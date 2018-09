Subiectele zilei: Asistaţi social, trimişi la interviuri de angajare de primar. “Ba sunt bolnavi, ba au copii mici”; Realitatea TV şi Europa FM, amendate de CNA pentru modul în care au prezentat mitingul PSD. Partidul a făcut reclamaţie: Absolut denigrator“; Elevii de la ţară care fac autostopul spre şcoală. Au de străbătut aproape 40 de kilometri zilnic şi nu le decontează nimeni transportul  

În jur de 30 de tineri din comuna arădeană Craiva, beneficiari ai venitului minim garantat, au fost convocaţi, marţi dimineaţă, de primarul Ioan Bercea, pentru a se prezenta la interviuri de angajare într-o fabrică de cablaje auto din localitatea Nădab, scrie News.ro, citat de Stirile ProTv . Sunt primii dintre cei 70 de săteni aflaţi în plată pe care edilul vrea să îi angajeze în luna septembrie. „Sper să nu ne facă surprize urâte şi să refuze să se angajeze, că atunci nu li se mai cuvin nici bani degeaba de la stat”, a spus Ioan Bercea. În comuna Craiva sunt 99 de beneficiari de ajutor social.Când "statul paralel" intră în acţiune, vai şi amar. Vai, căci Viorica ratează întâlnirea ei cu Juncker. Apoi, ce amar, o contramandează pe cea programată cu şeful diplomaţiei germane, Maas. De ce? Pentru că putem. Sau pentru că nu putem? De pildă ajunge la aeroport la timp? Până la urmă, doamna Dăncilă, spre lauda ei, a ajuns. Anterior se sugerase că SPP, această oroare secretă a statului paralel iohanitico-sorosisto-cioloşist, l-ar fi răpit pe şeful Comisiei Europene cel proaspăt aterizat în capitala României. Şi asta, ce sordid, înainte ca alfabetizata şefă a guvernului local, o bună gospodină de Videle, să reuşească să-l placheze, ca la rugby, pe Jean-Claude Juncker, pentru a nu-i lăsa vreo şansă să dispară în ceaţă înainte de a i se oferi cu toată pompa savoarea unui bun venit pe măsura ospitalierei ţărişoare. Una care dă clasă fără să discute Luxemburgului. Căci ea ţine la mare preţ familia tradiţională. De pildă la cea formată din liderul PSD, vârstnic infractor şi de tânără domniţă amator, cu una mai tinerică decât nora, dacă nu şi cu prietenele lor din Teleorman, sau de aiurea, scrie Deutsche Welle. Peste 120 de elevi din comuna botoşăneană Prăjeni trebuie să parcurgă zilnic cei aproape 40 de kilometri dus-întors până la cel mai apropiat liceu, adică Grupul Şcolar Agricol din Flămânzi pentru că nu beneficiază de un mijloc de transport subvenţionat de stat. În aceste condiţii sunt obligaţi să se descurce cum pot. ”Este cumplit pentru aceşti copii. Fiecare ajunge la şcoală cum poate. Se trezesc prea devreme, ajung acasă prea târziu. Şi va veni iarna, ce vor face ei atunci?”, spune Daniela Chisăliţă, mama unei eleve de clasa a IX-a din Prăjeni. Anii trecuţi, elevii primeau abonamente pe această rută, iar în baza lor liceul deconta consturile aferente transportului la sfârşit de lună, potrivit Adevarul Visurile tinerilor prind aripi în Banat.La Caransebeș s-a deschis în această toamnă primul liceu privat de aviație din România. Şi, chiar dacă este unitate de învăţământ particulară, prima generație de elevi nu va plăti niciun fel de taxe școlare. În plus, absolvenţii vor primi o diplomă care va fi recunoscută de Institutulul European de Aviație, dar și de cel american şi vor avea posibilitatea să se angajeze în acest domeniu ca personal tehnic. Chiar dacă este un liceu privat, prima generație de elevi are parte de învățământ gratuit, fără taxe școlare, potrivit Digi24. Mai multe posturi de televiziune şi de radio au fost sancţionate de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) cu privire la modul în care au relatat mitingul PSD, ce a avut loc pe 9 iunie în Piaţa Victoriei din Bucureşti. În acest caz au existat mai multe sesizări, inclusiv din partea partidului condus de Liviu Dragnea, dar şi o autosesizare din partea unui membru al forului. CNA a decis să amendeze Realitatea TV cu 20.000 de lei şi Europa FM cu 10.000 de lei pentru maniera în care au prezentat mitingul de susţinere a partidului aflat la Guvernare, Paginademedia.ro. De asemenea, postul public TVR 1 s-a ales cu o somaţie pentru lipsa imparţialităţii, potrivit Adevarul. Brexit-ul vine cu probleme pentru românii care pleacă la muncă în Marea Britanie. Statul va fi mai exigent în ceea ce privește primirea emigranților. Marea Britanie trebuie să limiteze acceptarea imigranţilor necalificaţi după ieşirea din Uniunea Europeană. "Principala recomandare este ca Marea Britanie să fie mai deschisă acceptării angajaţilor calificaţi din întreaga lume şi să limiteze accesul imigranţilor necalificaţi. Angajaţii calificaţi aduc beneficii clare economiei britanice şi trebuie încurajaţi activ", a declarat Alan Manning, preşedintele Comisiei Consultative privind Migraţia, informează Financial Times, citat de Capital. . Sebastian, un tânăr de 26 de ani își serba ziua de naștere alături de familia sa. La un moment dat, la o casă din vecini a izbuncit un incendiu care s-a extins rapid la alte două locuințe. Băiatul nu a stat pe gânduri și a sărit să le dea o mână de ajutor pompierilor, cu atât mai mult cu cât aceștia au fost acuzați de niște localnici că au intervenit cu greutate și cu întârzire, notează replicaonline.ro. „Astăzi este ziua fiului meu. La multi ani, Sebastian! Nici nu a suflat bine în primele lumânări că am văzut o casă arzând în vecinătate, pe strada Pescăruș. Am plecat să vedem ce se întâmplă. De ziua lui, Sebastian a fost unul dintre eroii stingerii incendiului alături de pompieri!', a scris pe Facebook tatăl tânărului, potrivit Libertatea.