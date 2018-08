Subiectele zilei: Româncă din Suedia: Lucrez acolo în penitenciar de maximă siguranţă, cu deţinuţi pe viaţă şi nu avem dotările Jandarmeriei; Înjurăturile politicienilor la adresa diasporei și atitudinile ostile față de românii plecați la muncă în străinătate

Un nou protest va avea loc, sâmbătă, începând cu ora 18.00, în Piața Victoriei din Capitală. „PSD-ALDE a arătat aseară (n.r - vineri) că legitimitatea lor se impune prin violenţă asupra cetăţenilor. Pentru că vrem să ne exprimăm liber, pentru că vrem să fim auziţi şi pentru că vrem să rămânem liberi, ne vedem din nou în Piaţa Victoriei. Nu ne intimidaţi, nu ne este frică, puterea suntem noi! Plecaţi până nu omorâţi pe cineva!”, au precizat organizatorii evenimentului, potrivit S irile ProTv. Românii plecați la muncă în străinătate au fost ținta criticilor, ironiilor și chiar injuriilor din partea politicienilor PSD-ALDE și a celor arondați celor două partide. Liviu Dragnea, președintele PSD: Prezent joi seara în studiourile România TV, a calificat drept emoționant apelul unui pretins preot care îi numea pe cei care vor veni la miting drept niște ”rătăciți plătiți cu bani murdari de afară, vor să dea foc la țărișoara noastră scumpă”. ”Toate aceste proteste vor să apere statul paralel și așa-zisa luptă anticorupție (…) Este un miting politic: Orban a zis că merge, USR merge, Cioloș merge”, a spus apoi Dragnea, potrivit G4media.

O româncă venită din Suedia pentru protestul din Piaţa Victoriei s-a declarat intrigată de atitudinea jandarmilor. „O atitudine ostilă”, a spus femeia. Românca a povestit că este plecată în Suedia de 18 ani şi că acolo lucrează în pienitenciar de maximă siguranţă, gradul 1, la bărbaţi. „Am şi pe viaţă deţinuţi, noi nu avem echipamentele pe care le are Jandarmeria”, a spus ea, potrivit Digi24. . Diaspora revine intr-o tara din care au alungat-o nelibertatea, samavolniciile totalitare si postcomuniste, precum si nevoile, spre a-si ajuta patria sa-si regaseasca libertatea si democratia grav amenintata si s-o determine sa redemareze pe calea edificarii statului de drept. In timp ce primii expati si protestatari din tara, din zecile si sutele de mii asteptati sa soseasca in ziua de gratie de 10 august in Piata Victoriei au si ajuns la destinatie, spre a cere demisia guvernului si alegeri anticipate, regimul Dragnea n-a stat cu mainile in san, scrie Deutsche Welle.​ Un poliţist a anunţat că va participa la mitingul din Piaţa Victoriei ca simplu cetăţean. El şi-a justificat decizia, deşi face parte dintr-un sistem care nu permite politica printre angajaţi. Sindicatul Europol Garda de Coastă a făcut publică pe Facebook postarea unui coleg de breaslă care a anunţat de ce va anunţa el la mitingul diasporei din 10 august, de la Bucureşti. „A scris un coleg al nostru... Andrei Florin de la SPF Chilia. E tot un nebun ca noi, care îndrăzneşte să vrea o Românie normală. "Eu sunt Andrei. Eu lucrez intr-un sistem in care e interzis sa faci politica, care de altfel nici nu ma intereseaza. Ma duc la mitingul anti-infractorii din fruntea tarii si explic si de ce. Asta ca sa nu se oboseasca sefii mei sau sefii sefilor mei sa ma cerceteze. Au raspunsurile aici.", potrivit Adevarul. Toate drumurile românilor din străinătate duc la Bucureşti, la protest. Zeci de mii de români au venit prin vămile din Vest, cu maşinile, de la mii de kilometri depărtare. Şi-au programat concediul în ţară special pentru a ajunge şi la protestul din 10 august. „Sunt româncă şi cred că e important ca fiecare să reacţioneze, pentru că eu sunt traumatizată de comunism şi nu vreau să mă întorc de unde am plecat”, spune o femeie, venită din Italia. „M-aş ruga să nu fie un protest, m-aş ruga să fie o revoluţie şi cei vinovaţi să pice şi de-aia am venit din Germania să mă duc acolo ca să mă exprim în felul meu”, spune un român, potrivit Digi24. Românii au început să plece încă dinainte de 89, exodul a luat amploare în anii 90. Cei mai mulţi dintre cei care au plecat se află în Italia şi în Spania, unde numărul românilor înregistrați oficial depășește 2 milioane. Potrivit wired.it, numărul românilor din Italia se ridica în 2017 la 1.168.552, sursa citată menționând că nicio altă comunitate de imigranți nu atinge astfel de cifre. Astfel, următoarele două comunități din Italia sunt cele din Albania și Maroc, dar care sunt de două ori și jumătate mai mici decât cea a românilor, potrivit G4media.