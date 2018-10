Scandalul din ţară a fost exportat şi la Strasbourg. Europarlamentarii români s-au acuzat reciproc că dezinformează instituţiile europene. În plus, eurodeputaţii social-democraţi au afirmat că românii sunt ameninţaţi şi trataţi asemenea cetăţenilor de mâna a doua. Schimb dur de replici, miercuri, în Parlamentul European, pe tema schimbărilor din justiţie în România şi a intervenţiei jandarmilor la mitingul diasporei. Oficialii europeni au avertizat România că riscă măsuri severe, în timp ce Viorica Dăncilă a spus că n-a venit ca să dea socoteală.Unul dintre cei mai vehemenţi critici ai puterii de la Bucureşti a fost europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al justiţiei, scrie digi24.ro Comisia de control al Serviciului Român de Informaţii (SRI) din Parlament vrea să înceapă o anchetă pentru a stabili câţi bani au fost cheltuiţi pentru punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere de către SRI, modul în care s-au cheltuit şi dacă aceşti bani au fost în final recuperaţi de SRI de la Ministerul Public, având în vedere că toate costurile cu interceptările au fost suportate, deşi pentru alte instituţii, de către Serviciu, transmite News.ro Un raport parţial al Comisiei parlamentare arată că în perioada 2005-2016 au fost emise peste 311.000 de mandate de supraveghere, peste 6 milioane de cetăţeni fiind interceptaţi. Din acest număr de mandate, peste 100 ar conţine nume de parlamentari din legislatura 2012-2016 şi majoritatea membrilor Guvernului de atunci, scrie g4media.ro Oh, da! O spun și ei… au greșit de o sută de ori, de la aderare și până azi, la nesancționare. Vă mai amintiți scrisoarea lui Juncker și Timmermans din ianuarie? Vă spuneam de atunci ce dezastru ar fi pentru România simpla activare a Articolului 7. Atunci Legile Justiției erau aprobate în parlament, acum sunt în vigoare. Fără să fi pronunțat “Articolul 7” Timmermans vorbește explicit de aducerea României în fața justiției europene. Ceea ce, deși mulți n-au înțeles, exact la asta se referă.Dragnea însă a înțeles. Și a reacționat. Diferența între acum și atunci este că acum Dragnea este pregătit pentru această variantă, poate chiar și-o dorește. Dacă în ianuarie Comisia ar fi activat Articolul 7 România ar fi trecut probabil prin același deranj financiar prin care va trece și acum, căci noi nu suntem nici Polonia, nici Ungaria. Suntem o țară mult mai labilă din punct de vedere financiar, al echilibrelor macro, scrie moise.ro Bolile de sezon au început să aducă oamenii la Unitatea de Primire Urgenţe (UPU) a Spitalului „Sfântul Spiridon“ din Iaşi. Dacă, până acum câteva zile, medicii nu prevedeau că unităţile de urgenţă aveau să fie ocupate de pacienţi având simptome ale răcelii, de curând, pe holurile spitalului au început să apară totuşi bolnavi. Zilnic, sunt în jur de patru-cinci pacienţi, spun reprezentanţii din UPU, deci, într-o săptămână, la urgenţe se prezintă aproximativ 30 de persoane pentru a primi tratament contra răcelii şi gripei. Numărul acestora este mai ridicat în weekend, când cabinetele medicale nu sunt deschise, astfel că aceştia vin la unităţile de urgenţă pentru a-şi reveni, scrie ziaruldeiasi.ro Un referendum care e iniţiat de o putere dictatorială şi distructivă şi care încalcă valorile democratice şi de demnitate umană cele mai elementare, nu poate fi susţinut, spune Biserica Evanghelică din România, fără a da sfaturi privind votul. În ultimele zile Bisericii Evanghelice din România (BECAR) i-a fost pusă adesea întrebarea privind un apel instituţiei legat de referendumul din 6-7 octombrie, astfel că instituţia anunţă că nu va avea "o poziţie oficială",din moment ce Sinodul, în calitate de organ suprem şi competent în acest sens, se întruneşte abia în noiembrie, scrie euractiv.ro

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) îi cere premierului Viorica Dăncilă să anuleze ordinul ministrului Educaţiei prin care 4.000 de posturi din învăţământ „vor fi reduse”, arătând că a fost emis fără consultarea sindicatelor reprezentative şi că „afectează grav stabilitatea relaţiilor de muncă”.O delegaţie a Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, formată din 25 de persoane, din cadrul Biroului Operativ şi Colegiului Naţional al Liderilor, a participat, miercuri, la discuţii cu secretarul de stat din Ministerul Educaţiei Naţionale Florian Lixandru şi cu director general al Direcţiei de Buget Finanţe Patrimoniu şi Investiţii MEN, Mihai Păunică, potrivit unui comunicat de presă transmis de FSLI, scrie digi24.ro La 27 de ani de la inaugurare, barajul Colibița are nevoie de reparații urgențe, din cauza infiltrațiilor de apă și a pompelor care nu mai funcționează în parametrii normali. Autoritățile au obținut bani prin fonduri europene, iar lacul trebuie golit parțial, însă ecologiștii trag un semnal de alarmă și cer ca peștii să fie mutați în alte lacuri, pe durata șantierului. Barajul de la Colibița a fost terminat în 1991, pentru producerea energiei electrice. La 27 de ani distanță specialiștii de la Apele Române consideră că repararea barajului este absolut necesară. Dacă cedează construcția, apa, într-o cantitate de 65 de milioane de metri cubi, ar provoca un dezastru în zonă, conform stirileprotv.ro Sindicat Europol: Polițiștii sunt îngrijorați, vulnerabilitățile la care sunt expuși sunt destul de mari. În ultimul an mai multi polițiști aflați singuri în misiune au fost uciși. Polițiștii care vor asigura buna desfășurare a Referendumului pentru redefinirea familiei, din 6 și 7 octombrie, sunt îngrijorați pentru „faptul că au fost planificați singuri în misiune”, potrivit Sindicatului Polițiștilor Europeni Europol, care arată că situația este un atipică, ținând cont că Referendumul se va întinde pe două zile consecutive, „iar deficitul mare de personal nu permite Ministerului Afacerilor Interne să folosească mai mulți polițiști, neluându-se în calcul la asumarea de către instituție a acestei obligații”, scrie biziday.ro