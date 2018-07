Subiectele zilei: Campionii exodului. Unde este a doua Românie? Semnalul forurilor internaţionale despre generaţia care a spus ”Plec!”; Pentru că autoritățile “dorm”, locuitorii dintr-un sat și-au construit singuri un drum; Copilul de la țară care a învățat singur informatica și a ajuns olimpic internațional

Aproape o treime dintre imigranţii din întreaga lume au ales ca destinaţie Europa, iar cifra totală se ridică la 75 de milioane de oameni. Mai mult de jumătate dintre aceştia s-au născut în Europa, dar s-au mutat în alte ţări ale continentului, cifra fiind în creştere, comparativ cu 27 de milioane în 1990, conform datelor prezentate în raportul pe anul 2018 al OIM, potrivit Gandul. Din Munţii Carpaţi şi până la turmele din spatele blocului, păstoritul rămâne o meserie care se adaptează vremurilor moderne. Dincolo de imaginea idilică a ciobanilor din reclame, viaţa păstorilor rămâne aspră. Izolare, sacrificii şi muncă. "Ştiu momente în care a venit lupul. Ştiu ciobani care s-au bătut cu ursul. Nu mi s-a părut că le e frică de asta, asta e o parte din viaţa lor, e firească, e normală. Lâna o scot afară din grajd, afară unde pot să îi dau foc şi îi dau foc. Pun motorină pe ea şi o aprind, că nu am ce face cu ea", spune oierul, potrivit Romania Libera. 90 de familii au adunat bani și au cumpărat plasă sudată și trei cife de beton și s-au apucat de lucru, construind prima parte, de 56 de metri a unui drum betonat care ar trebui să facă legătura între Trestia, Bloaja și Ciocotiș, în zona ”Piatra Săpată”. Lucrările au fost coordonate de fostul primar al localității Cernești, Nelu Șovre, al cărui fiu i-a ajutat pe oameni cu un buldozer, potrivit Ziarul de Iasi. Are 14 ani şi a primit titlul de cetăţean de onoare al comunei Radovanu din judeţul Călăraşi. Este printre puţinii copii care se pot lauda cu o astfel de performanţă! Alexandru Tălnaci a câştigat medalia de argint la olimpiada internaţională de informatică, materie pe care a învăţat-o singur, fără profesor, şi, în plus, a inventat două aplicaţii utile pentru pacienţii şi medicii din România, potrivit Digi24. . Acum 20 de ani Crina Luncian pleca în necunoscut, doar cu un rucsac şi cu 1.000 de mărci germane puse bine într-un buzunar. Rămăsese orfană de ambii părinţi şi visa să cucerească lumea, via Spania, ţara care i-a fost prima destinaţie. Dar lucrurile au fost puţin mai complicate de atât, iar piedicile aproape că i-au oprit drumul înainte să înceapă. Pe atunci, fiecare român care ieşea din ţară avea nevoie de viză, care era foarte greu de obţinut, iar în foarte multe cazuri se plăteau bani grei „la negru“ pentru asta, potrivit Adevarul. Turiştii s-au plâns pe Facebook că administratorii hotelului la care au plătit inclusiv masa i-au trimis să mănânce în altă parte. Reprezentanţii hotelului au invocat motive tehnice. Situație dificilă pentru hotelierii de pe litoralul românesc. Lipsa personalului este deja proverbială, iar hotelierii fac eforturi mari să ofere cele mai bune servicii. Sunt, însă, cazuri în care acele facilități promise nu mai există. De exemplu, câteva hoteluri din sudul litoralului nu mai pot oferi mic dejun, prânz sau cină, pentru că rămân descoperiți în mijlocul sezonului estival, potrivit Digi24. În comuna Ţibăneşti, din judeţul Iaşi, există în prezent 230 de asistați social. Joi, primăria i-a chemat la muncă în folosul comunității pe 6 dintre ei. Dar s-au prezentat doar doi.Reporter: “Cu ce vă ocupați?”Asistat social: ”Nu fac nimic.”Reporter: ”V-a oferit cineva loc de muncă?”Asistat social: ”Da, dar era prea departe. Nici salariul nu era bun.”Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care persoanele asistate social vor pierde ajutorul financiar acordat de stat dacă refuză un loc de muncă, potrivit Stirile ProTv.