Subiectele zilei: Cum exploatează Rusia tema familiei pentru a destabiliza Europa de Est; Trustul lui Voiculescu cere ANAF să oprească licitația pentru blocul turn al Grivco din Strada Gârlei 1D și susține că are drept de preemțiune; Salafism în Germania: ce este de ştiut

Rusia ii da replica Americii pe tema retragerii din tratatul nuclear si il avertizeaza pe Trump risca sa creeze noi tensiuni militare si va da o lovitura grava securitatii globale, scrie Financial Times . Mai mult, rusii de la Regnum avertizeaza ca daca Rusia nu reactioneaza, rachetele vor ajunge in Ucraina si in Georgia. Si Ria Novosti . sustine aceasta pozitie aratand ca Ucraina a declarat ca "manifesta intelegere" fata de planurile SUA. LE VIF considera ca retragerea americana din tratatul nuclear cu Rusia este un "pas periculos", în timp ce Al Jazeera se întreabă la ce poate duce retragerea SUA din tratatul nuclear. In acest timp, UE face apel la Washington şi la Moscova să "păstreze" Tratatul INF, scrie Le Figaro . Gorbaciov crede că Decizia lui Trump de a retrage SUA din INFT ,,nu este munca unei minți mărețe, potrivit