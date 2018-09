Subiectele zilei: ​"Țara vrea să ne omoare!". Ce spun tinerii români care au plecat sau care urmează să plece din România; ​31 de personalităţi din Capitală, scrisoare de susţinere pentru Firea; Alarmă demografică: BNR arată că 20% dintre românii între 20 și 64 de ani trăiesc în străinătate

Numai în ultimul an, au plecat din ţară 220.000 de oameni. Şi-au luat la revedere de la ţara în care s-au născut, pentru o viaţă mai sigură. Jumătate din ei sunt tineri cu vârste cuprinse între 15-34 de ani, adică viitorul României. Şi-au făcut bagajele şi au lăsat în spate o viaţă întreagă: familii, prieteni, proiecte, vise. Şapte români care au plecat în luna august şi un tânăr care urmează să plece îşi spun povestea, într-un reportaj marca „Din|interior”. "Mă frustrează faptul că nu pot să rămân în ţara mea din cauza faptului că suntem, practic, goniţi afară prin măsurile care se iau şi care sunt practic direcţionate într-un fel împotriva oamenilor care muncesc.", a spus unul dintre ei, potrivit Digi24 Mai multe personalităţi din lumea medicală, artistică şi culturală a Capitalei au semnat o scrisoare deschisă prin care îşi exprimă solidaritatea cu primarul general Gabriela Firea. Scrisoarea vine în contextul disputei dintre Gabrilea Firea şi Liviu Dragnea. „La doi ani de la preluarea mandatului de Primar General al Municipiului Bucureşti de către doamna Gabriela Firea, în contextul actual, în care se produc îngrijorătoare derapaje de la etica şi moralitatea publică, derapaje care pot produce grave distorsiuni în aprecierea obiectivă a valorii reale a activităţii desfăşurate, considerăm de datoria noastră să menţionăm faptul că suntem o echipă şi împreună am pus bazele multor proiecte importante pentru bucureşteni." au scris ei, potrivit Adevarul.

Aproape o cincime au studii universitare. Circa 20% dintre românii cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani trăiau în 2017 într-un alt stat din Uniunea Europeană, arată Banca Națională a României în Raportul asupra inflației elaborat în luna august. Practic, este vorba despre categoria de vârstă cu impact direct asupra pieței muncii, o piață care se confruntă cu o acută lipsă de personal. În comparație, media în statele UE este de 3,8%. România e pe primul loc la migrația în alte state europene, fiind urmată de Lituania, Croația, Portugalia, Letonia și Bulgaria, potrivit G4media. Unii îi spun “marea insulă de gunoi din Pacific”, alții o compară cu un plasture uriaș de gunoi. Însă, dincolo de denumire, există un tragic și primejdios adevăr - 80 de mii de tone de deșeuri de plastic plutesc în largul coastelor Californiei. Iar un tânăr inventator din Olanda crede că are o soluție pentru a opri dezastrul. Împreună cu echipa lui a pus la punct un nou sistem de colectare.Ideea unui sistem care ar putea ajuta i-a venit în timp ce era în vacanţă în Grecia. Şi-a pus mintea la contribuţie şi aşa a luat naştere “sistemul de curăţare a oceanelor”, potrivit Stirile ProTv. . Turneul "Dacika - Tribut Eroilor" a debutat sâmbătă, 8 septembrie, la Castrul Roman de la Porolissum, printr-un concert multimedia vocal – simfonic original susţinut de Mihai Toma, alături de orchestra şi soliştii vocali ai Teatrului de Operetă şi Musical “Ion Dacian”. Melodii precum “Aşa-i românul”, “Cântă cucu-n Bucovina”, "Barbu lăutaru`", “Unde e Târgoviştea”, “Balada” lui Ciprian Porumbescu sau “Rapsodia I” de George Enescu, reinterpretate într-un stil modern, au răsunat printre ruinele Castrului, în prezenţa a câteva sute se spectatori, potrivit Adevarul. Grupul 2 Aeronautic a avut baza în Primul Război Mondial la Tecuci, începând cu toamna anului 1916. De aici aviatorii români au desfășurat sute de misiuni, participând la toate bătăliile anului 1917. O serie de imagini inedite din depozitele Arhivelor Naționale ne arată cum trăiau și luptau piloții români de acum 100 de ani. Aviatorii de la Tecuci au luptat în cadrul Armatei I Române în bătăliile din vara anului 1917. Escadrilele F4 și F7 erau dotate cu avioane Farman pentru recunoaștere și bombardament ușor. Majoritatea misiunilor acestor escadrile erau destinate observării trupelor inamice și corectării tirurilor artileriei române. Una din imagini ne arată efectele unui baraj de artilerie asupra unei șosele, potrivit Romania Libera