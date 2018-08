Subiectele zilei: Medic rezident, atac la adresa protestatarilor: „Sper să vă omoare jandarmii. Sper să beţi cu paiul câte zile mizerabile mai aveţi de trăit“; „Granzii“ bucureșteni vor să controleze parcările din Iași. Au mirosit oportunitatea; Când dialogul e numai de formă

Imaginea României este grav afectată după incidentele de vineri seara, din Piaţa Victoriei de la Bucureşti, consideră primarul Iaşiului, Mihai Chiria, el afirmând totodată că PSD riscă să fie considerat a fi "succesorul de drept al fostului partid comunist". "Am ajuns, din păcate, şi vorbesc în calitate de cetăţean al acestei ţări, în cea mai penibilă situaţie din 1992 şi până în prezent. Imaginea României este praf. De la mineriadă, bătaia jandarmilor din Piaţa Victoriei vine să remonteze o teorie care a dominat foarte mult spectrul politic românesc şi internaţional: că PSD este succesorul de drept al fostului partid comunist, că foloseşte aceleaşi soluţii în ceea ce priveşte guvernarea bazată pe autocraţie, forţă şi represiune, şi nu are nici cea mai mică legătură cu istoria acestui popor, cu identitatea naţională şi necesitatea de a-şi întări statutul de stat european, şi că nu face decât să slujească interesele personale sau de familie ale unor lideri vremelnici care nu au făcut decât să distrugă tot în jurul lor", a declarat Mihai Chirica, conform ziaruldeiasi.ro Haideți să vorbim despre Uniunea Europeană! Aceasta este invitația lansată cetățenilor de către guvernanții germani. Inițiativa este, însă, însoțită și de voci critice. La prima vedere, guvernul de la Berlin pare a avea intenții serioase în ceea ce privește deschiderea unui dialog real cu cetățenii pe teme europene. Obiectivul declarat este ca opinia germanilor să aibă greutate la edificarea politicii europene a Berlinului. În acest scop, cancelaria federală și diferitele ministere au programat 100 de întâlniri cu cetățenii, care se desfășoară deja din luna mai. Rezultatele acestor discuții vor fi sintetizate într-o listă cu propuneri cu care reprezentații germani vor pleca la summitul UE care va avea loc în decembrie la Bruxelles. Aceasta ar fi dovada că părerile cetățenilor contează, conform deutchewelle.com Un medic rezident de la Spitalul din Borşa (judeţul Maramureş) a postat pe Facebook un mesaj la adresa protestatarilor. După ce a a tras atenţia, postarea a fost ştearsă.Un medic rezident de la un spital din Oradea şi care lucrează şi în regim de colaborare cu spitalul din Borşa (judeţul Maramureş) a postat o declaraţie împotriva protestatarilor. „S-au întors de la cules căpşuni şi spălat babe la fund să se bată cu jandarmii? Sunteţi cretini, mă? M-am săturat de cât puteţi fi de proşti şi de cretini, nu ştiţi nici măcar pentru e protestaţi. (...) Vă doresc să n-aveţi noroc şi sper să vă omoare jandarmii în bătaie şi pe voi şi pe bradilalicul care se numeşte Klaus şi care condamnă «Vi-o-le-n-ţeee-le» asupra populaţiei, scrie adevarul.ro Industria alimentară duce lipsă de ingineri de profil. De exemplu, Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din Galaţi, considerată cea mai bună instituţie de profil din ţară, nu reuşeşte să îi atragă pe absolvenţii de Bacalaureat. În acest an, au fost scoase la concurs 100 de locuri şi s-au înscris doar 22 de candidaţi. Reprezentanţii facultăţii spun că salariile prea mici nu îi atrag pe tineri în domeniu.Deşi mulţi patroni din industria alimentară spun că îşi doresc tineri şcoliţi pe care să îi angajeze ca ingineri, studenţii nu par interesaţi de acest domeniu. Drept dovadă, concurenţa de la Facultatea de Inginerie Alimentară din Galaţi este foarte mică, scrie digi24.ro Se anunță pelerinaj de amploare mâine la Cluj, la mănăstirea Nicula, unde în fiecare an în 15 august zeci de mii de pelerini vin de la distanțe mari ca să se închine la icoana mănăstirii, despre care spun că e făcătoare de minuni. Pelerinajul de la Nicula începe astăzi după-masă la ora 16 cu o procesiune pe jos a ierarhului, preoților și pelerinilor, de la capela „Sfintelor Femei Mirofore” din Gherla și până la biserica parohială din Nicula, unde, de la ora 18.15, are loc vecernia, apoi Paraclisul Maicii Domnului urmat de o predică a episcopului greco-catolic Florentin Crihălmeanu. Slujba continuă neîntrerupt până a doua zi, la marele Praznic al Adormirii Maicii Domnului, când, de la ora 9.30, pe colina din fața bisericii Crihălmeanu conduce liturghia arhierească solemnă, conform actualdecluj.ro Stepehen Izreal, un canadian care s-a mutat cu soţia sa în Munţii Orăştiei, în satul de la poalele Sarmizegetusei Regia, a simţit pe propria piele răzbunarea câtorva localnici băuţi. Oamenii au tăbărât asupra lui şi l-au bătut crunt. S-a ales cu coastele rupte şi numeroase vânătăi.De trei ani, Stephen Izreal (46 de ani) şi soţia sa, Teodora, s-au mutat într-o casă aflată la câţiva kilometri de Sarmizegetusa Regia, după ce au decis să renunţe la viaţa din Canada pentru a trăi în locurile de vis ale Munţilor Orăştiei. Au transformat noul cămin de la marginea satului Costeşti într-un centru turistic. Stephen are o poveste aparte. Provine dintr-o familie cu strămoşi indieni din tribul Mohawk, iar în Canada a fost considerat un „vindecător”, la care, povesteşte el, mii de oameni veneau pentru a fi ajutaţi, conform adevarul.ro O aparent banală licitaţie a Primăriei, în valoare de sub jumătate de milion de lei, a trezit în mod surprinzător interesul unor mari firme bucureştene, controlate de influenţi oameni de afaceri. Este vorba de licitaţia pentru parcometre, pe care Primăria le va instala la accesul în principalele parcări. Ce a trezit însă atâta interes? Miza pare a fi una indirectă: un „cap de pod“ al firmelor interesate către gestionarea viitoare a activităţii de parcare în cel mai mare oraş din afara Capitalei, activitate pe care Primăria are în intenţie să o reorganizeze total. Iaşul este singurul oraş mare din ţară în care această activitate nu aduce venituri consistente la buget. Cele două firme participante au legături în lumea fotbalului de primă ligă. Printre numele cu conexiuni în firme apar cel al milionarului discret Mircea Bosînceanu, dar şi cel al lui Nicolae Badea, fostul patron al clubului Dinamo, conform ziaruldeiasi.ro