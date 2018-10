Subiectele zilei: Avocatul Elenei Udrea: Până în seara asta spuneam că şansele de extrădare sunt foarte reduse. Lucrurile se schimbă; Marș cu preoți, călugări, cruci și icoane pe străzile din Drăgănești-Olt pentru susținerea referendumului privind redefinirea familiei; Cum se poate frauda referendumul? Trei inovaţii periculoase

Înainte de referendum: România se ceartă pe tema căsătoriei între persoane de același sex. "Apără familia și copiii României! Dacă nu te prezinți la vot, există riscul ca copilul tău să fie adoptat de doi bărbați!" Asta scria pe un afiș uriaș lipit pe fațada exterioară a unui bloc de locuințe în centrul orașului Timișoara. Afișul a dispărut după câteva zile - primarul orașului a cerut personal îndepărtarea lui. Atmosfera este încinsă, în multe familii, între prieteni și între colegi se discută de mai multe săptămâni în contradictoriu pe teme ca homosexualitatea, căsătoria între persoane de același sex sau adopțiile efectuate de cupluri homosexuale. Pe 6 și 7 octombrie, românii sunt invitați la un referendum pentru a decide dacă în Constituție trebuie definită mai exact căsătoria drept uniunea dintre "bărbat și femeie". Deocamdată, în legea fundamentală este folosită noțiunea neutră din punct de vedere sexual "soții", potrivit . "Apără familia și copiii României! Dacă nu te prezinți la vot, există riscul ca copilul tău să fie adoptat de doi bărbați!" Asta scria pe un afiș uriaș lipit pe fațada exterioară a unui bloc de locuințe în centrul orașului Timișoara. Afișul a dispărut după câteva zile - primarul orașului a cerut personal îndepărtarea lui. Atmosfera este încinsă, în multe familii, între prieteni și între colegi se discută de mai multe săptămâni în contradictoriu pe teme ca homosexualitatea, căsătoria între persoane de același sex sau adopțiile efectuate de cupluri homosexuale. Pe 6 și 7 octombrie, românii sunt invitați la un referendum pentru a decide dacă în Constituție trebuie definită mai exact căsătoria drept uniunea dintre "bărbat și femeie". Deocamdată, în legea fundamentală este folosită noțiunea neutră din punct de vedere sexual "soții", potrivit Deutsche Welle.





Moscovici: "UE poate face implozie din cauza lui Salvini, Le Pen şi Orban". "Uniunea Europeană poate face implozie sau poate fi destabilizată de către liderii de extremă dreaptă". Într-un interviu acordat publicaţiei Le Monde, comisarul UE pentru afaceri economice şi monetare, Pierre Moscovici, i-a atacat din nou pe populişti. Joi, după ce a catalogat guvernul italian ca fiind ''xenofob şi eurosceptic'', comisarul european a divulgat numele politicienilor care ar putea destabiliza Bruxelles-ul la viitoarele alegerile europene: "Matteo Salvini, Marine Le Pen sau Viktor Orban". După care a atacat din nou guvernul Conte: " Cei doi viceprim-miniştri italieni (Salvini şi Di Maio, ED) sunt fiii inegalităţilor şi diferenţelor, care în nici un caz nu le justifică excesele", potrivit Rador, care citează "Uniunea Europeană poate face implozie sau poate fi destabilizată de către liderii de extremă dreaptă". Într-un interviu acordat publicaţiei Le Monde, comisarul UE pentru afaceri economice şi monetare, Pierre Moscovici, i-a atacat din nou pe populişti. Joi, după ce a catalogat guvernul italian ca fiind ''xenofob şi eurosceptic'', comisarul european a divulgat numele politicienilor care ar putea destabiliza Bruxelles-ul la viitoarele alegerile europene: "Matteo Salvini, Marine Le Pen sau Viktor Orban". După care a atacat din nou guvernul Conte: " Cei doi viceprim-miniştri italieni (Salvini şi Di Maio, ED) sunt fiii inegalităţilor şi diferenţelor, care în nici un caz nu le justifică excesele", potrivit Rador, care citează Il Giornale

Copiii României iubesc acest guvern. Învăţământul preuniversitar freamătă în acest moment. Directorii şi inspectorii sunt bulversaţi, pentru că trebuie să taie ca un contabil şi pentru că întorc pe dos cancelariile şi cursurile. Iar dacă nu execută, ştiu că pot fi daţi afară. E instituită omerta în şcoli şi inspectorate, nimeni nu vorbeşte deschis despre asta, pentru că frica de autoritate şi de „şefi“ e mai puternică acum decât oricând. Întreg preuniversitarul este dominat de această frică de a vorbi liber, de a critica, de a ieşi din rând. La ce vă duce cu gândul? În tot timpul acesta, ministerul tace, pentru că s-a asigurat că vocea profesorilor nu se poate auzi. Doar un sindicat mai strigă, singuratic, din când în când, scrie

Învăţământul preuniversitar freamătă în acest moment. Directorii şi inspectorii sunt bulversaţi, pentru că trebuie să taie ca un contabil şi pentru că întorc pe dos cancelariile şi cursurile. Iar dacă nu execută, ştiu că pot fi daţi afară. E instituită omerta în şcoli şi inspectorate, nimeni nu vorbeşte deschis despre asta, pentru că frica de autoritate şi de „şefi“ e mai puternică acum decât oricând. Întreg preuniversitarul este dominat de această frică de a vorbi liber, de a critica, de a ieşi din rând. La ce vă duce cu gândul? În tot timpul acesta, ministerul tace, pentru că s-a asigurat că vocea profesorilor nu se poate auzi. Doar un sindicat mai strigă, singuratic, din când în când, scrie Adevarul.





