Subiectele zilei: Ce a promis PSD și ce a realizat; ''Sindromul Italia'', boala româncelor plecate la muncă în străinătate, ia amploare; Casa în care s-a născut Brâncuşi s-a prăbuşit. „Stăteam şi ne uitam cum cade. Nu avem ce să mai facem“  

După doi ani de creşteri salariale, puse în termenii teoriei economice şi ai internetului sub titulatura #wageledgrowth, PSD pare că este departe de a fi pierdutb frâiele economice ale ţării. Singura deviere sesizabilă de la plan este la deficitul bugetar care, la şase luni, era cu 0,3 puncte procentuale peste cel preconizat. De menţionat, că în analiza sa, postată pe Facebook, Socol nu face refrite şi la inflaţie, în prezent cea mai mare din UE. În rest, salariul minim a crescut mai mult decât se anticipa în 2016, la fel ca salariul mediu, potrivit Capital. Aproximativ 5% din numărul total al pacienţilor internaţi în anul 2017 cu depresie la Institutul de Psihiatrie Socola din Iaşi au fost femei cu "Sindromul Italia" a declarat, miercuri, medicul psihiatru Cozmin Mihai. "În 2017 au fost în jur de 3.400 de internări la Institutul de Psihiatrie Socola din Iaşi, 5% procente reprezentând femei afectate de sindromul Italia. Cauzele sunt multiple - structuri fragile, persoane care au ajuns în medii psiho-stresante, unde nu au primit sprijin şi în felul acesta au decompensat, au făcut depresie", a spus medicul psihiatru, potrivit Digi24. Unul dintre pereţii casei din lemn în care s-a născut marele sculptor Constantin Brâncuşi s-a prăbuşit. Locuinţa se află în satul Hobiţa, din judeţul Gorj, la aproximativ 200 de metri distanţă de Casa memorială „Constantin Brâncuşi“, care e o copie. Casa în care a văzut lumina zilei marele sculptor este putrezită şi în pragul de a se prăbuşi în totalitate.Autorităţile locale spun că au mâinile legate, deoarece este proprietate privată. „Primăria Peştişani nu are cum să intervină. Proprietarul este cel care răspunde pentru întreţinerea construcţiei. Vorbim despre o construcţie de patrimoniu”, a spus primarul comunei Peştişani, Cosmin Pigui, potrivit Adevarul.



Întrucât nimeni nu-şi asumă nicio răspundere pentru niciun eşec, gafă sau eroare, chiar istorică, iar duplicitatea este la putere, România trece printr-o profundă şi acută criză de autoritate. De orice autoritate. Nu toate nefăcutele din România sunt opera lui Liviu Dragnea. Nu-i aparţin nici toate mostrele de sminteală sau delir paranoic. O postare de pe net îl considera, ironic, autorul unei declaraţii potrivit căreia vina pentru absenteismul românilor la referendumul privind familia ar reveni ”statului paralel”, unor ”forţe oculte” şi unui ”bombardament cu raze UV”. După ce-am preluat-o şi comentat-o, am dezminţit falsa informaţie, la origine un pamflet, potrivit Deutsche Welle. Reducerea celor 4.000 de posturi în învățământ a fost anulată. Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației, a declarat pentru Edupedu.ro că “s-a corectat” ordinul care fusese semnat de Valentin Popa. Potrivit sindicaliștilor, inspectoratele școlare le-au cerut deja școlilor să reducă peste 4.000 de posturi didactice de predare, didactic-auxiliare și nedidactice. Marius Nistor, președintele Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ (FSE), a declarat pentru Edupedu că ordinul care prevedea concedierile în educație fusese luat fără consultarea sindicatelor și nu a fost publicat în Monitorul Oficial.Potrivit Ministerului Muncii, anul acesta, numărul avizelor de muncă eliberate pentru străini a crescut cu peste 50%. 33 de muncitori din Vietnam lucrează pentru o firmă de construcţii din Botoşani. Unul dintre şantiere este în oraşul Flămânzi, unde acum se modernizează sistemul de apă şi canal. Un singur vietnamez ştie limba engleză. Ceilalţi comunică prin semne sau folosesc diverse aplicaţii. Străinii au cu ei şi un bucătar care le găteşte ca acasă. Aceasta a fost o condiţie pusă de asiatici ca să vină la noi. Ioana Guraliuc, viceprimar oraşul Flămânzi: “Ei sunt corecţi, ştiţi că noi avem o problemă cu asta. Lucrează unde l-ai pus, nu se duce nici la crâşmă, nici altundeva”, scrie Stirile ProTv. „Operatorii sunt obligaţi să instituie măsurile organizatorice, tehnice şi de procedură pentru a furniza persoanei vizate informaţiile necesare şi pentru a asigura transmiterea unui răspuns în legătură cu prelucrările desfăşurate, sau în legătură cu notificarea persoanelor vizate în cazul apariţiei unui incident de securitate. Operatorul are obligaţia de a informa persoana vizată, în scris. Răspunsul se transmite în mod gratuit, în cel mult 60 de zile calendaristice”, prevede articolul 12 din proiectul de lege. O altă prevedere din iniţiativa adoptată arată că operatorii sunt obligaţi să le comunice persoanelor vizate informaţii suplimentare, cum ar fi perioada în care aceştia vor fi interceptaţi, potrivit Gandul.



Victimele accidentelor rutiere nu beneficiază de drepturile prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omulului. Aşa arată Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie (AVAC), potrivit căruia românii implicaţi în accidente rutiere sunt nevoiţi să scoată bani din buzunar, pentru achitarea expertizelor medico-legale sau judiciare. Asta deşi acestea ar trebui să fie plătite de organul de cercetare penală. Sumele, care pleacă de la 800 de lei şi pot ajunge chiar şi la 2.000 de lei în unele cazuri, nu sunt deloc mici, o parte din victime fiind în imposibilitatea de a le achita, potrivit Adevarul.