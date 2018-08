Subiectele zilei: Detalii din camera de spital unde a ajuns jandarmeriţa bătută la protest: „Era conştientă, cooperantă, vorbea la telefon“; Povestea din spatele fotografiei virale cu jandarmul care stă pe un scaun, după intervenția din Piața Victoriei; Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, jigniri la adresa protestatarilor din Diaspora.

Maşinăria de război şi de terorizat români n-ar funcţiona prea bine fără maşina de minţit români. Marioneta trasă de sforile şefului PSD, pe care Liviu Dragnea a avut neobrăzarea s-o plaseze în funcţia de şefă a guvernului României, aplică nonşalant ceea ce PSDismul etern şi de pretutindeni a condamnat la europarlamentari oneşti. Dăncilă toarnă la Înalta Poartă. Că deh. Quod licet Iovi non licet bovi. Am o rugăminte. Să i se traducă şi ei. Dar ce le zice oare Liviu Dragnea, prin vocea mantalei sale cu pavian, care a semnat o scrisoare adresată oficialilor de la Bruxelles? O minciună grasă a scornit Dăncilă. Una cât premierul de mare, de grasă şi frumoasă, dar bine împachetată în semiadevărul potrivit căruia ”funcția constituțională" a președintelui României o include pe cea "de mediator între societate, forțele politice și instituțiile statului", potrivit Deutsche Welle.