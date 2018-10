Instabilitate politică, perspectivă de afaceri neclară: investitorilor germani le este pusă la încercare încrederea în mediul de afaceri din România. Și totuși, business-ul german mai pune un picior în Transilvania.România rămâne un tărâm al surprizelor pentru străini - turiști sau investitori. Un prim contact al germanului, italianului sau austriacului cu România devine o avalanșă de contradicții. Țara era considerată până nu demult repetentul Europei; printre cele mai sărace state ale Uniunii Europene; celebrele imagini cu căruțele trase de cai într-o țară UE au tot făcut înconjurul mass mediei străine, scrie deutschewelle.com Deşi Viorica Dăncilă a anunţat în plenul Parlamentului European că PSD nu face campanie de susţinere a referendumului, social-democraţii, în frunte cu liderul Liviu Dragnea, nu doar că îndeamnă populaţia să iasă la vot şi să pună ştampila pe „da“, dar răspândesc public informaţii false pentru a-şi susţine argumentele. Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminică seara că „în unele state căsătoria dintre animale şi oameni este legală”, senatorul Claudiu Manda distribuind anterior, pe Facebook, un articol în care se vorbea despre legalitatea actului sexual între oameni şi animale în Canada, scrie adevarul.ro MADRID – Discuțiile despre alegerile europene sunt întotdeauna asociate cu cu speranța unor schimbări dramatice care rareori se întâmplă. Însă alegerile din mai 2019 pentru Parlamentul European ar putea ieși din tipar pentru că pot hotărî rezultatul luptei dintre două viziuni despre Europa: progresul către o mai mare deschidere și interconectare sau revenirea la un naționalism îngust și dezbinător.Alegerile precedente pentru Parlamentul European au fost precedate de promisiunea că votul va însemna ceva pentru electorat. Dar, cu toate schimbările structurale și instituționale care au avut avut loc, rezultatele au fost neconvingătoare, conform digi24.ro Atenţie şoferi! Din 12 octombrie, se schimbă denumirea carburanţilor la pompă. Concret, Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European va intra în vigoare în data de 12 octombrie şi presupune introducerea unui nou sistem de etichetare a carburanţilor.Această directivă se va aplica în toate statele membre UE cât şi în câteva ţări vecine (Islanda, Norvegia, Serbia, Elvetia, Macedonia, Lichtenstein şi Turcia) şi are ca scop armonizarea denumirilor pentru a ajuta conducătorii auto să aleagă combustibilul potrivit pentru vehiculul lor atunci când călătoresc, scrie adevarul.ro Diplomatul care îl acuză de abuz în serviciu şi conflict de interese pe Teodor Meleşcanu, ministrul Afacerilor Externe, a fost audiat la Parchetul General. Bazil Popovici, fost ambasador al României în Portugalia, a fost citat pentru a-şi susţine plângerea, informează Digi24.ro . Acesta spune că în 2016 a câştigat concursul pentru a fi consul la Strasbourg, însă Teodor Meleşcanu ar fi ignorat totul şi şi-ar fi numit fiul vitreg in această funcţie. Profesorul o acuză şi pe Viorica Dăncilă pentru că a semnat Hotărârea de Guvern prin care fiul vitreg al ministrului de Externe a fost numit consul, scrie g4media.ro Mai este puțin timp până când Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană, iar cei care lucrează în UK tocmai au primit o veste bună din partea autorităților britanice.Cetăţenii UE care se află de 5 ani sau mai mult în Marea Britanie vor putea primi statut de rezident după Brexit, susţine Londra Marea Britanie a anunţat că sistemul prin care li se permite cetăţenilor din Uniunea Europeană să rămână în Marea Britanie după Brexit va fi simplu, în limitele rezonabilului, scrie capital.ro Cel mai mare spectacol de stand up comedy din istoria României e la Cluj: trei comedianți au reușit să vândă mai bine de 5.000 de bilete la reprezentația lor, programată la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Cei trei comedianți sunt, așa cum se recomandă singuri, „Badea, Bordea și Micutzu”, trei artiști de stand up comedy cu experiență de 15 ani în domeniu și studii de actorie, care au pornit într-un turneu național cu un spectacol ce vinde, în Cluj-Napoca, peste 5.000 de bilete, ceea ce-l face, astfel, cel mai mare astfel de spectacol din istoria țării, scrie actualdecluj.ro