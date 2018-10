DERAPAJ Atac homofob împotriva unui lider politic din Titu, în publicații locale și centrale  

Un politician din localitatea dâmbăvițeană Titu a devenit ținta unui atac de presă homofob, cu în care e folosit un limbaj extrem de dur la adresa orientării sexuale a personajului. Articolul inițial, publicat de un site local, a fost preluat în presa centrală, prin siteurile Evenimentul Zilei și Capital și prin alte câteva site-uri mici. "Bulangiu", "pederast", "oribila scenă" în care a fost surprins la sediul partidului politicianul respectiv, sunt cațiva dintre termenii folosiți în articolele menționate, ce scriu, în context, dar fără nicio legătură cu subiectul, și despre apropierea dintre personajul local și Senatorul PSD Adrian Țuțuianu.

Florin Buhuceanu, Asociația Accept: "Terminologia este inacceptabilă, pentru că lezează demnitatea unui întreg grup minoritar"

Cum ajungi să trimiți "în corzi" un parlamentar, cu ajutorul unui atac homofob în presa centrală. Filmul derapajului de presă:

Site-ul D â mbovițanews.ro a publicat, duminică, un articol î n care scrie că un politician local din Titu, cu funcție î n viața de partid locală, ar fi fost surprins î n timp ce făcea sex cu un alt politician local, tot bărbat, la sediul PSD din localitate.





Articolul folosește un ton extrem de dur la adresa celor doi și a orientării lor sexuale: "ora ș oripilat ", "bulangiu", " pederast " , "aceast ă oribilă scenă " care s-a transformat î n " veste ca un trăznet " ce " s-a propagat cu o viteză uimitoare, la toți enoriașii ortodocși ce î n această sf â ntă zi de duminică se î ntorceau de la slujbă " .





Articolul nu poartă semnătura unui ziarist, ci a D â mbovițanews. El nu explică ce interes public servește această informație ce vizează relațiile de viață privată î ntre cele două persoane. Nu e limpede dacă scena s-a petrecut î n loc public (scrie " s-ar fi petrecut chiar î n sediul PSD Titu " ). Singurul " argument " pentru existența știrii apare la final și se raportează la convingerile autorului, nu la interesul public: "În acest context se explic ă și rezultatul extrem de slab care s-a obținut la Titu, la Referendumul Pentru Familie ".





Î n știrea D â mbovițanews, apare î n context faptul că politicianul local aflat î n prim plan " este un apropiat al Senatorului Adrian Țuțuianu " .





Știrea este preluată, marți, de Evenimentul Zilei și Capital, dar și de alte publicații mai mici, precum comisarul.ro sau subcomisarul.ro. Site-ul Evenimentul Zilei preia articolul Dâ mbovițanews cu titlu de "bomb ă " și pune cuv â ntul " bulangiu" î n titlu . Site-ul EvZ preia pe larg, cu copy-paste, cele scrise de site-ul local. Î ntre timp, Capital.ro a preluat, tot cu copy-paste, articolul de pe site-ul local, dar a eliminat din titlu și primul paragraf orice cuv â nt insultător la adresa homosexualilor. Pe de altă parte, aici se face direct legătura cu Adrian Țuțuianu, despre care se scrie, î n primele r â nduri, că "este în corzi" , fără să se explice această afirmație. Spre deosebire de celelalte două site-uri menționate, Capital.ro precizează că ar fi î ncercat să ia legătura cu politicianul local, dar nu ar fi putut obține o reacție.





Miercuri dimineață, î n momentul consultării articolelor de către HotNews.ro, articolul din EvZ avea sub 7.000 de vizualizări, î n timp ce articolul din Capital - aproape 50.000 de vizualizări, potrivit datelor afișate pe paginile textelor respective (nu e limpede dacă sunt datele exacte de trafic)

Notă: HotNews.ro a decis să nu pună linkuri către articolele menționate sau să dea detalii despre identitatea personajelor, considerând că subiectul are relevanță doar ca derapaj de presă, nu prin conținutul său.

Contactat de HotNews.ro, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Csaba Asztalos, a precizat că nu se poate autopronunța într-un caz în care se poate depune plângere, ceea ce nu s-a întamplat încă. El a spus că CNCD nu poate să demareze o procedură de autosesizare "pentru că suntem în prezența unor persoane fizice identificate nominal. Nu ne putem substitui instituțional în cazul unei persoane fizice care are capacitate de exercițiu deplină și nu constituie un grup vulnerabil".

Pe de altă parte, el notează că "din relatările de presă, pot să rețin să să am rezerve față de limbajul homofob, cum ar fi:"bulangiu", "a fost prins cu scule in bucile tanarului din familia traditionala" etc." El consideră că este "un exemplu de stigmatizare publică a unei persoane care își asumă orientarea sexuală minoritară".

Florin Buhuceanu de la Asociația Accept a spus, la rândul său, pentru HotNews.ro că vede altundeva șocul și groaza promise de aceste articole:

"Dacă vorbim de șoc și groază, ele constau în faptul că o publicație națională care se vrea una respectabilă preia pe nedigerate marea știre a anului din urbea Titu. Marea știre e că doi barbați au o relație - încă o dată, șoc și groază. Înțeleg picanteria politică, să nu zic atacul politic direct la adresa unor lideri PSD. Folosirea, însă, a acelui limbaj este inacceptabilă. Nu poți folosi aceeași terminologie pentru a-i desemna pe cei doi care ar fi avut o relație, decât dacă dorești să fii sau să devii reîncarnarea imundei publicații România Mare. Vorbim totuși de presa centrală, ar trebui să existe minime standarde jurnalistice chiar și când vorbim de Evenimentul Zilei. Încă o dată, terminologia este inacceptabilă, pentru că lezează demnitatea unui întreg grup minoritar, care e în felul acesta trivializat, redus la stadiul de creaturi sexuale. Asta mi se pare cel mai reprobabil, limbajul contondent și faptul că viața privată a unor persoane e mutată în spațiul public în felul acesta. Și chiar dacă s-a întâmplat în sediul PSD (loc public - n.red.) tot nu poți vorbi cu acest limbaj."