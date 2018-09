​Subiectele zilei: Când democraţia încurajează tirania; Record de plecări din ţară după OUG 13. “Să fiu al naibii dacă le plătesc taxe amnistiaţilor”; Ce meserii vor dispărea în următorii zece ani

Tiraniile combat nu doar disidenţa. Dau cu tifla şi guvernelor care nu le cântă în strună. Căci pe divide et impera şi abundenta prefacere a prietenilor în vrăjmaşi li se bazează perpetuarea la putere. Dar şi prăbuşirea. Nu e un secret că Liviu Dragnea se străduie de mult să imite varii tiranii sau regimuri ”iliberale” contemporane. Mima patriotismului şi a drept-credincioşiei e menită, fireşte, să mascheze cleptocraţia care a omorât în România meritocraţia. E un tertip, să ne-nţelegem, eficient. Cât timp democraţii nu-l demască. Şi pentru că prea puţini europeni îl demască, îl foloseşte cu asupra de măsură şi regimul islamist condus de Recep Tayyip Erdogan. De la nimeni n-a învăţat tiranul de Teleorman atât de mult şi de bine cât a deprins urmărind îndeaproape tehnicile islamistului de la Ankara, scrie Deutsche Welle. Tot mai mulți români vor să emigreze, din cauza situației economice și politice. Anul trecut a fost înregistrat un număr record: peste 200.000 de români au plecat în căutarea unei vieți mai bune. Gabriel are 23 de ani şi este asistent medical în Craiova. Vrea să plece în Germania pentru că în ţara i s-a oferit într-un spital salariu minim pe economie -1900 de lei brut. “Am terminat o şcoală cu 10 pe linie. Am căutat, nu mi s-a oferit nimic concret, nimic pentru viitorul meu. Consider că dau puţin înapoi. Puteau să se uite pe CV-ul meu. Dar au preferat să nu se uite, să îmi spună că de fapt tu eşti prea bun pentru noi, şi noi putem să îţi oferim un salariu minim pe economie.”, scrie Stirile ProTv. Ne aflăm, cu siguranţă, într-o societate „fast-forward”, crede Dan Catana, HR Business Partner în cadrul Connections. În opinia sa, există câteva concepte care au schimbat enorm realitatea care ne înconjoară: AI (artificial intelligence), IoT (Internet of Things), AR (augmented reality), VR (virtual reality) şi RPA (robotic process automation, pe fondul cărora mai multe joburi vor dispărea într-un viitor apropiat, pentru a face loc altora. „Pe scurt spus, sunt în pericol de dispariţie acele joburi care au o puternică componentă de repetitivitate, de rutină şi care pot fi uşor automatizate. Ca exemplu, un angajat front-desk, un operator telemarketing, un ofiţer credit sau un procesator de diverse comenzi”, spune el, potrivit Adevarul. Un singur absolvent al unui liceu din Gorj a promovat bacalaureatul, anul acesta. Şi a făcut-o în a doua sesiune, ale cărei rezultate finale au fost afişate ieri după-amiază. 6,35. Este media care a făcut-o fericită nu doar pe Diana, ci şi întreaga comună în care locuieşte. Adolescenta este singura elevă a liceului din Turburea care a promovat Bacalaureatul. Evident, se caută vinovați pentru această situație. Părinţii şi primarul localităţii în care funcţionează liceul dau vina pe profesori. De cealaltă parte, dascălii se plâng că elevii nu vor să înveţe, scrie Digi24. La Universitatea Politehnică din Timişoara, concurența cea mai mare este la Telecomunicaţii, Automatica şi Calculatoare, unde este însă criză de profesori. Aceştia renunţă la catedră, pentru salariile atractive din companiile private. Florin Drăgan, prorector Universtatea Politehnică Timișoara: “Având în vedere numărul externilor care lucrează în universitate, deci cadre didactice asociate, e egal sau chiar depăşeşte numărul titularilor, cred că am putea aproape dubla numărul de cadre didactice, dacă am avea această posibilitate.” Criză de personal este şi la Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti. Profesorii sunt atraşi de companii cu salarii mari, la fel şi absolvenţii, care nu vor să urmeze o carieră academică, potrivit Stirile ProTv Localităţile din judeţul Galaţi sunt nevoite să transporte deşeurile la mai bine de 200 de kilometri distanţă, în judeţul Vaslui. În prezent, 56 de comune şi trei oraşe din judeţ sunt în situaţia de a sta luni de zile cu resturile menajere în ogradă după ce, în primăvara acestui an, groapa de gunoi din judeţul Brăila cu care aveau contract, a refuzat să mai primească deşeurile vecinilor. Angajaţii primăriilor nu au mai ridicat decât o parte din gunoi, gălăţenii fiind nevoiţi să apelezela metode extreme ca să scape de focarele de infecţie. „Hârtiile, cartoanele, le strâng aici în butoi şi le dau foc. După aia strâng cenuşa de aici. Nu avem ce face, dacă nu le-aş da foc, aş umple trei tomberoane pe lună”, a explicat un localnic din comuna gălăţeană Barcea, potrivit Gandul.