Subiectele zilei: Cum ajung profesorii „corigenţi“ să predea în şcolile româneşti; Consiliul Județean Teleorman refuză să se constituie parte civilă în dosarul Belina; Spital ca pe front. Medic: "Dacă ar veni Ministerul Sănătății aici, cu SANEPID-ul, ne închide mâine”

Inspectoratele Şcolare Judeţene organizează zilele acestea concursul de suplinitori pentru a ocupa posturile din şcoli rămase vacante. La ultimul examen, 3.511 candidaţi, adică 16,39% din total, nu au reuşit să obţină o notă mai mare sau egală cu 5. Asta nu înseamnă însă că aceştia nu pot preda. Ba din contră. Singurul lor dezavantaj este că la leafă iau cu câteva sute de lei mai puţin decât un suplinitor debutant (care a luat peste 5). Cauza principală a acestui fenomen este că sistemul educaţional suferă de o criză acută de profesori capabili, potrivit Adevarul. . În Teleorman, consilierii județeni s-au reunit luni în ședință ordinară pentru promovarea unor acțiuni civile, în scopul recuperării prejudiciului din dosarul penal nr.22/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului București. Este vorba despre o parte a dosarului Belina, cea în care fostul președinte al Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, din care a rezultat un prejudiciu de 5.646.237,01 lei. La proiectul de hotărâre supus aprobării consilierilor din Teleorman era anexată adresa Direcției Naționale Anticorupție, în care instituția este informată că fostul ei șef, Adrian Gâdea, este cercetat sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni, potrivit G4media. Sistemul medical este bolnav! Sistemul medical este muribund! Sistemul medical este în groapă! Sistemul medical este un dezastru total! Cam acestea sunt mesajele care rulează în ultimii ani pe posturile de televiziune. Managerul Spitalului Sfânta Maria, renumitul chirurg Narcis Copcă, nu este de acord cu ele, mai ales că pare să fi găsit drumul corect în acest labirint năucitor.În ciuda unui efort susţinut al unor terţi cu interese economice majore Narcis Copcă a reuşit să scrie istorie pentru medicina românească. Deşi i s-au pus piedici, inclusiv prin plângeri penale, a reuşit să realizeze primele două transplanturi pulmonare din România chiar în instituţia pe care o conduce, potrivit Capital. Totul se leagă de așa-numitul furt al secolului. În noiembrie 2014, în cel mai scurt timp posibil, din trei bănci moldovenești au dispărut subit în conturi offshore peste 1 miliard de dolari. Sub formă de credite plătite unor firme dubioase, urma banilor fiind astfel pierdută. După patru ani, banii sunt tot lipsă la apel, remarcă ziarul berlinez Die Welt, care mai notează că este vorba de o sumă uriașă pentru "cea mai săracă țară a Europei", potrivit Băncii Mondiale. Furtul a fost acoperit de statul moldovenesc, care a compensat băncile devalizate astfel, pentru a evita prăbușirea sistemului bancar al acestei țări, potrivit Deutsche Welle.



În plângerea penală a Mediafax Group, depusă luni la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se arată că, începând cu 2014, subscrisa MEDIAFAX GROUP S.A. a fost supusă mai multor presiuni care, într-un final, s-au concretizat în numeroase controale din partea organelor fiscale locale şi centrale, respectiv în constituirea unui dosar de urmărire penală. Cu privire la efectele pe care le-a avut Protocolul de cooperare dintre Parchetul General şi Serviciul Român de Informaţii, în plângere se precizează faptul că în dosarul de urmărire penală, care vizează compania, pot fi identificate o serie de documente încheiate la sediul PICCJ - Secţia de Urmărire penală şi Criminalistică de ofiţeri ai SRI, fiind vorba despre şase procese verbale din perioada 22-29 decembrie 2014, potrivit Gandul. Avalanșă de mesaje în susținerea marilor cercetați penal din România, dar atât scrisoarea fostului primar al New York-ului, Rudolf Giuliani, cât și intervenția fostului director FBI, Louis Freeh, reprezintă rezultatul unei intense activități de lobby, au declarat pentru G4Media.ro surse diplomatice. Potrivit acestora, cei direct interesați de promovarea acestor mesaje, anti-DNA și SRI și pro-amnistie, sunt omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat definitiv la șapte ani de închisoare în dosarul Băneasa, în prezent refugiat la Londra dar și omul de afaceri Alexander Adamescu, potrivit G4media.

. Spitalul CFR din Timişoara arată ca unul dintr-o ţară de lumea a treia, acuză unul dintre medicii de acolo. Analgezice, mănuşi chirurgicale şi ser fiziologic se cumpără cu bani de acasă, iar în unele saloane nu s-a mai investit de 40 de ani. Imagini filmate în spital arată inclusiv ustensilele medicale pline de rugină. Este declarația unui medic din Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara. De doi ani, spune el, lucrează ca într-un spital de pe front - fără resurse şi în mizerie. „Am avut perioade în care nu am avut ser fiziologic. Nu am avut glucoză, în care nu am avut trusă de perfuzie, în care nu am avut mănuși, n-am avut nimic, nimic, nimic”. Medicii au tot cerut ajutorul, dar spun ei, strigătele lor rămân fără ecou, potrivit Digi24. Porţiunea de plajă a fost închisă, deşeurile fiind observate atât în apa mării, cât şi pe nisip. Potrivit administratorului plajei, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral (ABADL), angajaţii Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanţa au intervenit în cursul nopţii de luni spre marţi pentru depoluarea unei porţiuni de plajă din staţiunea Mangalia, unde a fost semnalată o poluare cu hidrocarburi.În urma intervenţiei angajaţilor Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanţa, au fost strânse aproape 12 tone de material poluant în amestec cu nisip. Din primele verificări a reieşit că este o poluare cu hidrocarburi a apei, care a fost adusă la mal de curenţii marini, astfel că nisipul a fost poluat,potrivit Gandul. Potrivit datelor actualizate la începutul acestei luni de Eurostat, România s-a menţinut pe primul loc între statele UE în privinţa ponderii angajaţilor care se zbat în sărăcie, potrivit clasificării internaţionale. Cu 18,9%, ne-am plasat cu mult peste celelalte două ţări de pe podium, Grecia (14,1%) şi Spania (13,1%) şi la mare distanţă de ţara cu cel mai scăzut PIB/locuitor din Uniune, Bulgaria (11,4%). Ca definiţie tehnică, este vorba despre persoanele cu vârsta de cel puţin 18 ani care, deşi lucrează, au un venit disponibil echivalent sub linia de sărăcie de 60% din valoarea mediană a venitului disponibil echivalent la nivel naţional, potrivit Curs de guvernare.