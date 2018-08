​​Subiectele zilei: Adevărul nefardat despre imaginea României în presa internațională de Ziua Diplomației: Un dezastru; Locuitorii din prospera „suburbie imobiliară” a Clujului se adună la protest, în faţa primăriei: „Floreştiul NU e doar dormitor; 46% dintre ruși nu știu nimic despre Primăvara de la Praga

Şcoală de vară organizată de ISJ Iaşi pentru a lupta împotriva abandonului şcolar. Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a anunţat demararea unui proiect realizat de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Eudcaţională (CJRAE) ce poartă numele „Smart Vacanţă“ - şcoală de vară pentru facilitare tranziţiei de la gimnaziu la liceu. Acesta va avea loc în perioada 29 - 30 august, sub forma unei tabere, iar beneficiarii ei sunt 50 de elevi din mediul rural din judeţul Iaşi. „Problematica tranziţiei şcolare la un alt ciclu de şcolaritate pentru elevii din mediul rural presupune schimbări pro­funde - schimbarea mediului în care funcţionează unitatea de învă­ţă­mânt, contactul cu o comunitate şco­lară eterogenă, dificultăţi legate de transport, navetă, cazare în cămine sau internate şcolare, scăderea motivaţiei şcolare şi de dezvoltare perso­nală, preocuparea scăzută a familiei pen­tru traseul educaţional al tână­rului care a finalizat opt clase“, au precizat reprezentanţii CJRAE, potrivit Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a anunţat demararea unui proiect realizat de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Eudcaţională (CJRAE) ce poartă numele „Smart Vacanţă“ - şcoală de vară pentru facilitare tranziţiei de la gimnaziu la liceu. Acesta va avea loc în perioada 29 - 30 august, sub forma unei tabere, iar beneficiarii ei sunt 50 de elevi din mediul rural din judeţul Iaşi. „Problematica tranziţiei şcolare la un alt ciclu de şcolaritate pentru elevii din mediul rural presupune schimbări pro­funde - schimbarea mediului în care funcţionează unitatea de învă­ţă­mânt, contactul cu o comunitate şco­lară eterogenă, dificultăţi legate de transport, navetă, cazare în cămine sau internate şcolare, scăderea motivaţiei şcolare şi de dezvoltare perso­nală, preocuparea scăzută a familiei pen­tru traseul educaţional al tână­rului care a finalizat opt clase“, au precizat reprezentanţii CJRAE, potrivit Ziarul de Iasi.





Povestea tinerei care i-a făcut un copil lui Hitler. Tânăra a fost recrutată datorită purităţii rasiale. Hildegard Trutz era o susţinătoare loială a regimului nazist, încă din momentul în care Hitler a preluat puterea, notează History. Femeia s-a alăturat Bund Deutscher Madel în 1933 şi îndrăgea întâlnirile săptămânale. Rapid, Trutz a devenit o figură remarcată a organizaţiei locale, în mare parte datorită părului său blond şi a ochilor albaştri. ''Am fost deseori prezentată ca un exemplu al nordicei perfecte. În afară de picioarele şi trunchiul meu alungit, structura şoldurilor era perfectă pentru conceperea copiilor,'' afirma ea, potrivit Gandul.

. Hildegard Trutz era o susţinătoare loială a regimului nazist, încă din momentul în care Hitler a preluat puterea, notează History. Femeia s-a alăturat Bund Deutscher Madel în 1933 şi îndrăgea întâlnirile săptămânale. Rapid, Trutz a devenit o figură remarcată a organizaţiei locale, în mare parte datorită părului său blond şi a ochilor albaştri. ''Am fost deseori prezentată ca un exemplu al nordicei perfecte. În afară de picioarele şi trunchiul meu alungit, structura şoldurilor era perfectă pentru conceperea copiilor,'' afirma ea, potrivit Gandul.

