Subiectele zilei: Imnul național interzis minorilor; De ce ne costă medicul mai mult decât ar trebui; Marius Manole: Ne îndobitocim ușor-ușor și o să fim foarte ușor de manipulat!

Comportamentul obscen al puterii, indecența ei de zi cu zi, primesc o replică scurtă și ușor de înțeles. Nu se mai obosește nimeni să filozofeze, să explice, să argumenteze. Dacă lor, liderilor PSD, nu le este rușine de halul în care conduc și se poartă în lume, nici publicul nu se mai simte dator să li se adreseze cuviincios. Înjurătura groasă, fără perdea, a ajuns un fel de imn național. A nu se înțelege că justific, aprob sau încurajez acest tip de reacție publică. Sunt cuvinte de nereprodus, oribile, inacceptabile într-un stat civilizat, potrivit G4media. Spre exemplu, studiul făcut de Redspot arată că patru din 10 români sunt de părere că vizita la un cardiolog este indicată doar dacă există un episod cardiac, respectiv un infarct. Nici vizita la stomatolog nu este o obişnuinţă la români, ba dimpotrivă, 65% nu consideră oportun un control stomatologic anual. În schimb, pentru a fi mai sănătoşi, ei susţin că au grijă la alimentaţie, 68% menţionând că au grijă la alimentele pe care le consumă, nefiind însă mari iubitori de sport, potrivit Adevarul. Actorul Marius Manole se declară pesimist în ceea ce privește nivelul de educație în România. El crede că din ce în ce mai multă lume va adopta modelul greșelilor gramaticale pe care le aude frecvent inclusiv de la oameni cu funcții înalte, iar rezultatul o să fie un public mai puțin pregătit, un nivel mai scăzut al spectacolelor de teatru și, în final, o masă de oameni mult mai ușor de manipulat, potrivit Digi24. Liceul va purta numele fostului mare industriaş român, Max Ausnit, tatăl lui Steven Ausnit, cu care Gabriel Olariu este partener de afaceri. Liceul va funcţiona începând din toamna anului 2018, iar adolescenţii care-l vor absolvi vor avea specializarea de tehnician de aviaţie. “Este primul liceu privat de aviaţie din România. Va pregăti tehnicieni de aviaţie, care vor avea un certificat cu dublă recunoaştere, în Europa şi SUA, potrivit Adevarul. Cu pereții plini de mucegai, pânze de păianjen și tencuiala căzută, așa își întâmpină pacienții singurul spital din Lugoj. Deși primește anual finanțare de la primărie, conducerea spune cu resemnare ca oricâte reparații ar face, clădirea va arăta la fel, pentru că este foarte veche. Tânăra care a surprins imaginile cu telefonul mobil a mers cu tatăl ei la un control la spitalul din Lugoj. Sala de aşteptare are pereţii plini de igrasie, potrivit Stirile ProTv. Proiectul este intitulat Geography teacher education: South Korea 2018, acesta având drept scop promovarea prin schimb de bune practici, în domeniul educaţional, a valorilor culturale şi istorice naţionale la nivel internaţional. Organizatorii îşi propun în fiecare an să atragă un număr cât mai mare de profesori în cadrul schimburilor interculturale si să contribuie la dezvoltarea unor colaborări internaţionale, care îmbină arta, istoria şi cultura civilizaţiilor europene şi asiatice, potrivit Ziarul de Iasi. Am mers împreună cu asistenții UNICEF în comunele Motoșeni și Răchitoasa, din județul Bacău, pentru a vedea cum s-a schimbat viața familiilor vulnerabile prinse în proiectul-pilot „Servicii Comunitare pentru Copii“. Nu mai țin minte când am stat ultima oară cu un adult la masă“, este fraza pe care atunci când o auzi rostită de un tată care crește singur șase copii ți se întipărește în memorie și schimbă ceva în percepția pe care o ai despre viață. Cel care a rostit această frază are o poveste de viață grea, dar, din fericire, face parte dintr-o poveste -optimistă, dătătoare de speranță pentru mulți alții asemenea lui, potrivit Romania Libera. Dennis Pence, a fondat în urmă cu zece ani la Cluj-Napoca o sectă în care era privit ca un profet, controlând practic în detaliu viețile adepților: el le spunea dacă să se căsătorească sau dacă să-și schimbe slujba, îi obliga să rupă orice legătură cu prietenii și membrii de familie care nu vin la biserica sa, pretindea că are puteri vindecătoare, le interzicea să meargă la școală ”pentru a nu dobândi o inutilă înțelepciune lumească” sau îi forța să plătească sectei, adică lui, minimum 10% din câștigul brut al fiecăruia, fără ca el să dea vreodată socoteală despre cum cheltuia banii, potrivit G4media.