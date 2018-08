Rezidenta care i-a criticat dur, pe Facebook, pe protestatarii de la mitingul din 10 august a revenit cu o postare în care le cere scuze pentru cuvintele grele folosite. Zălăuanca Sorina Petruşan Dunca, medicul rezident care a lansat în mediul online un atac dur la adresa românilor participanţi la mitingul din 10 august din Piaţa Victoriei, şi-a reactivat, în cursul zilei de miercuri, contul de Facebook, la câteva zile după postarea în care le transmite, printre altele, protestatarilor "Să beţi cu paiul câte zile mizerabile mai aveţi de trăit!" şi "să vă omoare jandarmii în bătaie, scrie adevarul.ro Explicația MTS este aceea că ”Elena Iancu a primit o ofertă mai bună din mediul privat, apoi s-a răzgândit și a fost reangajată”.Pe 19 iunie 2018, ministrul tineretului și sportului semnează Ordinul nr. 466 privind angajarea Elenei Iancu în funcția de director de cabinet. Numai că Elena Iancu era deja angajată ca director de cabinet al ministrului Ioana Bran, încă din 1 martie, lucru care apare și în declarația ei de avere. Gazeta a întrebat MTS de ce a operat, la același om, a doua angajare.MTS explică reangajarea: ”Elena Iancu a primit o ofertă de job mai bună în Constanța și și-a dat demisia, dar apoi a revenit asupra deciziei și a rămas la cabinetul ministrului Ioana Bran”, scrie tolo.ro Cazul fostului șef interimar al Jandarmeriei, colonelul Sebastian Cucoș, readuce în prim-plan problema șefilor cu delegare/împuterniciți din instituțiile statului, mai cu seamă din cele de forță. Posturile acestora stau la discreția mai-marilor lor politici, care le pot semna sau nu definitivarea pe post. De altfel, chiar noul șef al Jandarmeriei, Ionuț Sindile, este tot interimar. Cucoș a stat vreme de un an împuternicit la șefia Jandarmeriei. Definitivarea lui pe post a fost respinsă ieri de CSAT, adică de președinte, pentru că Cucoș este vizat de dosarul penal deschis la Parchetul militar după violențele Jandarmeriei împotriva manifestanților pașnici de la mitingul Diasporei, scrie g4media.ro Pe măsură ce devine clar că guvernanţii i-au minţit pe români de-au îngheţat apele în plină vară şi că, după ce i-au bătut şi gazat, încearcă să scape de consecinţe, oare cum ar fi bine să se răspundă? Pot fi iertaţi?Îngrijorat de cariera sa care, inexorabil, se apropia de sfârşit, şeful jandarmeriei a apelat la steagul naţional, la icoane şi la iertare. Cum de le-a uitat când a ordonat ciomăgirea românilor? A unor ziarişti, precum prietenul meu Cristi Stefanescu, împreună cu care, cu puţin înainte, filmasem şi comentasem protestul românilor reunificaţi în Piaţa Victoriei? Unde au fost valorile lui când trupele din subordinea sa dezonorau haina militară, gazând cetăţeni, cu tot cu mame cu copii, cu străini, cu văduve şi orfani, scrie deutchewelle.com Raul Pătrașcu, asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ din Timișoara, membru al Platformei RO100 și fost consilier de stat pe probleme de sănătate în Guvernul Cioloș, demontează explicațiile şefului Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române, Cătălin Paraschiv, date într-un interviu pentru Kamikaze: CS „este foarte legal, aprobat și utilizat în toată lumea” – într-adevăr, națiunile care au semnat Convenția de la Geneva din 1993 care înterzice utilizarea gazelor CS și a altor tipuri de gaze lacrimogene în război pot „legaliza” utilizarea acestora pe civili. Însă nu este ilogic ca aceste gaze să fie utilizate împotriva cetățenilor civili atunci când este interzisă utilizarea lor împotriva militarilor? Acest lucru este, de astfel, specificat și în raportul din SUA menționat de Cătălin Paraschiv, scrie impreunapentruromania.ro Noul an academic va începe în Moldova cu un deficit de peste 2000 de profesori, dar cifrele reflectă situaţia din aprilie. Este în plină desfășurare procesul de evaluare a nivelului de pregătire a școlilor în vederea începutului de an școlar. Acutizarea insuficienței cadrelor didactice este una dintre cele mai grave probleme pe care o atestă autoritățile. Noul an academic va începe cu un deficit de peste două mii de cadre didactice, anunțate oficial de Ministerul Educației, sau cu aproximativ 40 % mai mult decât acum doi ani. Datele raportate se referă la situația din aprilie. Unii șefi de direcții raioanale constată la sfârșit de vară un deficit și mai mare, scrieDIICOT Cluj a inceput anul 2018 in forta. Dupa ce DIICOT Bucuresti a preluat marele dosar al medicului Mihai Lucan, Clujul a facut descinderi la reteaua de traficanti de medicamente, condusa de patronii de la Thay Terapy si Clinica Medicala Union. La dosarul acesta lucreaza trei procurori din DIICOT, iar sursele Ziar de Cluj sustin ca rechizitoriul acestora va ajunge, in iarna, pe masa judecatorilor de la Tribunalul Cluj.Pe 25 ianuarie, DIICOT Cluj prin procurorul Corina Irimies, cei de la DEA (Drug Enfocement Agency) si cei de la Directia de Combatere a Crimei Organizate au efectuat 47 de perchezitii domiciliare. Anchete ii viza pe doi buni prieteni si complicii lor: Ovidiu Piros si Cosmin Muntean. Primul este cunoscut ca fiind patronul clinicii Union Medical, iar celalalt detine centru SPA Thai Terapy, scrie ziardecluj.ro E nebunie la Felix, iar administratorii confirmă că n-au avut niciodată atât de mulţi vizitatori. Oaspeţii stau ca sardelele în bazinele cu apă termală, însă evită să se plângă atât timp cât e vară, iar ei nu sunt la serviciu. Indiferent de oră, bazinele sunt pline, însă cea mai mare îmbulzeală este la petrecerile cu spumă. Distracţia copiilor este în zona cu tobogane, numai că pentru o tură trebuie să aştepte şi o jumătate de oră.oţii Rotariu abia au ajuns în staţiune: “Adevăru-i că eu am făcut o baie azi, ca să mă refac, după drumul lung de la Iaşi, era sfârşitul lumii acolo.” La coadă la autoservire, ca să treacă timpul altfel, un bărbat dansează, conform stirileprotv.ro