Subiectele zilei: Contract de 250 de mii de euro, atribuit în mai puțin de o oră de la cererea de ofertă. Zilele Bucureştiului, organizate de o firmă de turism cu un angajat şi pierderi; Becurile clasice, interzise la vânzare în România; Spitalul „Sf Luca" explică tatălui de ce n-a pirmit-o pe fata lui de 22 de ani aflată în stare vegetativă: „Pacienta nu are potențial de recuperare"

Mamă a trei copii minori, Narcisa Constantin a fost lovită de o mașină pe 15 ianuarie 2018, în satul Ghimpați, din Giurgiu. Fata de 22 de ani a intrat în comă. Medicii de la Spitalul Municipal au tratat-o, a supraviețuit, dar de atunci a rămas în stare vegetativă. Narcisa a fost plimbată cu ambulanța între șase spitale din București, dintre care trei au refuzat-o. Familia acuză, în special, Spitalul „Sf. Luca” din Berceni. ”Medicul a spus că suntem țigani și mirosim”, susține Viorel Constantin, tatăl pacientei. El a trimis o plângere către spital cu exact această relatare, conformCentrul de Artă, Creaţie şi Tradiţie, instituţia subordonată Primăriei Municipiului Bucureşti, va organiza anul acesta Zilele Bucureştiului între 21 şi 23 septembrie. Manifestarea se vrea una de excepţie şi va fi organizată sub egida Centenarului. Municipalitatea a cerut Consiliului General, la finalul lui iulie, un buget de 2,3 milioane de lei pentru manifestările legate de acest eveniment. Evenimentele de top ale manifestării vor fi două concerte gratuite organizate în Piaţa Constituţiei – al lui Rod Stewart şi a lui Gheorghe Zamfir, scrie g4media.ro Becurile cu halogen vor deveni istorie. Asta pentru că de la 1 septembrie, acest tip de becuri sunt interzise la vânzare în România, dar şi în celelalte state ale Uniunii Europene (UE). Locul lor este luat de becurile LED, care sunt mult mai eficiente economic, dar şi mai scumpe.Becurile cu halogen vor deveni istorie. Asta pentru că de la 1 septembrie, acest tip de becuri sunt interzise la vânzare în România, dar şi în celelalte state ale Uniunii Europene (UE). Locul lor este luat de becurile LED, care sunt mult mai eficiente economic, dar şi mai scumpe, scrie adevarul.ro De luni se întorc furtunile în partea de vest a ţării, iar până marţi seara, vor fi inclusiv căderi de grindină. Meteorologii nu exclud asemenea fenomene şi pentru restul ţării, dar într-o măsură mult mai mică.„Vorbim de un ciclon care s-a generat deja în partea central-sudică a continentului, de fapt vorbim de zona Mării Adriatice şi ceea ce înseamnă împrejurimi. Încă ţările de acolo deja sunt sub influenţa acestui ciclon şi au mai multe coduri, fie galbene, fie portocalii pentru instabilitate atmosferică, conform digi24.ro Un motor aerospike liniar pentru racheta Demonstrator 3 se construieşte la Vâlcea. La finele acestei săptămâni a avut loc prezentarea sa publicului, urmând ca după testele din această lună, să aibă loc lansarea lui până la finele anului.În cadrul Zilei Porţilor Deschise ARCA România, la finele acestei săptămâni, s-au putut vizita standul şi echipamentul de testare ale Asociaţiei Române pentru Cosmonautică şi Aeronautică (ARCA) într-o comună din apropierea municipiului Râmnicu Vâlcea, scrie adevarul.ro Ovidiu Măgureanu a cumpărat o Dacia 2000 în anul 2012. După ce a citit documentele maşinii a realizat că stă la volanul autovehiculului care, cândva, fusese al lui Nicolae Ceauşescu.Bărbatul a cumpărat maşina de pe un site local, cu 1.500 de euro. „Nu sunt un mare fan al lui Ceauşescu, nu a fost un om bun, dar dintr-un punct de vedere istoric, îmi place faptul că deţin maşina. Am numit-o Tovarăşa”, a declarat bărbatul, scrie capital.ro