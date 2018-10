​Subiectele zilei: Reacții privind revocarea lui Lazăr. Danileţ: Ministrul poate revoca un înalt procuror pentru orice vrea el; Plângere la CEDO împotriva României, din cauza examenelor de Bacalaureat; Cum vor fi obligaţi beneficiarii de ajutor social să accepte un loc de muncă

Judecătorul Cristi Danileţ susţine că în prezent ministrul justiţiei “poate revoca un înalt procuror pentru orice vrea el”. “Aşadar procurorul general al României e propus spre revocare pentru conducerea defectuoasă a Ministerului Public fiindcă a vorbit public, dar nu pe placul ministrului justiţiei. Sincer, putea fi revocat că îi stă uneori cravata strâmbă sau pentru că poartă ochelari. Azi, ministrul poate revoca un înalt procuror pentru orice vrea el. Eu am mai spus-o: nu controlează o persoană cel ce o numeşte în funcţie, ci cel care o poate revoca”, a scris Danileţ miercuri într-un mesaj pe Facebook, potrivit Stirile ProTv. Bacalaureatul românesc ajunge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Șase tineri au depus plângeri la CEDO, pentru modalitatea în care este organizat examenul de BAC, pentru absolvenții claselor cu predare în limba minorităților naționale. Concret, tinerii acuză statul român de discriminare, pentru că elevii aparținând minorităților susțin Bacalaureatul în același interval de timp cu majoritarii, dar la un număr mai mare de discipline. Tinerii reclamă faptul că absolvenții claselor cu predare în limba minorităților naționale au obligația să susțină 8 examene, în comparație cu 6 examene câte dau absolvenții de la clasele în limba română, într-un interval de timp (zile) identic, potrivit Edupedu. Ce bucurie ne făcuseră cei care v-au pregătit apariţia în Parlamentul European! Câtă plăcere să redescoperim, în fine, un lider român "altfel"! Unul, prezentabil şi elegant, fără complexele incompetenţilor şi ticăloşilor care se dau câteodată, când le convine, europeni, dar nu sunt, de-adevăratelea, ca dvs, care v-aţi prezentat nu doar solemn, ci ca şi cum aţi fi cioplit dintr-o bucată! Ce minune să asistăm la discursul unui om politic având toate ingredientele unui veritabil om de stat! Ce desfătare să vă privim la amplă distanţă de slugile plagiatoare ale aparatului de propagandă al Rusiei şi al fostei Securităţi. Ce încântare să receptăm cuvintele rostite de un politician vorbind cu un aer aparent cât se poate de firesc, fără onctuozităţile şi preţiozităţile ieftine ale unor semianalfabeţi. Ce mângâiere să fim scutiţi de găunoase acrobaţii retorice, de ”da-dar-isme” de politruci, de agramatismele involuntare ale analfabeţilor ca şefa de guvern a României, scrie Deutsche Welle.



Legea în baza căreia se acordă venitul minim garantat a suferit modificări, astfel că beneficiarii pot pierde de luna viitoare acest drept mult mai uşor dacă refuză un loc de muncă, iar familia nu mai poate solicita ajutorul în următoarele 12 luni. Deşi sumele pe care le primesc familiile fără venituri sau cu venituri foarte mici nu sunt colosale (rar trec de 600 lei, şi asta dacă sunt mai mult de 6-7 membri în familie), faptul că întreaga familie are asigurată asistenţa medicală, de exemplu, este un beneficu considerabil, pe care l-ar pierde dacă un singur membru se angajează, astfel crescând veniturile, potrivit Adevarul.

