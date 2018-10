Subiectele zilei: Migrația masivă și absenteismul tinerilor români la vot, explicate de Banca Mondială; Zilieri români din Vrancea, sclavi în UK; Decizie fără precedent: Cum a ajuns o româncă să primească daune morale de 10.000 de euro din cauza unei stewardese

Forţa politică a autenticităţii. România e bolnavă grav. În chestiune nu mai e doar democraţia ei, statul de drept şi justiţia, călcate în picioare, toate, de impunitatea şi privilegiile de care, între Carpaţi şi Dunăre, încep să se bucure iar, ca în ceauşism şi în postcomunism, poliţiştii secreţi, bătăuşii, asasinii şi schinguitorii din solda dregătorilor politici. În chestiune e periclitarea demografică a unui popor forţat de revoluţia antimeritocratică declanşată de pesedism şi de neonaţional-comunism cu complicitatea regimului Dragnea şi a conducerii Bisericii să-şi risipească în lume cele mai de preţ resurse. Or, altfel decât în trecut, asemenea trădări naţionale comise sub stindardul patriotismului şi naţionalismului, iar în cazul BOR al filetismului, nu mai reprezintă o carte cu şapte peceţi, scrie

România e bolnavă grav. În chestiune nu mai e doar democraţia ei, statul de drept şi justiţia, călcate în picioare, toate, de impunitatea şi privilegiile de care, între Carpaţi şi Dunăre, încep să se bucure iar, ca în ceauşism şi în postcomunism, poliţiştii secreţi, bătăuşii, asasinii şi schinguitorii din solda dregătorilor politici. În chestiune e periclitarea demografică a unui popor forţat de revoluţia antimeritocratică declanşată de pesedism şi de neonaţional-comunism cu complicitatea regimului Dragnea şi a conducerii Bisericii să-şi risipească în lume cele mai de preţ resurse. Or, altfel decât în trecut, asemenea trădări naţionale comise sub stindardul patriotismului şi naţionalismului, iar în cazul BOR al filetismului, nu mai reprezintă o carte cu şapte peceţi, scrie Deutsche Welle.





Decizie fără precedent a unei instanțe din România! Cum a ajuns o româncă să primească daune morale de 10.000 de euro din cauza unei stewardese. Decizia instanței este o premieră pentru România. Femeia a cerut 33.000 de euro, pentru arsuri, depresie și fobie de zbor, dar a primit doar o treime. Arsurile au fost de gradele I și II, iar femeia a avut nevoie de 25 de zile de îngrijiri. Curățarea rănilor și pansarea s-au făcut pe viu, prin desprinderea pielii arse, care i-au provocat dureri cumplite. Psihologul a consemnat că femeia are fobie de zbor accentuată după incident, claustrofobie si tulburare de stres posttraumatic. La proces, reprezentanții Blue Air le-au spus judecătorilor că incidentul a avut loc după turbulențe atmosferice și nu din cauza stewardesei. Au fost contraziși de martori și de un document întocmit după incident, scrie

Decizia instanței este o premieră pentru România. Femeia a cerut 33.000 de euro, pentru arsuri, depresie și fobie de zbor, dar a primit doar o treime. Arsurile au fost de gradele I și II, iar femeia a avut nevoie de 25 de zile de îngrijiri. Curățarea rănilor și pansarea s-au făcut pe viu, prin desprinderea pielii arse, care i-au provocat dureri cumplite. Psihologul a consemnat că femeia are fobie de zbor accentuată după incident, claustrofobie si tulburare de stres posttraumatic. La proces, reprezentanții Blue Air le-au spus judecătorilor că incidentul a avut loc după turbulențe atmosferice și nu din cauza stewardesei. Au fost contraziși de martori și de un document întocmit după incident, scrie Libertatea