Premierul Viorica Dăncilă, președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu și Florin Iordache, președintele comisiei speciale pentru legile justiției au vorbit de Ziua Diplomației Române, dar sunt cu toții responsabili din punct de vedere politic pentru dezastrul de imagine pe care în traversează România în exterior. Nume mari din presa internațională au alocat în ultimele săptămâni spații largi degradării democrației sub regimul Dragnea, au criticat puterea de la București pentru intervenția brutală a jandarmilor la protestul din 10 august sau solicită impunerea de sancțiuni împotriva oficialilor corupți. Nu mai vorbim de gafele premierului Dăncilă și reputația de marionetă, potrivit G4media. E plină lumea de politicieni răi. Dar nu toţi se prostituează. Există şi în România unii cinstiţi şi eligibili. Din păcate, puţini. Alţii, între cei mai numeroşi din SUA, îşi distrug singuri, dar eficient, reputaţia. Împreună cu senatorul Christopher Murphy, marele John McCain îi adresase în ultimele sale săptămâni de viaţă o scrisoare memorabilă prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, exprimându-şi îngrijorarea faţă de demiterea procurorului-şef al DNA. Alarmaţi de cursul guvernului PSD-ALDE, de "reformele" din sistemul judiciar şi de propunerile de lege pentru "dezincriminarea anumitor delicte de corupţie", preconizate de oamenii lui Dragnea, cei doi congresmeni americani îi ceruseră executivului de la Bucureşti să revină pe calea progreselor în combaterea corupţiei, scrie Deutsche Welle. Aproape o treime dintre unitățile școlare din Olt vor funcționa tot fără autorizație sanitară și în viitorul an școlar, conform situației centralizate la nivelul DSP Olt. Lipsa apei potabile este în fruntea listei deficiențelor. Numărul unităților școlare care vor funcționa și în acest an fără autorizație sanitară nu s-a micșorat considerabil comparativ cu anul trecut, deși promisiunile autorităților erau altele. Din totalul celor 512 clădiri de școală pe care Direcția de Sănătate Publică Olt trebuie să le autorizeze, 368 au primit undă verde, doar cu cinci mai multe decât anul trecut. Lista deficiențelor constatate de specialiștii DSP Olt este destul de lungă, fiind deschisă de lipsa apei potabile, potrivit Gazeta de Sud. Locuitorii din cea mai mare comună din România – „satelit” al municipiului Cluj-Napoca şi una dintre zonele cu cea mai dinamică expansiune imobiliară din ţară – se plâng că din Floreşti lipsesc o serie de elemente necesare traiului decent: de la infrastructură la curăţenie şi biblioteci. Ei spun că reprezentanţii administraţiei locale le ignoră plângerile, aşa că au programat protest paşnic: miercuri, locuitorii din Floreşti se adună în faţă primăriei ca să îşi arate nemulţumirile. Protestul, organizat de mişcarea Umbrela Anticorupţie Cluj, e programat pentru miercuri, 29 august, de la 18.00, potrivit Actual de Cluj. Când spui “sat” pe malul Mării Negre, gândul îţi fuge aproape imediat la 2 Mai sau Vama Veche. Mai există însă o felie de viaţă rurală, ferită de turismul de masă: Mamaia Sat. De-a lungul timpului, i-a cucerit pe turişti cu liniştea ei. Dar şi pe constănţeni care au lăsat în urma agitaţia oraşului şi s-au mutat aici. Şi-au ridicat case nebănuind o clipă că zona va cădea pradă unei dezvoltări imobiliare haotice. “Cele mai mari probleme ale zonei au apărut în ultimii ani pentru că se construieşte haotic nu se respectă absolut niciun plan urbanistic”, spune un localnic, potrivit Stirile ProTv. Un sondaj care a trecut aproape neobservat arată că 46 dintre ruși nu știu nimic despre invazia condusă de sovietici în 1968 în Cehoslovacia, potrivit unui nou sondaj. Sondajul a fost făcut în martie 2018 de respectatul centru Levada, cea mai mare agenție independentă de cercetări sociologice din Rusia. Cercetarea a fost publicată în 21 august, când s-au marcat cei 50 de ani de la zdrobirea Primăverii de la Praga. Întrebați dacă Uniunea Sovietică a procedat corect când a trimis trupe și tancuri ca să pună capăt campaniei de reforme pro-democratice care avea loc în Cehoslovacia, 36 % din cei întrebați au aprobat decizia Moscovei de interveni, scrie Europa Libera.



Săptămână de muncă de 4 zile sună frumos pentru angajaţi, dar e în acelaşi timp şi viabilă economic. Într-o perioadă în care angajatorii se plâng constant de lipsa de personal, caută alternative astfel încât să atragă forţa de muncă şi să îşi sporească productivitatea. Se pare că o gamă largă de industrii s-ar putea alătura acestei iniţiative, arată studiile de piaţă, de la industria IT, până la medicină şi resurse umane. Între timp, săptămâna trecută, o şcoală din Colorado a tăiat ziele de luni din calendarul său astfel încât să atragă mai mult personal şi să taie din costuri. Angajatorii spun că această idee îi ajută să rămână competitivi în piaţă, potrivit Digi24.