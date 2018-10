"Dezavuez total stilul acesta predicatorial, inchizitorial, savonarolic, nu este în nici un caz definitoriu pentru predica din Biserica Ortodoxă. Sper să fie din ce în ce mai puţine cazurile", a declarat Vasile Bănescu la interviurile Libertatea Live. „Eu nu am spus în faţa Sfântului Altar Haideţi la vot, să nu mâncaţi până nu votaţi!, eu am ţinut o predică despre păcatul sodomiei.Eu nu am pus pe cineva la zid, eu doar am vorbit despre acest păcat. Este apanajul Bisericii să lupte împotriva păcatului, nu a zis nimeni să moară homosexualii, ci îi aşteptăm să se întoarcă, nu numai pe ei, ci pe toţi păcătoşii”, a explicat preotul Gheorghe Popa, care slujeşte la Biserica Sf. Alexandru, din oraşul Alexandria, potrivit Libertatea.



Căpitanului Andreea Oana Ardeleanu are 30 de ani şi este pilot în cadrul Escadrilei 2 Instrucţie, de la Boboc, din anul 2011. De-a lungul carierei, a absolvit cursuri de pregătire profesională atât în ţară cât şi în străinătate şi a parcurs integral programul de pregătire pentru a deveni instructor pe aeronava cu reacţie IAR 99. Pentru ialomiţeanca Oana Ardeleanu, să piloteze un avion a fost un vis pe care şi l-a propus încă din copilărie. ”De când eram mică mi-am dorit să fac altceva. Mi-au plăcut avioanele, mi-a plăcut să văd aeronavele evoluând şi am zis: de ce nu şi eu? Eu nu voi merge la F16 şi vreau să rămân în şcoală, să fiu instructor pe această aeronavă”, declara Oana Ardeleanu, în 2017, după evoluţia în cadrul unui miting aviatic, potrivit Adevarul. Școala a pierdut urmele a 70.000 de copii, în doar doi ani. Atât este diferența între numărul copiilor născuți în 2011 și 2012 și numărul celor care au devenit apoi elevi, în anii școlari 2017-2018 și 2018-2019. Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică, clasa pregătitoare – deși obligatorie – scapă de la înscriere o treime de generație. Una dintre explicații ar putea fi emigrația, dar nimeni nu știe ce se întâmplă cu ei, în realitate. În 2011 s-au născut copiii care au ajuns anul trecut (2017) la vârsta clasei pregătitoare, acum fiind deja în clasa I. Pentru că învățământul este obligatoriu de la 6 ani, toți copiii (cu foarte mici excepții) merg la școală la această vârstă. Dacă la naștere, generația 2011 număra 196.242 persoane, potrivit INS, în 2017 această generație mai avea 186.394 de copii. Cu 9.848 de copii mai puțin, potrivit Edupedu. Acum ar fi ceasul smereniei, nu al vindictei, al răzbunărilor, al supralicitărilor trufaşe, hrănite de triumful obţinut, prin absenţa populară fără precedent de la urne, în contra strategilor putinişti, pesedişti, fundamentalişti. E timpul să înţelegem că n-avem decât de pierdut din aplombul cu care, triumfători sau, după caz, vexaţi şi înfuriaţi de boicot, continuăm să ne sărim unii altora, retoric, la beregată. E bine să pricepem că românii n-au optat, în marea lor majoritate, boicotând referendumul de la 6 şi 7 octombrie, pentru căsătoriile homosexuale, sau pentru ateism, sexomarxism şi corectitudine politică. Sau pentru relativism. Dar nici pentru pesedism, ultranaţionalism şi ortodoxism paseist, scrie Deutsche Welle. Fetiţa în vârstă de doi ani a fost preluată în sistemul de asistenţă socială în regim de urgenţă de la mama ei care domiciliază în Spania şi plasată spre îngrigijre unui asitent maternal din România. În urmă cu câteva zile copilul s-a simţit rău, iar mama de împrumut a decis să o aducă pentru consultaţii medicale la spitalul din Câmpina. Pentru că starea de sănătate a fetiţei necesita tratament de urgenţă, medicul pediatru a decis internarea. Copila a rămas pentru o noapte şi o zi singură în spital, pentru că asistentul maternal în grija căruia fusese lăsată în grijă, a trebuit să se întoarcă acasă unde era aşteptată de un copil cu handicap. Faptul că o fetiţă atât de mică a fost abandonată fără însoţitor în spital fie şi pentru câteva zile a strânit nemulţumirea mamelor afalte în aceeaşi secţie şi care s-au văzut nevoite să ţină loc de părinţi pentru micuţa care cerea mângâiere de la oricine se apropia de ea, potrivit Adevarul.

România trece printr-o criză acută de forţă de muncă, mai ales în mediul rural. În lipsa unor soluţii concrete, oamenii în putere de la sate au plecat în Occident, aşa că fermierii găsesc cu greu zilieri. Cultivatorii de mere din Argeş nu se pot bucura de livezile pline. Nu găsesc forţ[ de muncă pentru cules iar preţurile sunt derizorii. Unul dintre ei spune, plângând, că 100 de tone de mere vor putrezi în livadă, pentru că nu reuşeşte să le vândă nici măcar cu 35 de bani kilogramul. "Nu pentru mine. Dar sunt sunt tineri în judeţul nostru şi în ţară, dezamăgiţi, trebuie să se ducă să culeagă fructe prin Europa!", spune Gheorghe Voica, fermier, potrivit Stirile ProTv. În perioada august 2018 – mai 2019, proiectul va organiza cursuri gratuite pentru 600 de profesioniști din turismul românesc care activează în zonele Sud-Vest, Centru și Sud-Est, va asigura mentorat și coaching pentru 200 de profesioniști din industrie, cursuri intensive pentru echipele de resurse umane din aceste regiuni, precum și networking și comunicare între principalii stakeholderi din turism, activi în cele trei regiuni vizate. Sunt incluse în proiect regiunile cele mai atractive din punct de vedere turistic din țară: Litoralul, Delta Dunării, Valea Prahovei, dar și județe cu potențial turistic, precum: Alba, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Vrancea și altele, potrivit Gazeta de sud. Într-un editorial pentru Bloomberg, Chapnin scrie că ruptura ar putea duce la o vărsare de sânge şi toate părţile implicate trebuie să acţioneze decisiv pentru a preveni un război. De câteva secole, după căderea Imperiului Bizantin, Moscova şi-a asumat rolul de a „Treia Romă” - o capitală politică şi religioasă care va reuni lumea ortodoxă sau cel puţin partea slavă, scrie jurnalistul. În secolul al XVII-lea, biserica rusă „a absorbit” vecinul ucrainean. Chiar şi după scindarea Uniunii Sovietice în 1991, cei mai mulţi enoriaşi ortodocşi din Rusia, Ucraina şi Belarus au rămas uniţi sub un singur lider spiritual, Patriarhul Moscovei, potrivit Gandul.