Familia Cornea, care are cinci copii, riscă să ajungă iar în stradă, pentru că a primit ordin de evacuare pentru luna noiembrie, de la proprietarul terenului pe care și-a amenajat locuința. „Ne-au trimis hârtie, vor să construiască aici un supermarket sau un bloc de locuințe. Nu suntem doar noi aici, sunt mai multe familii cu copii”, spune mama copiilor, Florica Cornea, în vârstă de 34 de ani. Mama Ștefaniei susține că a fost primită în audiență la Primăria Sectorului 1, unde a cerut ajutor pentru rezolvarea problemelor cu locuința. „După un an de când ne-am înscris în audiență, ne-a primit domnul primar. Știți cât a stat de vorbă cu noi? Cinci minute. A ieșit din birou un pic și apoi a intrat la loc. Ne-a spus că nu are cum să ne ajute, să ne dea locuință socială. Cel mult poate să ne aprobe un ajutor la plata chiriei”. Deși nici ajutorul ăsta nu a fost aprobat încă de primărie, soții Cornea au început să-și caute o locuință pentru închiriat. „Proprietarii se uită la noi și mai văd că suntem și cu mulți copii, cine să ne primească? Să ne dea primăria măcar un container să stăm, că aici plouă mai rău ca afară, nu ține acoperișul deloc”, spune femeia, potrivit Libertatea. Sabina Baltag, o fată de la ţară, din judeţul Botoşani, a devenit un adevărat fenomen al sportului românesc. Deşi nu practicase în copilărie sportul, în numai trei ani a devenit triplă campioană europeană, dar şi olimpică, la haltere. Are o voinţă de fier şi provine dintr-o familie de agricultori, născuţi la Hlipiceni, o comună renumită pentru forţa fizică a localnicilor. Săptămâna trecută, la Buenos Aires, în Argentina, Sabina Baltag, o copilă de 17 ani, aducea României o nouă medalie olimpică, la Jocurile Olimpice de Tineret. În palmele bătătorite, Sabina Baltag a primit medalia de aur la haltere, după ce a ridicat un total de 177 de kilograme. A fost cea mai bună sportivă a lumii la categoria ei, 53 de kilograme, potrivit Adevarul.



Lunga expediție, pe patru roţi, până în îndepărtata Siberie a celor doi temerari din Satu Mare a ajuns la destinație. La volanul unui autoturism Dacia, Attila și Norbert, tată şi fiu, au parcurs, în două săptămâni, aproape 13.000 de kilometri. Au refăcut astfel traseul bunicului care a evadat dintr-un lagăr din Siberia și a venit până în România, pe jos, pe parcusul a doi ani și jumătate. Bucuria a fost imensă pentru Attila și Norbert Bertici, când au ajuns în orașul siberian de pe malul Oceanului Pacific. Tată și fiu, cei doi au urmat traseul bunicului, respectiv străbunicului lor, care a evadat din lagărul din Vladivostok și a venit pe jos spre România, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. De când au plecat în expediţie, cei doi au ținut un jurnal online unde familia, prietenii și cunoștințele au putut urmări imagini şi impresii de pe traseu, potrivit Digi24. O investigaţie jurnalistică demarată de Gândul pe urmele pestei porcine africane (PPA) în România a descoperit nişte adevăruri simple. În sudul ţării, virusul a fost adus peste Dunăre de mistreţii din Ucraina, pe care nimeni nu i-a monitorizat. De la cadavrele lor, alte animale şi mai ales oamenii, l-au răspândit în gospodării şi ferme. Măsuri de prevenţie - ioc, iar filtrele la ieşirile din localităţile cu focare de virus funcţionau doar 8 ore pe zi, conform programului legal al oricărei prăvălii săteşti. Singurele exploataţii comerciale care au scăpat până acum, pierd zeci de mii de euro pe zi cu menţinerea unui cordon de biosecuritate, dar mai ales din cauza interdicţiei de a mai vinde carne şi a suprapopulării din ferme. Administratorii lor cer schimbarea legislaţiei şi compensarea pagubelor, dar - cel puţin deocamdată - ANSVSA despăgubeşte doar fermierii şi gospodarii ai căror porci au fost omorâţi în urma epidemiei. Şi nu sunt puţini: 353.914 până la data de 18 octombrie.