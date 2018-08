Subiectele zilei: „Pe noi nu ne aduce nimeni cu autobuzele”; Ultima aroganță: 100.000 de euro din bani publici pentru un sejur de șapte zile la mare pentru 92 de funcționari și 26 de consilieri de la CJ Mehedinți; Maşinile cu volan pe dreapta au zilele numărate

Oamenii sunt deja pe drum. Vara asta și-au dat întâlnire la girafă. „La Girafă”. Diaspora ne-a spus cu ce gânduri vine acasă în august 2018.O fotografie a făcut, marți, turul Facebookului românesc: cozile de îmbarcare pe ferryboatul din Dover spre Europa erau pline de mașini care aveau arborat steagul României. Organizați pe cea mai cunoscută rețea de socializare, românii din Marea Britanie au pornit spre țară unde și-au dat întâlnire, pe 10 august, în Piața Victoriei din București, cu alți români plecați să-și câștige existența în străinătate, conform deutschewelle.com Implicate în nenumărate accindente, maşinile cu volan pe dreapta ar putea avea zilele numărate în România. De la începutul lunii viitoare, autoturismele cu volan pe partea dreaptă nu vor mai fi omologate de Registrul Auto Român (RAR) pentru circulaţia în România. Măsura vizează însă doar maşinile importate din afara Uniunii Europene, în condiţiile în care peste 95% dintre aceste maşini sunt aduse din UE, conform adevarul.ro Un asistent medical de la Spitalul Universitar se află de luni în greva foamei, într-un gest disperat prin care încearcă să atragă atenția și să ajute la rezolvarea problemelor și lipsurilor din instituția în care lucrează. Miercuri, i s-a făcut rău și după ce a fost transportat cu un taxi la un alt spital, a revenit la locul de protest, scrie digi24.ro . Pretextul: cursuri de perfecționare pe fonduri europene plus o ședintă ad-hoc. 100.000 de euro din bani publici costă distracția la mare pentru 92 de funcționari publici și 26 de consilieri județeni din Mehedinți, unul dintre cele mai sărace județe din România, veniți pe litoral sub pretextul participării la cursuri. Aceștia vin cu rândul pe litoral, în Mamaia, Neptun, Costinești și Venus, câte o săptămână, la cursuri de perfecționare în ”managementul implementării proiectelor pe fonduri europene”, conform g4media.ro O membră a grupării protestatare rusești Pussy Riot a fost împiedicată să iasă din Rusia. Piotr Verzilov, el însuși membru în trupa punk, a spus că Maria Aliohina a încercat fără succes să zboare de la Moscova la Londra, iar poliția de frontieră i-a explicat că are interdicție de ieșire din Federația Rusă. În 7 august Aliohina și alți doi activiști au organizat un protest în fața sediului serviciului de instituții penitenciare al Rusiei (FSIN), la Moscova, scrie europalibera.org Politicienii promit multe și fac puține. Ani la rând, conducerea Consiliului Județean Cluj (indiferent că vorbim despre Alin Tișe, Horea Uioreanu sau Mihai Seplecan) a anunțat investiții care mai de care mai ambițioase: abator, fabrică de cozonaci, parcuri industriale, spital regional, centru ecologic de colectare a deșeurilor. Sute, chiar mii de locuri de muncă urmau să fie create în județ. Câte din aceste proiecte s-au făcut în ultimii 7-8 ani? Zero, conform ziaruldecluj.ro