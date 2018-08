Subiectele zilei: Ştiţi cât cotizați la Primăria Bucureştiului, ca Firea să-şi trimită votanții în excursii în Grecia?; Medicina de familie din România, în pragul falimentului; Liber la amenzi în public sau privat! Începând cu 9 august, polițiștii și jandarmii vă pot scoate din buzunare 10.000 de lei pentru aceste fapte

Medicii acuză autorităţile că de ani de zile neglijează acest domeniu, în condiţiile în care este o parte importantă a sistemului public de sănătate. Ei solicită o rectificare bugetară care să permită creşterea finanţării în medicina de familie cu un procent între 9 şi 17% din FNUASS total, cât este în toate ţările europene, pentru continuarea activităţii cu asigurarea serviciilor necesare populaţiei. Aceste măsuri ar permite degrevarea spitalelor şi a serviciilor de urgenţă de apelări inutile, dar şi echilibrarea cheltuielilor în sistem, potrivit Romania Libera. Potrivit anunţului făcut de Facultatea de Geografie şi Geologie Iaşi, elevii români care au participat la Olimpiada Internaţională de Geografie din Québec, Canada, au obţinut cel mai bun rezultat, adunând trei medalii de aur şi una de argint. Din lotul României au făcut parte Bianca Solomon, Manu Foşalău, Andrei Sandu (Iaşi) şi Omar Hamod (Bucureşti), fiind îndrumaţi de prof. Dorin şi Cornelia Fiscutean de la Colegiul Naţional Iaşi, potrivit Adevarul. Luni, 6 august, a fost publicată în Monitorul Oficial o nouă lege care permite aplicarea unor amenzi usturătoare. De joi deja intră în vigoare, astfel că polițiștii și jandarmii pot aplica sancțiuni usturătoare celor care îi hărțuiesc pe alții, potrivit Capital. Cei mai mulți dintre respondenții români care și-ar dori să lucreze într-o altă țară au sub 30 de ani și au studii superioare. România se află pe același palier cu state precum Austria, Germania, Italia, Irlanda, Belgia sau Danemarca în ceea ce privește dorința de mobilitate a forței de muncă. În ceea ce privește top 10 țări unde și-ar dori să lucreze, românii au ales state precum Germania, Marea Britanie, Franța, Elveția, Statele Unite, Canada, Austria, Spania, Belgia și Italia, potrivit Stirile ProTv. De la un salariat cu salariul minim brut pe economie, de 1.900 de lei, statul colectează, lunar 780 de lei. Impozitul lunar pe salariu, pentru un astfel de om, este de 78 de lei. Anual, el este de 936 de lei, adică foarte aproape de venitul lui net lunar. Din aceşti bani, 767 de lei merg la primării – 364 de lei la Primăria Generală şi 180 la primăria de sector. Un astfel de om nu va merge niciodată în concediu, dar, pe banii lui, merg alţii în Grecia, alţii îşi cumpără telefoane şi maşini eco, alţii încasează salarii de mii de lei în companiile fantomă ale Municipalităţii, în vreme ce mulţimile aplaudă generozitatea primarului PSD care are grijă de confortul oamenilor, potrivit Gandul. România s-a clasat în anul 2015 în top 5 din UE într-un clasament al numărului de crime, conform unei statistici publicată de Eurostat. Din cele circa 5,2 milioane de decese raportate în Uniunea Europeană în anul 2015, aproximativ 3.600 (0,07%) au fost cauzate de violenţe. Majoritatea victimelor, respectiv 64%, au fost bărbaţi. Aceeaşi statistică a constatat o scădere a ratei omuciderilor pe ansamblul blocului comunitar. În anul 2002 procentul lor a fost de 1,3% la 100.000 de locuitori, de atunci scăzând constant de la an la an, potrivit Capital.