Subiectele zilei: A lăsat salariul generos de medic din Franţa pentru a lucra la Ambulanţă în România; Băile Herculane, locul în care turiștii își fac singuri curățenie pentru a se putea relaxa; Experți: România are infractori de carieră - Profilul hoțului român

O asociaţie profesională de top care reuneşte peste 60.000 de specialişti pediatri din SUA a recomandat părinţilor şi copiilor să evite anumite chimicale folosite în alimentele procesate şi să someze autorităţile să facă mai transparentă procedura prin care substanţele chimice sintetice sunt declarate ca fiind sigure pentru sănătate. Cadrul de reglementare pentru anumite substanţe chimice este depăşit, bazat pe date ştiinţifice învechite, se arată înntr-o declaraţie adoptată recent de Academia Americană de Pediatrie, citată de cnn.com. Un raport tehnic însoţitor evidenţiază efectele negative asupra sănătăţii copiilor pe care le au chimicalele adăugate în mâncarea procesată, cum sunt cele pentru culoare şi aromă, precum şi substanţele care afectează indirect produsele alimentare în urma fabricării şi a ambalării, precum adezivii şi foliile de acoperire, scrie Adevărul Munca într-un spital bine dotat din Franţa şi un salariu generos nu au putut să-l ţină departe de ţara natală pe un medic român. El s-a întors şi îşi foloseşte experienţa la Serviciul de Ambulanţă din Călăraşi. Chiar dacă lucrează pe ambulanțe ce se apropie de un milion de kilometri parcurşi, tânărul doctor nu regretă nicio secundă alegerea. Vlad Sârzea putea avea o carieră împlinită în Franţa, însă a ales sistemul medical românesc. A ajuns în Hexagon în 2009, pentru specializare. Vlad Sârzea, medic: „Eu cu soţia am considerat că este interesant să facem rezidenţiatul în altă ţară, să vedem cum se petrece şi acolo. Am terminat rezidenţiatul în 2014 şi unul dintre spitalele la care am lucrat mi-a oferit un post de medic specialist”, notează Digi24 Ce mai e, oare, sigur şi etern într-o ţară ca România? Alianţele? Judecăţile definitive? Aş. Le scot la mezat miniştrii apărării şi justiţiei. Democraţia? O face bucăţi PSD-ALDE. Mesajul politic al poporului? Nici atât. Dar opoziţia? Dar poporul? Vai de capul dezbinării lor. Doar dezbinarea iscată de comunism în formula sa PSD-istă pare bătută în cuie, veşnică şi indestructibilă. Poporul nu o vrea. A exorcizat-o, o clipă, în decembrie 1989. Dar e prea profitabilă puterii postcomuniste. Aşa că o promovează diverşi. Între altele, amplifică sciziunea, de nişte ani, din răsputeri, şi mugetul intermitent al unei voci isterizate de te miri ce. Ba enervată de o tânără, fiindcă graţie prezidenţialului ei tătic i-ar fi ocupat locul eligibil în Parlamentul European. Ba iritată de criticile la adresa adversarilor politici ai acestui tătic, fie că îi chema Ponta, fie că li se spune regimul Dragnea. Şi, desigur, supărată pe un presupus comportament de ”mahalagii” al expaţilor români, conform Deutsche Welle Gripa porcină africană nu afectează sănătatea umană, dacă mănânci carne infestată nu te îmbolnăvești, dar ”este mortală, ca Ebola, pentru porc”, explică specialiștii. România are 4,4 milioane de porci, dintre care 1,4 în gospodăriile cetățenilor. Aceste mici gospodării sunt cele mai expuse. Au început sacrificările în județele marcate cu ”roșu” pe hartă, socotite deja contaminate, în număr de 8. Numărul județelor ”roșii” va crește, conform prognozelor Comisiei Europene, harta ascunsă de Guvern, la 13 într-o lună de acum înainte. Județele ”albastre” sunt și ele în risc, acum în ele se interzice comercializarea cărnii. Se omoară chiar și porcii sănătoși, pentru că e singura cale de a încerca să limitezi extinderea epidemiei, relatează tolo.ro Ce folos că România deține o treime din izvoarele termale şi minerale ale Europei, dacă responsabilii nu știu să le exploateze? Deși țara noastră ar putea câștiga enorm de pe urma turismului balnear, multe stațiuni zac în ruină și nepăsare. Băile Herculane, de exemplu, considerate cândva o perlă a Imperiului Austro Ungar, se degradează în fiecare zi. Inspectorul Pro a constatat că autoritățile nu au mișcat un deget de anul trecut, ca să schimbe fața stațiunii. Deţinem cele mai mari resurse din Europa în turismul balnear, dar pierdem an de an bătălia pentru atragerea turiştilor. Băile Herculane, vestite pentru izvoarele miraculoase cu apă sulfuroasă, este un şoc pentru oricine calcă prima dată în staţiune. Şi o mare dezamăgire pentru aceia care au vizitat-o în trecut, potrivit Știrile ProTV Washington Post a făcut un calcul al informaţiilor false difuzate de Donald Trump într-un an şi jumătate de mandat la Casa Albă, iar datele sunt nedemne pentru un preşedinte al Statelor Unite. Alergic la presă, Donald Trump are un nou motiv de supărare la adresa Washington Post. Cel mai important ziar din Washington D.C. tocmai a publicat un calcul cu informaţiile false emise de preşedintele american în intervalul 21 ianuarie 2017 - 1 august 2018, adică în 558 de zile de mandat la Casa Albă. Conform sursei sus-menţionate, zgomotosul preşedinte american a făcut 4.229 de declaraţii neadevărate, media fiind în prezent de 7,6 pe zi. Trump a spus chiar şi 16 minciuni pe zi în iunie şi iulie anul curent. Cele mai multe declaraţii false sunt legate de imigraţie, mai exact 538, şi de amestescul rus în ultimul scrutin prezidenţial din Statele Unite, mai exact 378, arată Adevărul Andreea Milea, jurnalist Digi24: În cele mai multe dintre cazuri vorbim despre un bărbat care are familie. Cu toate acestea, de foarte multe ori sunt folosiți la furturi minorii, pentru că în cazul lor legea este mult mai blândă. Pedeapsa e la jumătate pentru cei care comit astfel de fapte înainte să împlinească vârsta majoratului. Tudorel Butoi, expert criminalist: Hoțul face dovada unei vicleni perverse, a unei premeditări gândite, a unei temerități, în sensul curajului de a se implica. Pornirea spre furt, în concepția mea, este o nevoie. Până la urmă devine o afacere, el așa o interiorizează. Își formează și o filosofie a furtului. În Capitală, oamenii au simţit pe pielea lor cât de rapizi pot fi hoţii, anunță Digi24