Marș cu preoți, călugări, cruci și icoane pe străzile din Drăgănești-Olt pentru susținerea referendumului privind redefinirea familiei. Câteva zeci de persoane, conduse de preoți, călugări și călugărițe, au participat joi după-amiază la un marș pe străzile localității Drăgănești-Olt pentru a îndemna oamenii să voteze la referendumul de redefinire a familiei drept căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Marșul a fost organizat de Episcopia Slatinei și Romanaților și a fost anunțat încă de pe 26 septembrie pe site-ul propriu, potrivit Câteva zeci de persoane, conduse de preoți, călugări și călugărițe, au participat joi după-amiază la un marș pe străzile localității Drăgănești-Olt pentru a îndemna oamenii să voteze la referendumul de redefinire a familiei drept căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Marșul a fost organizat de Episcopia Slatinei și Romanaților și a fost anunțat încă de pe 26 septembrie pe site-ul propriu, potrivit G4media.

Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea, a vorbit la Digi24 despre cum este afectată situaţia clientei sale de ultimele declaraţii făcute în această seară de şeful Interpol Costa Rica. „Instanţa s-a pronunţat pe arestarea preventivă pentru două luni. Faţă de informaţiile pe care le deţineam până în seara asta, punctul meu de vedere era că şansele de extrădare sunt foarte reduse, dar am văzut că lucrurile se schimbă într-un anume fel. Nu ştiu de ce... Eu îmi doresc ca Elena Udrea să ajungă în ţară şi ea şi-ar dori, dar mi-aş dori ca toate aceste afaceri judiciare să fie soluţionate corect. Şi ea şi-ar dori să îşi crească copilul în ţară”, a spus avocatul, potrivit Digi24. Un număr de 4.000 de angajaţi din învăţământ urmează să fie daţi afară, potrivit sindicatelor, care cer anularea de urgenţă a ordinului de ministru prin care a fost decis acest lucru. În prezent, din învăţământ lipsesc peste 10.000 de oameni, atât cadre didactice, cât şi personal auxiliar. De cealaltă parte, Valentin Popa, cel care a luat măsura, susţine că au fost tăiate doar posturile neocupate. Într-o scrisoare deschisă adresată premierului şi ministrului interimar al educaţiei, Rovana Plumb, sindicaliştii din educaţie cer anularea ordinul semnat de Valentin Popa, potrivit Stirile proTv.

Zeci de preşedinţi de secţii de votare din judeţele Teleorman şi Dolj au depus şi miercuri cereri de retragere, după ce marţi peste 350 de preşedinţi de secţii de votare din cele două judeţe au anunţat că nu vor putea participa la referendum. Motivele invocate sunt, în general, personale. "Sunt multe retrageri, dar din câte ştiu sunt toate pe mâna preşedintelui Tribunalului Teleorman. Nu le gestionăm noi, dar am văzut că mai sunt şi alte cereri venite. Nu pot să vă dau un număr exact”, a spus Eugen Ovidiu Vlad, purtător de cuvânt al BEJ Teleorman, potrivit Gandul. Alaltăieri am trimis Biroului Electoral Central (BEC) nişte întrebări privind puncte vagi din legea referendumului. Ştiţi că ea a fost modificată la mijlocul lui septembrie prin ordonanţă dată de Viorica Dăncilă. E vorba de proceduri, care în principiu trebuie să fie clare din start, ca să ştim toţi după ce reguli se joacă meciul înainte ca acesta să înceapă. Concret, am întrebat: cine poate sesiza BEC despre fraude la referendum (la limită putând cere anularea acestuia), deoarece s-a preluat otova termenul de “competitori electorali” din celelalte legi ale votării, unde are sens – doar că în cazul acestui referendum nu e clar cine ar fi aceştia. In lipsa sistemului electronic de prevenire a votului multiplu (tabletele, intenţionat lăsate afară din ordonanţă), cum poate verifica un cetăţean care nu participă la vot dacă nu cumva a fost totuşi iscălit în lista electorală, deci luat în calcul pentru pragul de prezenţă? BEC, sub semnătura preşedintelui, judecător Marius Ionel Ionescu de la ICCJ, ne dă următoarele răspunsuri, oarecum la mişto, scrie Contributors. De la 4 ani circulă singuri cu metroul. De la 3 ani, copiii din Japonia merg neînsoţiţi la grădiniţă. Iar de la 4 ani circulă singuri cu metroul. În Ţara Soarelui Răsare, micuţii sunt învăţaţi să fie modeşti şi politicoşi aşa că niciodată nu veţi vedea un copil care face nazuri. Deşi trăiesc în una dintre cele mai tehnologizate ţări din lume, japonezii îşi cresc copiii după principii si valori vechi de sute de ani. Aceştia sunt educaţi să fie liniştiţi, modeşti şi politicoşi, astfel încât să nu îi deranjeze niciodată pe cei din jur. O altă valoare care le este insuflată copiilor de mici este respectul: respect pentru cel de lângă tine, respect pentru locul în care trăiesc şi respect pentru societate, potrivit C apital.