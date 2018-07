​Subiectele zilei: Noul șef DIICOT, Felix Bănilă, este amic și a fost coleg de an cu controversatul general SRI Dumitru Dumbravă. Bănilă: E vreo problemă?; Toader, despre candidaţii la şefia DNA: Ştiţi vorba românească - poţi candida singur şi să ieşi pe locul doi; Un profesor la UBB face analiza Untold și Electric Castle. Câți bani cheltuie festivalierii și care e impactul în comunitate

Am fost coleg de an cu alți 200 de inși. Procurorul Felix Bănilă, numit luni șef la DIICOT la propunerea ministrului Tudorel Toader, a absolvit Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași în 1996 și a fost coleg de an cu Dumitru Dumbravă, actualul secretar general al SRI, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Cei doi l-ar fi avut ca profesor de drept penal pe actualul ministru al Justiției Tudorel Toader. Potrivit surselor citate, Bănilă a rămas în relații amicale cu generalul Dumbravă, sunt prieteni. “E vreo problemă?”, a declarat pentru G4media.ro noul șef DIICOT, Felix Bănilă, fără să nege informația, dar și fără să dea detalii.