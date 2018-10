Subiectele zilei: Procesul Colectiv- după ce s-au folosit de imaginea lui la tragedie, Arafat spune adevărul; Românii au făcut copii în toată lumea în ultimii 10 ani, în timp ce populația țării e tot mai îmbătrânită; Cum au încercat autoritățile române să mintă Comisia de la Veneția

Sub lumina crudă a reflectoarelor, o țară din ce în ce mai tulburată le soarbe fiecare cuvânt. Cel mai mult vorbește Raed Arafat, pentru medicul că are o credibilitate incontestabilă, meritat câștigată. În spatele lui se ascund politicieni, guvernanți și manageri de spitale. In zilele care urmează, ministrul Bănicioiu spune că ”avem condiții ca în Germania, nu e nevoie de nimic” și Raed Arafat, prin tăcere, îl aprobă. El coordonează și sistemul de transport internațional. Arafat demite trei șefi ai ISU, iar procurorii trimit în judecată pe cei doi angajați care fuseseră la Colectiv într-un control pe care nu-l trecuseră în catastife! Opinia publică se trezește, scrie Tolo.