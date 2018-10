​Subiectele zilei: Cel mai bine clasată universitate din România în ultimul top mondial; La New York, americanii îi dedică lui Brâncuși o expoziție. În România, vicepremierul taie panglica la replici; Educatoarea dintr-un sat de lângă Roșia Montană ajunsă în căutările Google

Potrivit Times Hugher Education (THE), Universitatea Babeş-Bolyai este singura universitate românească inclusă în clasamentul aferent Ştiinţelor Educaţiei, ocupând poziţia 401+. „În ceea ce priveşte domeniul Business&Economics, UBB se situează pe poziţia 501+, alături de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea din Bucureşti şi Academia de Studii Economice din Bucureşti, clasamentul evaluând programele de Business & Management, Economie, respectiv Finanţe-Contabilitate“, se arată într-o informare a UBB, potrivit Adevarul. Țară noastră i-a dat lumii pe Brâncuși, Enescu, Cioran și Eliade. Însă mai toate marile nume ale culturii românești au fost nevoite fie să plece de tot peste hotare, fie să-și obțină recunoașterea în străinătate. Ungaria, Polonia sau Cehia sunt incluse în topurile celor mai influente culturi din lume, România nu. În an centenar analizăm câteva dintre modelele culturale de succes ale României, dar poposim și pe la Guvern și Parlament să vedem cum înțeleg politicienii să promoveze și să îngrijească valorile culturale. Avem de recuperat un mare decalaj istoric. “Când în Occident începea renașterea, noi eram încă în Evul Mediu” ne-a povestit istoricul Lucian Boia, care se pregătește să-și lanseze o nouă carte despre istoria poporului român, scrie Stirile ProTv. Un dascăl a reuşit să pună un sat anonim din Apuseni pe harta educaţiei din România. La Gura Roşiei, în judeţul Alba, copiii învaţă după metoda Montessori, fac experimente şi descoperă că apa şi făina se pot transforma în cele mai distractive jucării. Meritul este al Marianei Mera, o educatoare care a avut curajul să reziste în sistem acolo unde mulţi refuză să rămână. Mariana Mera predă unei grupe mixte, cu copii între trei şi şase ani. Copiii provin din comunităţi dezavantajate, iar educaţia este singura lor şansă pentru un viitor mai bun. Educatoarea foloseşte metoda Montessori, care pune accent pe dezvoltarea abilităţilor şi explorare senzorială, iar copiii îşi confecţionează jucării din materiale şi descoperă lumea prin experimente, potrivit Digi24. Apelul unui profesor clujean către părinți a devenit în scurt timp popular în mediul online. “Dragi părinţi, nu le faceţi temele copiilor voştri, ci ajutaţi-i să le facă ei”, scrie Gabriel Braic, profesor în cadrul Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”. Într-un mesaj pe Facebook, acesta le transmite părinților “selectaţi excursiile şcolare în care pot merge şi în care nu. Ei trebuie să înveţe că recompensele se oferă în urma muncii”, transmite Monitorulcj.ro, citat de Edupedu. “Dragi părinţi, nu le faceţi temele copiilor voştri, ci ajutaţi-i să le facă ei, deoarece nu ar învăţa nimic dacă le daţi totul mură-n gură. Selectaţi excursiile şcolare în care pot merge şi în care nu. Ei trebuie să înveţe că recompensele se oferă în urma muncii.", spune profesorul Gabriel Braic.Mihai Șora s-a aflat, duminică seară, la protestul de la Timișoara față de ordonanța pentru modificarea legilor justiției. Filosoful ajuns la vârsta de aproape 102 ani le-a spus celor aproximativ 100 de timișoreni care au ieșit în Piața Victoriei că situația politică din țară ne pune uneori pe gînduri. “Să nu ne pierdem încrederea în viitorul acestei țări. Până la urmă vom învinge”, a completat filosoful. Întrebat, la protestul de duminică seară, din Piața Victoriei, despre situația politică actuală din România, Șora a spus că ne pune pe gânduri uneori și că ne face de multe ori să ieșim în stradă. „Dar să nu ne pierdem încrederea în viitorul acestei țări. Până la urmă vom învinge”, a spus el, potrivit Libertatea. Mădălina Afrăsinie, preşedinta Secţiei a VI-a civilă de la Tribunalul Bucureşti, cea care şi-a cerut iertare celor arestaţi şi achitaţi, a vorbit despre protocoalele secrete dintre instituţiile Justiţiei şi SRI, despre lipsurile din sistem, legile Justiţiei şi despre presiunile la care sunt supuşi judecătorii.“În ceea ce priveşte încheierea protocoalelor de instanţe, de Inspecţie, de CSM, de MJ. Din punctul meu de vedere, excede atribuţiilor prevederilor legale, excede logicii juridice, excede bunului simţ.(…) Au extins nepermis competenţele Serviciului Român de Informaţii, iar ceea ce ne-a deranjat şi m-a deranjat foarte mult a fost ultimul protocol al SRI cu Inspecţia, prin care SRI verifica eventualele abateri disciplinare ale judecătorului”, spune judecătoarea, potrivit Gandul. România se pregătește să intre din luna noiembrie în agenda europeană, pe fondul modificărilor controversate la legile justiției și la Codurile Penale, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale. Înainte de preluarea oficială a președinției UE de la 1 ianuarie 2019, în România este așteptată vizita unor importanți oficiali europeni. Pe data de 21 noiembrie, este programată vizita membrilor Conferinței Președinților din Parlamentul European. Premierul Viorica Dăncilă va face, la rândul ei, o vizită de două zile la Bruxelles la începutul lunii decembrie, unde se va întâlni cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.Alexandra Funea este o tânără pe corpul și în sufletul căreia incendiul a lăsat răni adânci, ce o țintuiesc în amintiri dureroase. Pentru ea și pentru cei care trăiesc zi de zi cu golurile lăsate de cei care le-au fost copii, prieteni, iubiți, „30 octombrie nu este doar o dată pe an, ci și pe 25 decembrie, și pe 1 ianuarie, și cândva, într-o zi oarecare din luna aprilie. Pentru noi, Colectiv se repetă în fiecare zi”, așa cum mărturisește Alexandra. La aproape trei ani de la tragedie, tânara care a părăsit Spitalul de Arși cu infecții în toate leziunile și care anul trecut a scris despre nenorocirile prin care a fost nevoită să treacă în carne vie, a revenit pe pagina ei de Facebook cu o mărturie despre suferințele părinților rămași fără copii, despre un Crăciun „întrerupt de tragedia pe care o împărtășim”, despre cele „1000 și ceva de zile întrerupte de prăbușiri” de la noaptea în care viețile lor s-au shimbat definitiv, potrivit Unica.