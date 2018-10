Presa străină în diagonală: Brexit, migrație și conflictul Salvini-Macron/ De ce Italia are o criză a zahărului si UE refuză să o ajute

Procuratura din Torino a deschis o anchetă în cazul unor migranţi care ar fi fost puşi să coboare dintr-o furgonetă a jandarmeriei franceze într-o zonă situată dintre Claviere şi Cesena, pe teritoriul italian. Potrivit unor surse ale Ministerului de Interne, o furgonetă a jandarmeriei franceze a fost văzută, vineri, de poliţia italiană la Claviere, Torino, în timp ce mai mulţi oameni, probabil, migranţi de origine africană, erau siliţi să coboare într-o zonă împădurită. Apoi, furgoneta s-a întors în Franţa, numărul de înmatriculare i-a fost înregistrat, iar acum se află sub anchetă. Deocamdată, nu există dovezi în sprijinul vreunei infracţiuni. Magistraţii au primit de la DIGOS un raport informativ, potrivit rador, care citează

UE cere Theresei May să vină cu idei noi pentru a elimina blocajul negocierilor pe tema Brexitului, iar preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat că "bunăvoinţa" nu este suficientă pentru a se ajunge la un acord. Marţi, dl Tusk a declarat că se va folosi de prilejul oferit de reuniunea de mâine a liderilor UE de la Bruxelles ca "să o întrebe pe dna premier May dacă dispune de propuneri concrete în vederea depăşirii impasului". Pentru ca această deblocare să poată avea loc, pe lângă bunvoinţă, avem nevoie de fapte", a declarat el la o conferinţă de presă. Cu ocazia reuniunii la nivel înalt din această săptămână, dna May şi negociatorul-şef din partea UE îi vor informa pe liderii UE, participanţii urmând să dsicute despre perspectivele unui acord după ce, săptămâna trecută, negociatorii nu au putut ajunge la unul în privinţa soluţiilor menite ca, după Brexit, să prevină o "frontieră dură" cu Irlanda, potrivit, citat de Rador.