​Subiectele zilei: Președintele Coaliției pentru Familie: Cazurile de copii bătuți și femei ucise de soți sunt accidente; Povestea elevei de nota 10, căreia Klaus Iohannis i-a cerut să dea prima şansă României: „Aveam deja bagajele făcute. Mă întorc când voi vedea schimbarea”

. An de an, datele oficiale ale ministerului Educaţiei ne arată numărul elevilor care au promovat examenele cu nota 10. Dar câţi dintre ei aleg să rămână în ţară? Delia Ionete este o tănără din Gorj care a primit o scrisoare de la preşedintele Klaus Iohannis în care acesta îi cerea să “dea prima prima şansă României”. Nu a ascultat însă sfatul. A ales Londra şi spune că ar reveni doar dacă ar vedea o schimbare reală în piaţa muncii şi în sistemul educational. Iar ca ea sunt mulţi. Delia Ionete, tânăra din judeţul Gorj, care în 2016 a avut media 10 la Bacalaureat, este studentă în anul III la City University of London. Recent, a reuşit să obţină un internship, după ce a susţinut şapte interviuri, urmând să lucreze un an în centrul Londrei, la South Bank, potrivit Gandul.