Subiectele zilei: Veşti proaste pentru Dragnea şi Vâlcov. Şefa Înaltei Curţi le cere judecătorilor să motiveze sentinţele până la 1 septembrie astfel încât să poată începe apelurile; Salariile fabuloase ale „cumetrilor cu CV politic” de la Autoritatea de Supraveghere Financiară; DW: Norocul românilor

Persecutată de nenorociri, are şi România un pic de noroc. Or, aşa galopant cum involuează democraţia sub biciul regimului PSD-ist, are şi mare nevoie de el. În speţă de oameni ca Rebengiuc. Sau ca Alexandra Lăncrănjan. Simţind pericolul în care se află ţara din cauza corupţiei la nivel înalt, unii dintre cei mai buni şi patrioţi oameni de teatru din România au părăsit miercuri seara scena, pentru a se alătura, pe străzile capitalei, compatrioţilor lor protestatari şi campaniei #FaraPenali. Inutil de subliniat că demersul, de toată lauda, exprimă dragostea de ţară, întrucât contribuie la conştientizarea naţiunii, chiar dacă actuala majoritate parlamentară n-ar adopta în veci, voluntar, un asemenea proiect şi benefic şi salutar. Căci mai-marii regimului au alte treburi, potrivit Deutsche Welle