Traficanţii câştigau sute de mii de euro. Zeci de români, printre care cinci copii, munceau ca sclavi, în condiţii de sărăcie extremă, pe şantierele din Marea Britanie. Poliţia londoneză interoghează opt suspecţi, arestaţi miercuri în Londra, cu privire la o reţea internaţională de trafic de persoane, care are conexiuni în judeţul Vrancea. Traficanţii ar fi câştigat sute de mii de euro din exploatarea românilor folosiţi ca zilieri pe şantier în Anglia. Dan Mihalache, ambasadorul României în Marea Britanie, a declarat că arestările transmit "un mesaj puternic împotriva oricărei forme de exploatare şi reiterează că autorităţile române se angajează să lupte împotriva sclaviei moderne în strânsă cooperare cu partenerii europeni", scrie The Washington Post, citat de Gandul. “Oamenii în vârstă votează, cei tineri nu votează sau pleacă din ţară. Preferinţele celor mai în vârstă nu sunt aceleaşi. De exemplu, le pasă mai puţin de mediu şi de ce ceea ce contează pentru tineri. Politicienii trebuie să înceapă să gândească mai departe decât beneficiile pentru cei în vârstă, pentru că vrem ca tinerii să rămână în ţară. Şi cei bătrâni au nevoie de tineri să aibă grijă de ei. Trebuie să pregătim societatea pentru noua tehnologie, e important, e mai important decât să satisfaci oamenii care încă trăiesc în vechea economie. Sistemul actual de pensii şi asigurări nu mai lucrează pentru noua economie, iar tinerii se întreabă de ce să participe la acest sistem”, a spus economistul-şef al Băncii Mondiale, potrivit G4media. Aproape jumătate dintre profesorii români sunt de acord cu un regim dictatorial, se declară pentru pedeapsa cu moartea și sunt de părere că homosexualitatea nu poate fi acceptată, sunt rezultatele unui sondaj realizat de un grup de cercetători ai Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Cu mențiunea că scorurile profesorilor sunt mai bune decât cele ale populației generale, așa cum apar ele în sondajele anterioare similare. Mai grav este că ponderea euroscepticilor și a celor care optează pentru sisteme nedemocratice este mai mare în rândul profesorilor cu vârste până la 35 de ani inclusiv, potrivit Curs de guvernare. Birocrația din învățământ a ajuns pe masa ministrului Rovana Plumb. “I-am arătat personal doamnei ministru o fișă, cum arată o condică conform ordinului semnat de dl Popa”, a declarat pentru Edupedu.ro învățătoarea Mara Luana Rauca. Aceasta este învățătoarea care a lansat scrisoarea deschisă în care denunța “Dosariada” care a ajuns să facă legea în învățământ și să conteze mai mult decât activitatea de la catedră în ochii inspectorilor. Astăzi, a fost invitată de ministrul interimar al Educației la discuții, alături de alți reprezentanți ai profesorilor. Contactată învățătoarea Mara Luana Rauca a declarat că la întâlnirea de la Ministerul Educației “s-au discutat aspecte legate de birocrație, exact ce am scos eu în evidență în scrisoarea mea”.Unul din opt profesori dintr-un eşantion naţional reprezentativ au ales varianta creării unor clase separate în care să fie incluşi copiii romi, se arată în studiul realizat de patru cercetători de la Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) Cluj. Studiul prezintă care sunt factorii esenţiali care îi influenţează pe profesori în alegerea răspunsurilor, motivele invocate, dar şi câteva opinii sincere ale acestora. Din studiul Fundaţiei Friedrich Stiftung, realizat de patru cercetători din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) cu privire la mentalităţile profesorilor care predau la clasele V - XII în România reiese că 42,5% dintre profesorii nu ar vrea să fie vecini cu persoane rome, iar „13.1% dintre profesorii respondenţi au declarat că, în opinia lor, elevii romi ar trebui să înveţe mai degrabă în clase separate şi nu în aceleaşi clase cu ceilalţi elevi, potrivit Adevarul.