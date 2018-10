Adunările publice trebuie declarate în prealabil, atunci când urmează să se desfășoare în piețe ori pe căi publice sau în alte locuri din vecinătatea sediilor sau imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat, a decis luni Înalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta înseamnă practic interzicerea protestelor spontane. Societatea civilă a reacționat la câteva ore, organizația nonguvernamentală „Evoluție în Instituție” anunțând că va ataca la CEDO statul român, din cauza acestei inetrdicții. Instanța supremă a anulat practic o excepție din art. 3 al Legii 60 din 1991, reglementare modificată în 2004 pentru a respecta una din condițiile impuse pentru aderarea la UE, scrie cursdeguvernare.ro O prevedere tranzitorie din Statutul Magistraţilor, recent modificat în Parlament, pare a păstra intact dreptul preşedintelui de a refuza ori de câte ori vrea propunerile pentru şefia DNA. În ciuda criticilor CSM, Tudorel Toader a transmis preşedintelui propunerea de numire a Adinei Florea în funcţia de şef al DNA.Noul Statut al Magistraţilor, aşa cum a fost el modificat astă-vară în Parlament, a fost publicat luni dimineaţă în Monitorul Oficial şi va intra în vigoare joi. Una dintre cele mai controversate noutăţi a fost aceea conform căreia preşdintele ţării are dreptul să refuze doar o singură dată propunerile pe care ministrul Justiţiei, cu avizul consultativ al CSM, le face pentru şefia marilor Parchete, scrie adevarul.ro Cea mai mare conspiratie a tacerii din spatiul public romanesc priveste una dintre cele mai importante chestiuni ale Romaniei actuale.Auto-instalatele elite din politica, secondate de catre curtile feudale ale ziaristilor si analistilor personali, oculteaza cu buna stiinta un subiect, numai pentru dansii rezervat: ce face Romania in Uniunea Europeana si, mai ales, cine hotaraste ce bani primim de acolo, cum se cheltuie si mai ales de catre cine se cheltuie acei bani. In contextul croirii listelor partidelor pentru viitoarele alegeri euro-parlamentare, de peste cateva luni, comisarul Corina Cretu a aruncat in spatiul public cartoful fierbinte al banilor europeni; venind tocmai de la Bruxelles, subiectul a fost listat de catre presa dar nimeni, niciun politician important, niciun talk-show-ist dintre cei care tipa la camerele TV seara de seara, niciun analist doctor in securitate, nimeni nu a avut "nesabuinta" de a vorbi despre asta, scrie deutschewelle.com Modificare cu dedicație pentru Alexandra Lăncrănjan, procurorul care anchetează dosarul Tel Drum? Condiția de vechime, crescută de la opt la zece ani fără nici o justificareGuvernul a crescut condiția de vechime pentru procurorii care doresc să activeze în DNA și DIICOT de la opt ani la zece ani, fără nici o justificare publică, însă surse din sistem au declarat că modificarea ar putea să o vizeze direct pe Alexandra Lăncrănjan, procurorul care anchetează dosarul Tel Drum. La modificarea legilor justiției, majoritatea PSD-ALDE a introdus în legea de organizare judiciară condiția de vechime de opt ani, condiție pe care procurorul Lăncrăjan, la data dezbaterii modificărilor, nu o îndeplinea, scrie g4media.ro Libertatea a documentat zeci de cazuri de violuri și agresiuni și dezvăluie o practică judiciară centrată nu pe victime, ci pe clemență pentru abuzatorii sexuali!Fata poartă un tricou alb, pe care scrie “Stop Worrying”. Exact așa i-au spus procurorii. “Nu te îngrijora!”, au îndemnat-o oamenii legii, când au convins-o pe M, copila de 13 ani de la marginea Oneștiului, să depună mărturie scrisă împotriva tatălui său, un bărbat de 49 de ani, mare cât malul. Oamenii legii se uită în ochii fetei și ea îi crede. O abuza pe fata de 13 ani în fața mezinei de 3 ani. Agresiunile sexuale ale tatălui la adresa fiicei au loc în grajd, pe hol sau chiar în dormitor, deși în cameră apare, ca un duh bun, salvator, sora cea mică, în vârstă de numai 3 ani, scrie tolo.ro În aceeași manieră lipsită de transparență și predictibilitate în care a abordat domeniul Justiției de la preluarea puterii, Guvernul PSD-ALDE a adoptat, într-o ședință extraordinară, mai multe modificări la legile Justiției. Cum nici înainte de ședință, nici la terminarea ei nu a fost făcut public textul ordonanței de urgență, sunt greu de anticipat, în acest moment, toate efectele pe care noile modificări le vor avea asupra sistemului judiciar. Se conturează însă, deja, consecințe în cazul unor dosare cheie, precum dosarul „Revoluției”, dosarul „Tel Drum” și dosarul „10 august”. Iar activitatea DNA și DIICOT, deja perturbată de schimbarea șefilor celor două direcții și de șicanele repetate ale Inspecției Judiciare, riscă să fie și mai mult tulburată de noile condiții de vechime impuse anchetatorilor, conform digi24.ro Avortul nu este interzis în România, după abrogarea decretului ceaușist, în 1989, dar tot mai multe spitale județene anunță că nu mai efectuează întreruperi de sarcină la cerere, invocând motive religioase.Pe de altă parte, numărul avorturilor din România, terapeutice și la cerere, reprezintă o pătrime din numărul nașterilor, cifra plasându-ne pe primele locuri în Europa la întreruperile de sarcini. Avortul ca mijloc de contracepție, practicat în România, ar putea fi redus considerabil prin educație sexuală, spun specialiștii din domeniu. Refuzurile spitalelor județene apar într-o perioadă tensionată din punct de vedere social, cu un referendum inițiat de Coaliția pentru Familie, un grup de organizații religioase care urmărește să schimbe definiția familiei în Constituție, ca fiind întemeiată prin căsătoria dintre un bărbat și o femeie, conform deutschewelle.com Tribunalul Ilfov a dispus, luni, liberarea condiţionată a omului de afaceri Dinel Staicu, fost preşedinte al SIF Oltenia, care era condamnat la 12 ani de închisoare în dosarul fraudării Băncii Internaţionale a Religiilor (BIR), în dosarul mituirii a trei judecătoare de la Curtea de Apel Bucureşti şi în dosarul fraudării Transgaz SA Mediaş, transmite Agerpres. Tribunalul Ilfov a admis contestaţia lui Dinel Staicu împotriva sentinţei penale din data de 26 iulie a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti prin care instanţa respinsese ca neîntemeiată cererea de liberare condiţionată formulată de petentul condamnat Staicu Dinel. Hotărârea Tribunalului Ilfov este definitivă, scrie g4media.ro