu Dragnea cu "statul paralel". Dovada, furnizată oficial chiar de Guvern: în 2014, Ministerul Dezvoltării condus de Dragnea a încheiat un protocol secret cu SRI

G4Media.ro amintește, în context, și ce afirma Liviu Dragnea despre protocoalele cu SRI: „Acele protocoale secrete de fapt reprezintă baza scrisă pentru un sistem de poliţie politică care a fost construit în România. Eu ştiu, eu am trăit înainte de '89 şi atunci era fosta Securitate care făcea cercetări penale. Acele protocoale au creat baza ca SRI să se apropie de ideea de cercetări penale”.G4Media.ro punctează totodată că Dragnea semnat protocolul cu SRI în plină campanie pentru alegerile prezidențiale, când Klaus Iohannis a câștigat competiția cu Victor Ponta. Pe atunci, Dragnea era președinte executiv la PSD și era cel care conducea deja de facto partidul și ținea legătura cu baronii. Primul care a dezvăluit în spațiul public că Liviu Dragnea ar fi semnat un protocol cu SRI a fost deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu. Acesta a cerut pe 18 iunie, într-un comunicat, ca SRI și Ministerul Dezvoltării să facă public acest protocol.De afltfel, deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu, membru în comisia de control SRI, a declarat pentru G4Media.ro că a avut în mână protocolul cu SRI semnat de Liviu Dragnea în 2014 și acuză PSD de dublu discurs.Pe data de 19 iunie, un cetățean (conform G4Media, o cititoare a publicației, pe nume Andreea Druguș) a solicitat în baza Legii 544 Ministerului Dezvoltării să comunice „dacă a avut sau are protocol secret semnat cu SRI, STS, SIE, ICCJ, DNA etc” și în ce an au fost semnate. Ministerul Dezvoltării i-a trimis răspunsul oficial miercuri, 18 iulie, la expirarea termenului legal de răspuns.Ministerul Dezvoltării a refuzat însă să pună la dispoziție textul protocoalelor, invocând faptul că ele sunt secrete de serviciu.Vezi documentul și răspunsurile integrale furnizate de minister pe G4Media.ro