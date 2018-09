Comisia juridică din Camera Deputaților, condusă de Eugen Nicolicea, dezbate marți ordonanța de urgență nr. 6 / 2016 privind punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal. Este vorba despre ordonanța care a permis existenţa echipelor mixte între SRI şi Parchete pentru realizarea de interceptări în dosare penale, adoptată de Guvernul Cioloș în urma deciziei CCR prin care a fost eliminat Serviciul Român de Informații din rândul instituțiilor care pot face interceptări, scrie g4media.ro Zeci de familii care plătiseră încă de anul trecut un sejur la Hotel California în Jupiter n-au fost lăsate să se cazeze pentru că 1.200 de jandarmi și polițiști jucau în aceeași perioadă Cupa Jandarmeriei la fotbal pe plajă!După ce pe 10 august au bătut și au fost bătuți, jandarmii s-au dus, cu genunchii tremurând, să joace fotbal pe plajă. Cupa Jandarmeriei la fotbal pe plajă, ediția 2018, a fost organizată de Asociația Internațională a Polițiștilor – Secția Română între 5 și 9 septembrie, la Jupiter. Participă 1.200 de jandarmi, polițiști și membrii familiilor și e ocazie de a scăpa de stresul acuzelor publice în urma violențelor de la mitingul din Piața Victoriei. Îi găzduiesc două hoteluri: California și Delta, care aparțin acelorași proprietari, conform tolo.ro În februarie 2013, Gazeta Sporturilor lansa o investigație despre neregulile de la Clubul Sportiv Olimpia.Directorul general de la Olimpia se numea Mihaela Elena Neagu. Mihaela Neagu direcționa banii publici către firma pe care o controla prin interpuși, AMMA General Store SRL. Neagu ajungea să fie incriminată într-un raport al MTS și investigată de poliție.Dar apa trece și afacerile rămân. Denumirea companiei s-a schimbat chiar la jumătatea acelui an, modificarea de nume fiind înregistrată pe 8 iunie 2013. AMMA General Store SRL devine Libro Events, conform libertatea.ro Guvernul se va întruni mâine pentru a aproba o Ordonanţă de urgenţă privind organizarea referendumului pentru redefinirea familiei. Dimineaţă, CCR a dat undă verde pentru organizarea referendumului. Acesta i-a atras atenţia chiar şi fostului vicepreședinte american Joe Biden.Fostul vicepreşedinte american nu are deloc cuvinte de laudă despre această iniţiativă şi plasează România într-o companie deloc măgulitoare când vine vorba de drepturile minorităţilor sexuale, conform digi24.ro Ce mutaţie va fi avut loc la Bucureşti de când a ajuns Liviu Dragnea la putere? Sunt românii altfel decât au fost întotdeauna?Unde sunt cei care au ieşit cu sutele de mii, în stradă, în ultimii doi ani, ca să-şi apere o tot mai ameninţată democraţie de o tot mai hulpavă cleptocraţie? În ”Prezentul trecut trecut prezent”, Eugen Ionescu descrie uimirea unui călător englez care plecase de la Paris în aprilie 1789 şi se întorsese în luna octombrie a aceluiaşi an. ”Spunea că n-a mai recunoscut Franţa. La faţa locului era cu totul altceva. Feţele oamenilor aveau alte expresii, alurile erau altele, modul de a merge era diferit, vorbeau altfel, se manifesta un alt fel de a gândi, altă mişcare, alte ritmuri şi chiar aspectul străzilor se modificase...Era altă planetă”, scrie deutschewelle.com Primele estimări ale meteorologilor arată că iarna 2018-2019 va fi lungă şi destul grea, debutând din luna noiembrie. Aceştia se aşteaptă ca în decembrie, ianuarie şi februarie să avem zăpadă fără episoade de viscol sau de ger puternic.Pentru luna martie însă se aşteaptă viscol şi ger năprasnic, în cadrul unor fenomene extreme ce vor pune stăpânire pe mai multe zone din Europa. Probabilitatea producerii fenomenului El Nińo, un episod meteorologic sever care duce la creşterea temperaturilor medii la nivel global, a ajuns la 70% în ultimul trimestru al anului, a anunţat luni Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) , scrie adevarul.ro Jurnalistul Attila Biro de la Rise Project a fost reținut joia trecută de polițiști bulgari, în timp ce documenta împreună cu un coleg bulgar modul în care oficiali acuzați de corupție ardeau saci cu documente. El a fost eliberat după o oră și apoi i-a ajutat pe polițiști să care la secție sacii cu documente recuperați de la incendiatori. Rise Project prezintă filmul reținerii celor doi jurnaliști de investigație: Joi, 13 septembrie. 19:00 – 21:45. Ce doi jurnaliști au plecat spre sediul uneia dintre firmele de consultanță în speranța că vor surprinde în direct cum documentele sunt scose din companie, conform g4media.ro