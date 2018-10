Subiectele zilei: C. T. Popescu: Firea i-a dat un cap în gură lui Dragnea de cred că-i va deranja dinţii. Formidabil!La referendum a bătut vântul în schimb mii de familii de liceeni au stat la coadă, la Sala Palatului, la un târg dedicat celor care vor să plece la studii în străinătate; Daniel David explică eșecul referendumului: Românii au alergie la autoritate

Unul dintre liderii CpF a început să plângă în direct. „Poate nu ne-aţi crezut, dar va veni o vreme când ne veţi da crezare“. Unul dintre liderii Coaliţiei pentru Familie a început să plângă în timpul conferinţei de presă de după închiderea urnelor. Motivul: referendumul pentru revizuirea Constituţiei nu a întrunit pragul de prezenţă. „Români, poate nu ne-aţi crezut, dar va veni o vreme când ne veţi da crezare. Rămân în linia întâi“, a spus unul dintre liderii Cpf imrdiat după închiderea urnelor. Coaliţia pentru Familie a recunoscut eşecul referendumului, acuzând o campanie de dezinformare. „E ciudat că partide care au votat legea de revizuire şi-au retras sprijinul”, a declarat şi liderul CpF, Mihai Gheorghiu, după închiderea urnelor, conform Unul dintre liderii Coaliţiei pentru Familie a început să plângă în timpul conferinţei de presă de după închiderea urnelor. Motivul: referendumul pentru revizuirea Constituţiei nu a întrunit pragul de prezenţă. „Români, poate nu ne-aţi crezut, dar va veni o vreme când ne veţi da crezare. Rămân în linia întâi“, a spus unul dintre liderii Cpf imrdiat după închiderea urnelor. Coaliţia pentru Familie a recunoscut eşecul referendumului, acuzând o campanie de dezinformare. „E ciudat că partide care au votat legea de revizuire şi-au retras sprijinul”, a declarat şi liderul CpF, Mihai Gheorghiu, după închiderea urnelor, conform adevarul.ro.







Barna: România de luni va fi aceeași ca România de dinainte de referendum, e România sec. XXI.Liderul USR a declarat că România înseamnă și cetățeni tradiționaliști și moderni, fiind o națiune europeană, care a refuzat să facă pași înapoi la referendum. România e formată din cetățeni diverși, ”unii mai tradiționaliști, unii mai moderni, unii mai implicați, unii mai informați”. Dan Barna a reamintit că USR le-a transmis de la început românilor mesajul că acest referendum e inutil, nu schimbă nimic și nu rezolvă nimic din dramele și nevoile României de azi. România e o națiune europeană, tolerantă și modernă, care a refuzat să facă pași înapoi, românii arătând prin votul lor că sunt mai europeni decât liderii ei. Referitor la acuzele Coaliției pentru Familie, care a susținut că partidele sunt vinovate de eșecul referendumului, Dan Barna a spus că e ”cel puțin straniu ca partidele să aducă cetățenii la vot”, în condițiile în care e vorba de o inițiativă cetățenească , scrie euractiv.ro

Clopotele au bătut a primejdie, dar românii nu s-au adunat. Și nu s-au adunat pentru că altul e pericolul pentru viața lor ori pentru patrie! Nu ce fac oamenii în dormitor le-a gonit copiii la muncă în străinătate și nu minoritățile sexuale au prădat resursele României în acești 28 de ani când țara avea cea mai mare nevoie de ele! Relativ de curând, Patriarhia a încercat, în special prin purtătorul său de cuvânt, Vasile Bănescu, să intervină public în problemele dureroase ale societății: sistemul de sănătate, corupția și batjocorirea oamenilor sărmani.Dar votul de azi arată că Biserica s-a implicat prea târziu și prea puțin. România are în mod clar mai mulți credincioși decât cei aproximativ 3,5 milioane de votanți care au răspuns chemării BOR. A fost primul vot în care Patriarhia s-a implicat asumat, ca instituție, scrie tolo.ro Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre prezenţa scăzută la urne, în Bucureşti – premieră absolută post-revoluţionară. Este un mesaj clar pe care primarul general Gabriela Firea i l-a transmis lui Liviu Dragnea.„Doamna Firea i-a dat un cap în gura lui Dragnea de cred că-i va deranja dinţii şi mai mult decât sunt. Gabriela Firea nu s-a dus la vot, şi-a afişat poza giugiulindu-se cu consortul, cu Pandele, şi pe Bucureşti avem - cred că e premieră absolută post – revoluţionară, cred că este cel mai scăzut procent de vot la nişte alegeri pe Bucureşti, conform digi24.ro “România are un profil psihocultural tradițional, dar acesta nu este atât de pregnant, în unele segmente, SUA, văzută ca o țară modernă cu indivizi emancipați, fiind spre exemplu chiar mai tradițională decât România”, a declarat psihologul Daniel David. Într-o analiză în care a detaliat pentru Edupedu.ro cauzele eșecului referendumului, profesorul de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca a susținut că “românii au în această fază a dezvoltării societății alergie la concentrarea puterii sociale, dezvoltând ceea ce noi numim ‘reactanță psihologică’ la autoritate. Spre exemplu, fac pe dos decât li se spune”, scrie edupedu.ro Referendumul dezbinării a eşuat din cauza absenteismului, ceea ce va afecta imaginea principalilor jucători din spaţiul public. „Adevărul“ analizează la cald cine câştigă şi cine pierde dupa acest eşec. Referendumul pentru modificarea Constituţiei, în sensul familiei tradiţionale, nu va fi validat pentru că n-a întrunit cvorumul de prezenţă (30%). Deşi PSD, PNL, Biserica Ortodoxă şi alte culte neoprotestante au îndemnat electoratul să iasă la urne, doar 20,41% din totalul votanţilor înscrişi pe listele electorale s-au prezentat la vot, insuficient ca Legea fundamentală să fie revizuită, astfel încât căsătoria să fie definită clar ca uniunea dintre un bărbat şi o femeie, şi nu, mai vag, ca legătura dintre soţi, conform adevarul.ro Ziua 1 de referendum mi-am petrecut-o vorbind neîntrerupt, preț de 6 ore, cu sute de elevi de liceu veniți la RIUF „Romanian International University Fair” este poarta prin care noua generație iese din România spre țări care respectă educația, respectă meseria de profesor și îi respectă, în primul rând pe ei, pe elevi și pe studenți. În zilele în care guvernarea de la București punea populația să decidă asupra „familiei tradiționale”, prezența miilor de părinți și de copii la coadă la un târg educațional poate vorbi despre adevăratele preocupări ale populației pe care politicienii le ignoră pur și simplu, scrie republica.ro Eșecul unui astfel de demers național, pe cât de scump pe atât de traumatizant, nu ar trebui să fie o bucurie pentru nimeni. Înfrângerea prin neprezentare la un referendum ce interzicea pentru un viitor nedefinit legalizarea căsătoriilor gay nu înseamnă automat că societatea noastră este pregătită pentru o astfel de legalizare. Eu cred că nu este pregătită nici pentru această dezbatere în sine și nu va fi probabil încă un deceniu de aici înainte. Spun asta ținând cont de valurile de ură și dispreț reciproc revărsate în aceste săptămâni. Totuși, chiar dacă ne-a costat o grămadă de bani, câte ceva tot am aflat după aceast referendum, scrie moise.ro.