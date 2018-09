Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici îl acuză pe şeful statului că-i lasă pe angajaţii la stat fără leafa pe luna septembrie, deşi, pe hârtie, Guvernul are prevăzuţi bani în buget până la finalul anului.Ruptura dintre Guvern şi preşedintele Klaus Iohannis zdruncină sistemul de securitate al statului. În mod inedit, şeful statului a suspendat o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), după ce Guvernul a tăiat din bugetele serviciilor secrete, instituţii pe care PSD nu le controlează. „Aceste tăieri bugetare în zona securităţii naţionale nu pot fi explicate decât printr-o sintagmă de tip «şicană politic㻓, a motivat Klaus Iohannis decizia de a suspenda şedinţa CSAT, scrie adevarul.ro Pesta porcină a mutat Ignatul la început de toamnă! În cele mai recente focare de boală, localnicii ignoră interdicţiile şi taie animalele ca să nu vină veterinarii să le omoare şi să rămână în pagubă. Grav este că sacrifică şi porci care ar putea fi contaminaţi. Oamenii şi-au umplut frigiderele fără să ştie că virusul rezistă la temperaturi mici şi nu piere nici când carnea este gătită sau afumată. Aşa că ar putea să răspândească molima care a ajuns în aproape 800 de locuri dintr-un sfert de ţară, conform digi24.ro . Serviciul Român de Informații pregătește un amplu proces de reorganizare internă, astfel că ar urma să fie schimbați din funcție toți șefii județeni începând cu data de 1 ianuarie 2019, au declarat pentru G4Media.ro surse din comunitatea de informații. În locul filialelor județene ar urma să fie înființate 8, până la 11 centre regionale, au declarat pentru G4Media.ro sursele citate. Reorganizarea serviciului ar urma să fie supusă votului CSAT. Este una dintre cele mai ample reorganizări interne din SRI de la intrarea României în UE și NATO, conform g4media.ro Roxana Mărăcineanu, campioană mondială la natație a preluat mandatul de ministru al Sporturilor de la Paris. Fosta înotătoare de origine română Roxana Mărăcineanu a preluat mandatul marţi seară funcţia de ministru al sporturilor de la predecesoarea sa. “Nu există mod mai frumos de a răsplăti Franţa pentru ceea ce mi-a dat de când am ajuns aici, în 1984, la vârsta de nouă ani, din România. Părinţii mei aveau atunci vârsta pe care o am eu azi, nu vorbeau deloc franceză şi nu cunoşteau pe nimeni aici. Le mulţumesc că ne-au permis, mie şi fratelui meu, să ne trăim viaţa în mod liber”, a spus ea, conform stirileprotv.ro În primul deceniu de la instaurarea comunismului în România, membrii de partid incomozi au fost înlăturaţi fără scrupule şi cu mare cruzime de cei care doreau să urce pe scările puterii. Paradoxal, cei înlăturaţi de eşalonul secund al partidului comunist au fost chiar „ilegaliştii“ care au îndurat puşcărie în numele socialismului, dar şi cei care au contribuit la transformarea României în ţară comunistă, scrie adevarul.ro Odată cu debutul orarului de iarnă 2018/2019 operatorul low-cost Wizzair se pare că renunță la zborurile operate pe ruta București – Cluj Napoca și retur, informează boardingpass.ro. Serviciul comercial de pe această rută este în acest moment operat cu o frecvență de opt zboruri pe săptămână cu aeronave Airbus A320. În zilele de vineri și duminică Wizzair zboară de două ori pe zi, iar sâmbăta nu operează niciun zbor. Ultimul zbor operat de Wizzair între București și Cluj Napoca va avea loc în 26 octombrie, scrie actualdecluj.ro