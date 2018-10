. Mă sună deputați PSD. M-a sunat după alegerile din 2016, noaptea, un deputat PSD care mi-a transmis să mă potolesc, m-a amenințat fizic, m-a înjurat. Eu nu mă tem de ei, nu au forța să îmi facă nimic. Mi se par scârbos ce fac ei. Lucrurile s-au dus spre bine acum pentru că am început să am colaborări cu presa centrală, deși au fost momente când nu aveam nici bani de pâine. Voi continua până se va termina toată lupta asta”, a spus ea, conform

Conflictul dintre Guvernul României şi Comisia Europeană în privinţa finanţării din bani europeni a proiectelor mari de infrastructură a atins noi cote săptămâna aceasta: comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a atacat dur guvernarea Dăncilă. Cel mai fierbinte subiect? Autostrada Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni.„Nu înţeleg această tensiune care s-a creat între mine şi Guvern, spunând lucrurilor pe nume. Avem bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură. Nu avem proiecte. Pentru Târgu Mureş – Iaşi, în primul rând este o prioritate a Comisiei Europene, avem nevoia de a completa proiectele de infrastructură care conectează Europa, mai ales Republica Moldova, Moldova, de Europa Centrală şi de Est. Avem bani pentru studiul de fezabilitate, nu avem nicio solicitare pentru studiu de fezabilitate“, a declarat luni Corina Creţu, într-o conferinţă de presă la Bruxelles, scrie adevarul.ro Carmen Dumitrescu este jurnalista din Teleorman căreia nu îi este frică să sape după informații despre Liviu Dragnea, PSD și orice ține de politică, chiar dacă primește amenințări. „Am primit telefoane asumate cu amenințări.Nu o mai poate nega nimeni. Boicotul unui referendum național este în sine un turnesol perfect. Azi ei, politicienii, sunt exact în aceeași rușina ca atunci, în 2009. Vor să pună batista pe țambal. Atunci au primit un pumn în bot, rușinos, direct și explicit de la popor. Dar au ales să îl ignore. Iar de atunci poporul le tot răspunde cu ignore to all. Cu acel gen de mesaj pe care îl poți scrie pe plăcuțele de înmatriculare, dar nu-l poți scrie pe buletinele de vot. Iar dacă l-ai putea, asta ar fi aproape singura modalitate de a aduce lumea la vot. Aproape singura, scrie moise.ro O investigaţie internaţională condusă de grupul de Raportare a Crimei Organizate şi Corupţiei, OCCRP, şi colectivul românesc de cercetare RISE au găsit în ţara noastră o reţea cu ramificaţii importante care a permis facilitarea naţionalităţii pentru româncele arestate miercurea trecută, în La Sabana, şi a facilitat, de asemenea, cetăţenia costaricană pentru faimoşi traficanţi de droguri din Columbia, dezvăluie publicația Diario Extra, citată de Rador. Potrivit sursei citate, se pare că arestarea fostului ministru al turismului din România, Elena Udrea, şi a fostului procuror de crimă organizată a acestei naţiuni, Alina Bica, este doar vârful aisbergului unei reţele internaţionale care a permis nu numai româncelor reţinute de DIS şi Interpol din Costa Rica să se stabilească în ţara noastră, ci şi altor 5 foşti oficiali români acuzaţi de diferite acte de corupţie în ţara lor, conform g4media.ro Românii rămân printre cei mai euro-entuziaşti în rândul celor 28 de state membre. De aceea e greu de înţeles de ce unii politicieni pariază pe discursul antieuropean, când toate sondajele arată, an de an, că nu există teren fertil pentru asta în România. La 10 ani de la aderare, peste 57 la sută dintre români au spus că au încredere în Uniunea Europeană. E considerabil mai mult decât media europeană, conform acestui studiu comandat de Reprezentanţa Comisiei Europene. Sigur că pot fi multe explicaţii. Una pare foarte clară: românii spun că cel mai important avantaj al aderării la Uniunea Europeană e faptul că cineva apropiat şi-a găsit loc de muncă într-un alt stat membru, scrie digi24.ro Au existat mai multe propuneri parlamentare de introducere a parteneriatului civil în România, cea mai recentă a fost depusă de Csaba Asztalos, în numele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.Parteneriatul civil este uniunea consensuală dintre două persoane, înregistrată sau nu la starea civilă, în urma căreia cuplurile vor avea aceleași beneficii pe care le au și cele căsătorite. Spre exemplu, în cazul în care unul dintre parteneri ajunge la spital, celălalt este considerat aparținător sau dacă unul dintre ei moare, supraviețuitorul îl va moșteni și va primi pensie de urmaș, scrie europalibera.org Alegeri în Bavaria, în Hessa, congresul formaţiunii conservatoare CDU în decembrie - acestea sunt câteva din bătăliile ce-i stau Angelei Merkel înainte. Întrebarea este: cât de puternică mai e cancelara federală?Potrivit unor comentatori, Angela Merkel a făcut o bună figură la reuniunea organizaţiei de tineret a CDU, Junge Union. Ziarul "Die Welt", de pildă, a scris că i-a făcut pe tineri să pară bătrâni. Cancelara şi totodată preşedinta CDU, principalul partid de guvernământ din Germania, a ţinut la finele săptămânii trecute un discurs care a conţinut multă autocritică, dar şi atacuri. La finele cuvântării, Merkel a recoltat aplauze furtunoase din partea auditoriului ridicat în picioare. Şi asta din partea organizaţiei de tineret, care se pretinde mai conservatoare decât formaţiunea-mamă şi care se opune de mai multă vreme liniei de centru a CDU impusă de Merkel, conform deutschewelle.com Eurodeputatul Victor Boștinaru a susținut marți, la Bruxelles, că pentru interesul României separația ideală a puterilor în stat e dăunătoare. ”Instituțional, la nivelul tuturor ministerelor și la nivelul regiunilor, oamenii sunt în continuare îngrijorați că trebuie să-și asume răspunderea pentru semnarea unor documente în ce privește semnarea unor contracte cu fondurile europene”, a declarat, într-o discuție cu jurnaliștii români la Bruxelles, Victor Boștinaru, încercând să explice de ce România stă prost la absorbția fondurilor europene. El a dat ca exemple controalele de la Curtea de Conturi, excesul de birocrație, susținând că, ”pentru interesul țării, separația ideală a puterilor în stat este dăunătoare. Această instituție fi trebuit să vadă unde e excesul de birocație, care sunt scurtăturile pe care le putem”, conform euractiv.ro