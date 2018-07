Subiectele zilei: Generaţia uitată acasă. Viitorul scris de părinţii care își abandonează copiii; Specialiștii care ajută românii să-și facă gratuit testări genetice, pe care statul nu le decontează; Mircea Cărtărescu: Dacă veniți cu ”muie PSD”, pe mine să nu contați

Aceşti trei spcialisti din Cluj-Napoca s-au gândit să sară în ajutorul celor pentru care testarea bolilor genetice este un prag imposibil de trecut, din punct de vedere financiar. Aşa s-a format asociaţia Noi pentru Ei. Echipa ajută în acest moment circa cinci pacienţi pe lună, deşi şi-ar dori să cuprindă mult mai mulţi. Cel mai recent caz este al unui băieţel depistat cu sindromul Crouzone şi care acum se poate opera, potrivit Stirile ProTv. O Românie a plecat peste hotare, iar o generaţie a rămas să crească acasă fără părinţi. Este realitatea tristă a României de azi, după ce migraţia a devenit un fenomen de necontrolat. Conform Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în 2017, aproape 95.000 de copii aveau părinţii plecaţi la muncă în străinătate, adică cu 10.000 mai mulţi faţă de anul 2010, când erau 84.084. Dintre aceştia, peste 17.400 de copii au ambii părinţi plecaţi peste hotare şi 64.701, un singur părinte plecat. Doar că la fel ca şi în cazul oamenilor plecaţi, datele oficiale sunt dublate de realitate, potrivit Gandul. Potrivit Gallup, rata de popularitate a preşedintelui Trump se află în prezent în jurul a 42 de procente (institutul prezintă opiniile americanilor cu o frecvenţă săptămânală). La mijlocul lunii iunie, liderul american a înregistrat cea mai mare rată de popularitate din acest an (45%), în timp ce nivelul cel mai scăzut a fost în luna ianuarie din 2018 (36%). Cu mici variaţii, popularitatea sa rămâne aşadar constantă. Criticii preşedintelui Trump s-au exprimat în repetate rânduri că acest lucru nu ar trebui să se întâmple, iar popularitatea liderului de la Casa Albă ar trebui să fie afectată, potrivit G4media. Cu un abuz nu se face primăvară în România. E nevoie, pare-se, de multe şi cât mai răsunătoare, pentru ca potentaţii regimului dragniot să se simtă bine. Aşa se face că, până la urmă, au reacţionat ca taurul la cârpa roşie a unei plăcuţe de înmatriculare suedeze preferenţiale, care stârnise ilaritate şi încântase aproape o ţară întreagă, îndemnând, de la Craiova la Bucureşti, ca şi din capitală în Teleorman şi retur, spre ralierea la inexprimabilul ”M..E PSD”, potrivit Deutsche Welle. România a început să importe forţă de muncă din ţările asiatice în HoReCa, producţie uşoară şi agricultură. Cei mai mulţi angajaţi străini provin din Filipine, Nepal, Vietnam, India, Indonezia, Thailanda, ţări în care nivelul de trai este sub cel al României. ”Printre dezavantaje se mai numără diferenţele culturale şi de limbă vorbită; integrarea angajaţilor străini într-o nouă cultură; un ciclu lung de angajare, începând cu realizarea documentaţiei şi demararea procedurilor pentru a obţine avizele necesare din partea instituţiilor statului; procesul de recrutare internaţională; volatilitatea forţei de muncă adusă”, arată analiza, potrivit Digi24. ”Dacă veniți cu ”muie PSD”, pe mine să nu contați. După mine, abia asta e cea mai bună dovadă că PSD, urmașul PCR, ne-a învins, ne-a adus la numitorul lor de degradare, ne-a mancurtizat”, arată scriitorul Mircea Cărtărescu într-o postare pe Facebook. Precizările vin în contextul controversei generate de un șofer care a pus mesajul anti-PSD pe numerele personalizate ale unei mașini înmatriculate în Suedia, mesaj care s-a viralizat în rețelele sociale, potrivit G4media. Elveţia se situează pe primele locuri în lume în ceea ce priveşte numărul proprietarilor de arme, estimându-se că există 3,4 milioane de arme la o populaţie de aproximativ 8 milioane de oameni. Elveţia este depăşită doar de Statele Unite ale Americii, cu 89 de arme la suta de locuitori şi de Yemen, cu 55 de arme la suta de locuitori. Una dintre explicaţii ar fi aceea că Elveţia are un sistem militar naţional aparte, care se bazează mai mult pe “miliţiile” cetăţeneşti. Oricare bărbat elveţian între 18 şi 34 de ani efectuază un stagiu militar obligatoriu şi are dreptul să deţină o armă de asalt sau un pistol, la el acasă, pentru a fi astfel pregătit să îşi apere ţara, potrivit Capital. O româncă a devenit faimoasă în Serbia, după ce a participat la una dintre cele mai populare emisiuni ale postului Grand Tv - Nikad Nije Kasno. Juriul concursului a fost impresionat de modul impecabil în care Cristina Voicu Bella a cântat sârbeşte. Dacă nu le-ar fi spus, membrii juriului şi spectatorii nu şi-ar fi dat seama că au în faţa lor o cântăreaţă româncă. Şi când vorbim de juriu trebuie spus că din el au făcut parte vedete ale muzicii disco folk din această ţară, printre care şi renumitele artiste Ceca Raznatovic şi Neda Ukraden, potrivit Adevarul.