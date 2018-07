​Subiectele zilei: Concertele din România au devenit cenacluri anti-PSD; În curând, românii vor putea scoate bani de pe card de la mai multe magazine; ​ALDE: Referendumul pentru familie nu e prioritate; Autobuze electrice pe străzile din Iași anul viitor

Concertele din România au devenit cenacluri anti-PSD. Mai multe mesaje critice la adresa Guvernului şi a conducerii PSD au fost proiectate marţi seara în timpul concertului susţinut de trupa britanică Massive Attack. Deşi mesajele politice şi sociale în timpul spectacolului sunt considerate un obicei vechi în cazul celor de la Massive Attack, pe scenele din România scandările împotriva puterii au devenit un fenomen, atât în concertele artiştilor străini, cât şi în cele ale celebrităţilor locale. Sociologii şi analiştii politici au explicat, pentru „Adevărul“, că mesajele anti-putere manifestate în timpul concertelor nu sunt un fenomen nou, fiind forme de frustrare colectivă refulate, ce indică nivelul la care a ajuns furia societăţii. Cu toate acestea, astfel de manifestaţii nu pot fi considerate reprezentative, actele artistice adunând în general o parte mică din populaţie, şi nu masele, scrie Mai multe mesaje critice la adresa Guvernului şi a conducerii PSD au fost proiectate marţi seara în timpul concertului susţinut de trupa britanică Massive Attack. Deşi mesajele politice şi sociale în timpul spectacolului sunt considerate un obicei vechi în cazul celor de la Massive Attack, pe scenele din România scandările împotriva puterii au devenit un fenomen, atât în concertele artiştilor străini, cât şi în cele ale celebrităţilor locale. Sociologii şi analiştii politici au explicat, pentru „Adevărul“, că mesajele anti-putere manifestate în timpul concertelor nu sunt un fenomen nou, fiind forme de frustrare colectivă refulate, ce indică nivelul la care a ajuns furia societăţii. Cu toate acestea, astfel de manifestaţii nu pot fi considerate reprezentative, actele artistice adunând în general o parte mică din populaţie, şi nu masele, scrie Adevărul

Partidul lui Călin Popescu Tăriceanu nu crede că este o prioritate organizarea, în septembrie, a referendumului pentru familie. Problemele economice, de exemplu, ar trebui să fie priorităţi în acest moment, crede vicepreşedintele ALDE Andrei Gerea. Opoziţia spune că organizarea unei consultări populare nu este altceva decât un plan al celor de la Putere de a distrage atenţia de la teme publice importante, precum controversatele legi ale justiţiei. ALDE nu se opune organizării referendumului de modificare a Constituţiei, dar nu face din asta o prioritate, scrie digi24.ro. Preşedintele Camerei Superioare a Seimului de la Varşovia, Stanislav Karczewski, a apărat într-un interviu controversata reformă a justiţiei. El a elogiat şi sentimentele proeuropene ale compatrioţilor săi. El a elogiat şi sentimentele proeuropene ale compatrioţilor săi. Stanislav Karczewski: „Eu înţeleg interesul existent pentru reforma justiţiei de la noi. Dau asigurări că în Polonia se respectă separaţia puterii în stat. Dar în acelaşi timp suntem de părere că şi puterea judecătorească trebuie controlată, aşa cum sunt coontrolate şi legislativul şi executivul. În plus, doresc să remarc că nu Uniunea Europeană formulează astfel de acuzaţii împotriva Poloniei ci doar o parte a politicienilor UE. Criticile formulate de vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, la adresa reformei justiţiei noastre are desigur legătură cu situaţie politică dificilă pentru el, existentă în Olanda de unde el provine. Acasă el pierde din susţinere şi doreşte evident prin activităţile sale să recucerească sprijinul politic pierdut înaintea viitoarelor alegeri europene", scrie Deutsche Welle. Iaşul va fi printre primele oraşe din ţară incluse într-un program naţional cu finanţare europeană pentru astfel de achiziţii. Vor fi 44 de autobuze cu lungimi de 10-12 metri, dar şi 16 tramvaie.Iaşul va fi printre primele oraşe din ţară căruia îi vor fi livrate autobuze electrice şi tramvaie în cadrul unui program naţional. Achiziţia va fi făcută de către Ministerul Dez­voltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), iar cheltuielile sunt finanţate prin fonduri euro­pene. Estimările actuale arată că Iaşul ar putea deveni unul dintre principalii beneficiari ai programului: Primăria a solicitat 44 de autobuze electrice şi 16 tramvaie. Autobuzele ar urma să fie livrate în a doua jumătate a anului viitor, iar tramvaiele până în anul 2020. Ca o comparaţie, în acest moment, CTP Iaşi, operatorul de transport local, deţine circa 300 de autobuze, microbuze sau tramvaie, conform ziaruldeiasi.ro Blue Air va onora împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire într-un mod inedit. Începând de astăzi, mai multe aeronave Blue Air vor fi personalizate pe fuselaj cu fotografii ale unor personalități importante din istoria modernă. Prima aeronavă Boeing 737-800NG a fost personalizată cu portretul regelui Carol I și a ajuns astăzi din România la Londra. „Suntem foarte mândri să purtăm prin țară, în comunități de români din diaspora și în toate marile orașe europene spre care zburăm o parte din trecutul nostru valoros, împreună cu mesajul de unitate. Ne ținem de promisiune față de înaintașii noștri continuând să ne amintim de cei care au contribuit la realizarea României moderne și inspirând generațiile tinere cu mândria de a fi român”, au precizat reprezentanții Blue Air, scrieUn interviu cu primarul general interimar al Capitalei Republicii Moldova. Domnul Codreanu a fost întrebat cine se află acum la conducerea Chișinăului, acesta a răspuns în felul următor: „Eu, în calitate de viceprimar care mi-am asumat responsabilitatea și de interimar, și Consiliul municipal.” Jurnaliștii de la Europa Liberă l-au chestionat și cu privire la acuzațiile aduse lui de către Ion Ceban, liderul fracțiunii socialiștilor,acesta învinuindu-l pe Codreanu că a fost numit ilegal. Ruslan Codreanu a răspuns că: „Multe învinuiri au fost din partea lor. Am fost și eu surprins de toate învinuirile care s-au adus ieri în cadrul ședinței Consiliului municipal. De ce am fost surprins? Pentru că, înainte de ședința Consiliului municipal, am avut câteva discuții atât cu Ion Ceban, cât și cu colegii din fracțiunea Partidului Socialiștilor. Eu am arătat maximă deschidere din partea Primăriei și la discuțiile pe buget, și la discuțiile pe inițiativele noi care au fost ieri aprobate și am fost surprins, e puțin spus, de atitudinea pe care nu o găsesc deloc, nici măcar una politică – ca să-i zic așa –, pentru că mulți pot să zică că asta-i politică. Nu, asta nu-i nici măcar politică, asta-i bădărănism, scrie europalibera.ro.