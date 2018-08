Subiectele zilei: De ce se tem atât de tare de protestul diasporei; Poliţistul-erou din Târgu Neamţ riscă cercetarea disciplinară pentru felul în care i-a calmat pe romii violenţi; Prins la volan fără permis, realizatorul TVR Ionuţ Cristache riscă dosar penal după ce a fugit de Poliţie

De ce se tem atât de tare de protestul diasporei. Mă îndoiesc că se vor strânge atât de mulți. Atunci, care-i problema? Mitinguri de câteva zeci de mii sau chiar sute de mii de oameni pe străzi s-au mai văzut. Nu mai impresionează pe nimeni pancartele, lozincile, cântecele și luminițe aprinse cu telefonul. Are motive Dragnea să tremure mai tare decât în alte momente tensionate, cu mii de oameni pe străzi? N-are, pentru că protestatarii de pe 10 august, mulți, puțini, câți vor se vor aduna, se vor comporta în mod previzibil la fel ca toți ceilalți: vin, strigă ce strigă, aprind luminițe și, inevitabil, pleacă. Nu vor fi nici flăcări, nici sânge, potrivit . Mă îndoiesc că se vor strânge atât de mulți. Atunci, care-i problema? Mitinguri de câteva zeci de mii sau chiar sute de mii de oameni pe străzi s-au mai văzut. Nu mai impresionează pe nimeni pancartele, lozincile, cântecele și luminițe aprinse cu telefonul. Are motive Dragnea să tremure mai tare decât în alte momente tensionate, cu mii de oameni pe străzi? N-are, pentru că protestatarii de pe 10 august, mulți, puțini, câți vor se vor aduna, se vor comporta în mod previzibil la fel ca toți ceilalți: vin, strigă ce strigă, aprind luminițe și, inevitabil, pleacă. Nu vor fi nici flăcări, nici sânge, potrivit G4media.





Matteo Salvini și "sclavii" din România. Sunt poate 10 ani de când presa din Italia dezvăluie, periodic, cazurile "sclavilor" români, ucrainieni, bulgari și africani de pe unele ferme agricole din sudul Italiei. Primul caz care a făcut mai multă vâlvă s-a datorat curajului unui ziarist italian care, pretinzând că este român, s-a infiltrat pe una din plantațiile suspecte. În alte cazuri poliția italiană a făcut arestări, fermierii acuzați fiind condamnați în instanță pentru practicile lor nemaivăzute în Europa secolului nostru. Deunăzi, ministrul de Interne, Matteo Salvini, comentând situația exploatării imigranților, a făcut la rândul său o referire la România, care a provocat imediat contrareacții, potrivit Deutsche Welle.

O româncă stabilită în Canada va participa la mitingul diasporei după 17 ore pe avion. "Statul Paralel vine acasă, domnule Dragnea!" Ada Bucur a scris un mesaj emoționant prin duritatea lui, adresat întregii generații de politicieni care au determinat românii să plece. "Eu sunt parte din Statul Paralel. Și fiul meu. Și cei patru sau cinci sau poate chiar șase milioane de români care au plecat din România FSN-istă și apoi din cea PSD-istă și toate celelalte milioane de români care stau pe picior de plecare și toți cei care vor să plece, dar nu pot sau mai trăiesc cu speranța.Toți aceștia fac parte din România Paralelă. Toți cei care își doresc un altfel de stat, nu unul condus de penali", potrivit Libertatea.





”Badante”, româncele care şi-au amanetat viitorul, lângă bătrânii altora, pentru câteva sute de euro. În căutarea unui loc de muncă şi a unui venit mai bun, românii nu se mai uită la condiţii şi nu mai întreabă de drepturile lor. Aşa ajung, nu de puţine ori, să fie victime ale sclaviei moderne. Româncele sunt preferate în Italia şi Spania, când vine vorba de îngrijirea bătrânilor. Unele au ajuns atât de cunoscute, încât sunt cerute de la o familie la alta. Câştigă puţin peste 1.000 de euro şi au obligaţia să stea 24 din 24 de ore alături de persoana pe care o îngrijesc, potrivit

„Românii din diaspora se întorc acasă înainte de protestul anti-guvernamental”, titrează Associated Press, citată de ABC News, New York Times şi The Washington Post.„Românii din diaspora au început să se întoarcă acasă pentru un protest anti-guvernamental, prin care vor cere demisia Guvernului şi alegeri anticipate”, scriu jurnaliştii de la Associated Press. „De când social-democraţii au câştigat alegerile în 2016, românii au protestat de mai multe ori faţă de măsurile luate de Guvern de a impune legi care ar slăbi lupta anticorupţie”, scrie AP, potrivit Digi24.



Agentul şef principal Ovidiu Busuioc, singurul poliţist care a intervenit între rromii care se răfuiau pe o stradă din Târgu Neamţ în seara zilei de 5 iulie, este privit ca un erou în comunitatea sa. Joi, 9 august, Consiliul Local al oraşului urmează să îi acorde titlului de cetăţean de onoare, la propunerea primarului Daniel Harpa. Însă, pentru şefii din MAI, Ovidiu Busuioc este pasibil de o cercetare disciplinară deoarece a ignorat prevederile din „Manualul de bune practici de intervenţie pentru poliţistul de ordine publică“, potrivit Adevarul. Ionuţ Cristache, riscă dosar penal după ce a fost prins la volan deşi avea permisul suspendat. Jurnalistul a fost oprit de poliţie pentru că se afla pe un sens interzis. El a negat vehement informaţiile potrivit cărora ar fi fost urmărit de agenţii de la Rutieră pentru că a refuzat să tragă pe dreapta. Realizatorul postului public confirmă însă că a fost oprit de poliţişti pentru că era pe sens interzis, dar şi faptul că se afla la volan fără a avea permisul de conducere, care îi este suspendat de o lună. Cristache a precizat şi că a dat în judecată Poliţia Neamţ „pentru modul abuziv în care i-au suspendat carnetul“, potrivit Adevarul.