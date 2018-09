Erdogan se duce în Germania: Va fi îngropată securea războiului, în sfârşit? Recep Tayyip Erdogan denunţa în 2017 "practicile naziste" ale guvernului german. Un an şi jumătate mai târziu, preşedintele turc începe joi, la Berlin, o vizită de stat menită să reconcilieze cele două ţări, în ciuda protestelor. Între Ankara şi Berlin, subiectele de fricţiune nu au lipsit în ultimii ani, de la lovitura de stat nereuşită din 2016 împotriva lui Erdogan, care a învinuit Germania pentru timiditatea sprijinului său, până la arestările unor cetăţeni germani în Turcia, inclusiv a unor jurnalişti. Dar a venit momentul dezgheţului, chiar dacă şapte germani se află încă în închisoare în Turcia. Pentru prima sa vizită de stat în Germania de la alegerea sa în funcţia de preşedinte în 2014, Erdogan va fi primit de două ori de Angela Merkel, precum şi de preşedintele Frank-Walter Steinmeier. Apoi, el va inaugura sâmbătă Moscheea din Köln, finanţată de o organizaţie turcă., potrivit Recep Tayyip Erdogan denunţa în 2017 "practicile naziste" ale guvernului german. Un an şi jumătate mai târziu, preşedintele turc începe joi, la Berlin, o vizită de stat menită să reconcilieze cele două ţări, în ciuda protestelor. Între Ankara şi Berlin, subiectele de fricţiune nu au lipsit în ultimii ani, de la lovitura de stat nereuşită din 2016 împotriva lui Erdogan, care a învinuit Germania pentru timiditatea sprijinului său, până la arestările unor cetăţeni germani în Turcia, inclusiv a unor jurnalişti. Dar a venit momentul dezgheţului, chiar dacă şapte germani se află încă în închisoare în Turcia. Pentru prima sa vizită de stat în Germania de la alegerea sa în funcţia de preşedinte în 2014, Erdogan va fi primit de două ori de Angela Merkel, precum şi de preşedintele Frank-Walter Steinmeier. Apoi, el va inaugura sâmbătă Moscheea din Köln, finanţată de o organizaţie turcă., potrivit La Libre , citat de Rador.





Pravda: Cât de departe poate ajunge Europa în opoziţia sa faţă de SUA? Konstantin Blokhin, expert la Centrul pentru Studii de Securitate al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, crede că ameninţările şi avertismentele venite din partea oficialilor SUA nu fac decât să îi îndârjească pe omologii lor europeni în acţiunile lor de a se opune Washingtonului. "Evident, cu toate aceste declaraţii dure, guvernul SUA nu face decât să stârnească jumătate din ţările europene împotriva Washingtonului. Cu toate acestea, aceasta este doar o jumătate. Germania, Franţa sau, de exemplu, Italia îşi apără interesele şi încearcă să găsească o viziune politică individuală asupra situaţiei politice actuale. Multe alte ţări ale Europei urmează pur şi simplu Statele Unite - Polonia, statele baltice, România şi altele. Toate acestea sugerează că greu putem numi Europa o entitate integrală. Europa depinde foarte mult de Statele Unite, potrivit Rador, care citează Konstantin Blokhin, expert la Centrul pentru Studii de Securitate al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, crede că ameninţările şi avertismentele venite din partea oficialilor SUA nu fac decât să îi îndârjească pe omologii lor europeni în acţiunile lor de a se opune Washingtonului. "Evident, cu toate aceste declaraţii dure, guvernul SUA nu face decât să stârnească jumătate din ţările europene împotriva Washingtonului. Cu toate acestea, aceasta este doar o jumătate. Germania, Franţa sau, de exemplu, Italia îşi apără interesele şi încearcă să găsească o viziune politică individuală asupra situaţiei politice actuale. Multe alte ţări ale Europei urmează pur şi simplu Statele Unite - Polonia, statele baltice, România şi altele. Toate acestea sugerează că greu putem numi Europa o entitate integrală. Europa depinde foarte mult de Statele Unite, potrivit Rador, care citează Pravda

Liviu Dragnea repetă scenariul din ianuarie, după ce a reușit să-l înlăture pe Mihai Tudose din fruntea guvernului: face demonstrații de forță pentru a-și masca poziția din ce în ce mai vulnerabilă. Cu toate că și-a reluat atacurile împotriva procurorului general, al șefei Înaltei Curți, a serviciilor de informații și a președintelui și pare că a încălecat, din nou, partidul, guvernul, Parlamentul și partenerul de coaliție, în realitate liderul PSD nu a reușit să înlăture niciunul dintre obstacolele cu care se confruntă de câteva luni bune. Poziția sa rămâne la fel de șubredă ca înainte de CEx, scrie digi24.ro



Se apropie marele referendum zis pasămite "pentru familia tradiţională", prilej de reevaluare a argumentelor şi opiniilor diverse şi divergente, într-un moment critic pentru societatea românească şi destinul ei european. Lucrez de câteva decenii ca ziarist. Dat fiind că, în acest răstimp, am încercat să analizez fapte, nu să exprim prejudecăţi şi am articulat opinii susţinând şi promovând valori ca libertatea, demnitatea şi drepturile omului, precum şi democraţia, inclusiv atunci când ele sunt puse în pericol în numele libertăţii, demnităţii, drepturilor omului şi democraţiei, nu m-am prea văzut acuzat de manipulare, coonform deutschewelle.com : Relația a două persoane de același sex intră în sfera noțiunii de ”viață privată” și de ”viață de familie”, asemenea relației stabilite într-un cuplu heterosexual.”Curtea Constituțională constată, că relația pe care o are un cuplu format din persoane de același sex intră în sfera noțiunii de „viață privată”, precum și a noțiunii de „viață de familie”, asemenea relației stabilite într-un cuplu heterosexual, fapt ce determină incidența protecției dreptului fundamental la viață privată și de familie”, se arată în motivarea deciziei prin care CCR a decis că statul român trebuie să recunoască dreptul de şedere al cuplurilor homosexuale căsătorite dacă unul dintre parteneri este cetăţean UE, scrie g4media.ro Firma se apără descriind felul în care zeci de medici dădeau recomandări scrise pentru antisepticele lor, documente care le foloseau în licitații.Azi, termen în Procesul Hexi Pharma. Primul martor este Ioana Gurlui, fost manager în cadrul Hexi Pharma, angajată inițial ca agent de vânzări în cadrul companiei, sora lui Flori Dinu și fiica Ionelei Gurlui, cea care a deținut acțiuni din laboratorul Unilab. ”Îmi mențin declarația din prima fază, nu știam ca produsele vândute de Hexi Pharma să aibă altă concentrație decât cea trecută pe avizul de la Comisia de Biocide”. Și rămâne pe ”Nu” până la finalul depoziției, conform tolo.ro Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, cunoscut pentru atitudinea sa anti-migranţi, s-a declarat indignat de agresiunile cumplite la care a fost supus un cuplu de medici, în Italia. Ce doi soţi au fost torturaţi de patru români. Trei dintre ei au fost prinşi, iar ministrul a publicat poze cu ei pe pagina sa de Twitter. El şi-a exprimat speranţa că şi cel de-al patrulea agresor va fi găsit.„Cei trei criminali care, în aşteptarea plăţii pensiilor, noaptea mergeau să fure, să bată și să mutileze. Sper că îl vor prinde curând și pe conaționalul lor care se ascunde, trebuie să plătească pentru tot ceea ce au făcut!”, a scris Matteo Salvini, conform digi24.ro