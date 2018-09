Subiectele zilei: Dat pierdut şi apărut: statul paralel; Imagini cu reprimarea violentă a mitingului din 10 august rulează pe ecranele publicitare din aeroportul din Geneva, unde își are sediul Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului; Români celebri care au părăsit definitiv țara. Au vândut tot și au plecat

>, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca şi Compania de Transport Public (CTP), revine în sprijinul clujenilor iubitori de carte. Astfel, toţi cei care vor circula, vineri, cu mijloacele de transport în comun din municipiu, vor beneficia de gratuitatea călătoriilor dacă citesc o carte în autobuz, troleibuz sau tramvai, potrivit

Ceea ce pentru Stalin, Dej şi Ceauşescu erau chiaburii, mic-”burghejii”, ”agenturili”, pe scurt, inamicul public numărul unu, e pentru liderul turc Erdogan mişcarea Gülen. Iar pentru Liviu Dragnea fie "Soros", fie Iohannis cu Germania, fie "statul paralel". Despre cel din urmă s-a spus că nu există. Ei bine, s-a ivit. Aruncându-i poporului întru sumară judecată şi linşaj imaginarul inamic rezolvi, concomitent, ca prin miracol, multe probleme altminteri insolubile. De pildă pe cea a unei argumentaţii raţionale, de care potentaţii nu mai au, subit, nevoie. Simultan, ca lider dezastruos distragi abil atenţia, prin aceleaşi acuze fără probe şi acoperire, de la nenorocirea pe care ai pricinuit-o. Justifici, totodată, perpetuarea ta la putere în ciuda catastrofei naţionale pe care ai iscat-o şi a celei pe care tocmai o provoci, scrie Deutsche Welle. Comunitățile ”Declic” și ”Rezist Zurich” au închiriat un spațiu publicitar pe ecranele din gara aeroportului din Geneva, Elveția, pentru a rula în fiecare zi un spot cu imagini de la reprimarea violentă de către jandarmi a mitingului din 10 august din Piața Victoriei. Locul nu a fost aleasă întâmplător, la Geneva avându-și sediul Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet. Pe ecranul publicitar, amplasat într-un loc cu maximă vizibilitate – lângă panourile de plecări / sosiri – rulează fotografii cu oameni loviți și gazați de jandarmi, însoțite de următoarele mesaje: ”We are not well / +100.000 peacefull citizens gassed and beaten-up in Romania / UN: Take a strog stand against human rights abuses in Romania”, scrie G4media. În ultimii ani, sute de mii de români au plecat din ţară în căutarea unui trai mai bun. Ţara noastră se află de altfel într-un clasament nefast alcătuit de ONU. Ponderea populaţiei care locuieşte şi munceşte în străinătate e de circa 17% din populaţia rezidentă în România, iar acest segment demografic este din punct de vedere economic foarte important, deoarece se compune în majoritate din persoane active şi instruite. Potenţialul economic, social, cultural şi politic al diasporei româneşti pentru progresul României este inimaginabil de mare. Pe lângă oamenii simpli care au plecat în căutarea unui trai mai bun se numără şi români care îşi făcuseră un nume în ţară, scrie Capital. În febra pregătirilor pentru începerea grădiniței sau școlii, unii directori încalcă legea și le cer părinților o analiză de sifilis și una ginecologică, iar pentru cei mici: exudat, urocultură, un test TBC și o recomandare de la psihiatru. Însă regulamentele spun clar că, la început de an, trebuie adus doar un aviz de la medicul de familie. Aceste abuzuri înseamnă bani irosiți și ajung să încalce dreptul la educație al copiilor și pe cel la intimitate, al familiei. Peste jumătate de milion de copii încep luni creşa şi grădiniţa. În schimb, au de făcut părinţii liste cu analize, potrivit Stirile ProTv. . Potrivit unui comunicat al Bookfest transmis, joi, gratuitatea se aplică pe toată durata zilei de vineri doar călătorilor care citesc o carte tipărită, nu şi ebook sau audiobook. „Cu ocazia celei de-a şaptea ediţii a Salonului de Carte Bookfest Cluj-Napoca, campania de promovare a lecturii Digisport.